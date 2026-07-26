Vízilabda: újabb magabiztos magyar győzelem az U16-os leány-vb-n
A második csoportmeccsén is sima győzelmet aratott a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a zágrábi vb-n.
A Petrovics Mátyás vezette U16-os leány vízilabda-válogatott a román csapat legyőzése után Izrael együttesét is magabiztosan múlta felül, ismét elérve a húszgólos határt.
A meccs már az első negyedben eldőlt, végül
20–1-es sikernek örülhettek a magyar lányok.
U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Második mérkőzés
Magyarország–Izrael 20–1 (6–1, 6–0, 4–0, 4–0)
Gólszerzők: Mihók M. 7, Tordai R. 2, Dömsödi D. 2, Rácz O. 2, Nagy Z. 2, Schlapo-Molnár, Arató L., Kokány Zs., Kerekes D., Ágner B.
A válogatott 27-én Ukrajna, majd 28-án Kanada ellen ugrik vízbe.
(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)
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