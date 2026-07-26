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Vízilabda: újabb magabiztos magyar győzelem az U16-os leány-vb-n

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2026.07.26. 16:54
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Címkék
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
A második csoportmeccsén is sima győzelmet aratott a magyar U16-os leány vízilabda-válogatott a zágrábi vb-n.

Petrovics Mátyás vezette U16-os leány vízilabda-válogatott a román csapat legyőzése után Izrael együttesét is magabiztosan múlta felül, ismét elérve a húszgólos határt.

A meccs már az első negyedben eldőlt, végül

20–1-es sikernek örülhettek a magyar lányok.

U16-OS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Második mérkőzés
Magyarország–Izrael 20–1 (6–1, 6–0, 4–0, 4–0)
Gólszerzők: Mihók M. 7, Tordai R. 2, Dömsödi D. 2, Rácz O. 2, Nagy Z. 2, Schlapo-Molnár, Arató L., Kokány Zs., Kerekes D., Ágner B.

A válogatott 27-én Ukrajna, majd 28-án Kanada ellen ugrik vízbe.

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ)

 

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