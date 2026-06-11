Elmarad a címvédés, szétlövéssel kapott ki az FTC a férfi vízilabda BL elődöntőjében

Lényegesen jobb helyzetkihasználással kezdett a Barceloneta, miközben hátul egyre-másra szerezték a labdákat, valamint a ferencvárosi lövőknek feladta a leckét Unai Aguirre. Fekete Gergő, majd a sérülésből visszatérő Edoardo Di Somma még egyenlített az első negyedben, ám Alessandro Velotto bombagóljával a rivális várhatta előnyből a második negyedet – amelyben kisebb fölényt alakított ki. Unai Biel előnyben szerzett góljára Jansik Szilárd válaszolt (Vámos Márton passza után úszott be a kapu előterébe, úgy is bement a labda, hogy egy kicsit lecsúszott a lövés pillanatában Jansik kezéről), ám Velotto újra kétgólosra növelte a spanyol előnyt, sőt, a félidőhöz közeledve Biel újabb rakétájával már hárommal vezetett a Barceloneta. A labdaszerzések után több gyors ellentámadást vezetett a rivális, míg az FTC bajlódott az emberelőnyök kihasználásával, az első félidőben a hat emberfóros szituációból egyet sem tudott gólra váltani. A nagyszünetben ugyanúgy a spanyol együttes vezetett 6–3-ra, mint a szerdai elődöntőben, amikor a Ferencváros női csapata a tavalyi győztes Sant Andreuval játszott.

Aztán az események talán még jobban felgyorsultak, mint egy nappal ezelőtt! A nyolcadik emberelőnyt Dusan Mandics használta ki, a Biel blokkján megpattanó labda becsapta a lövésre mozduló Aguirrét, alig néhány pillanat múlva Vigvári Vendel rezgette meg a hálót, Manhercz Krisztián pedig egyenlített! Nyéki Balázs csapata rendkívül keményen kezdett védekezni, felzárkózott, ha nem ellenfele fölé nőtt a labdaszerzésekben, és nem puskázta el a helyzeteit, Vogel Soma is több védéssel jelentkezett. A harmadik negyed végén Unai Biel révén azért elkerülte a Barceloneta, hogy lőtt gól nélkül zárja ezt a nyolc percet, az ő révén ismét az ellenfél vezetett 7, de az aktuális helyzet már jóval kevésbé kedvezett a spanyol csapatnak.

A záró szakasz kezdetén ugyanis Manhercz Krisztián kegyetlen erejű rakétával szomorította el Aguirrét – és az emberfórok is elkezdtek kimaradozni a túloldalon, aminek ára volt. A negyed közepén megint Vámos adta a gólpasszt, Sztilianosz Argiropulosz lövése valahogy bekúszott a spanyol kapus kezei alatt, először vezetett a Ferencváros a mérkőzésen. Az utolsó öt percre fordulva hasonló összjáték után, Biel passzából Roger Tahull egyenlített, majd elképesztően kemény csatát vívtak a hátsó alakzatok, egymást érték a blokkok, védések. Fekete Gergő őrületes bombáját nincs kapus, aki ne csupán beütni lett volna képes, a túloldalon pedig emberelőnyben járt le a Barceloneta támadóideje, és ekkor már két perc sem volt hátra. Fekete következő lövését már hárította Aguirre, majd Velotto negyedszer volt eredményes – 9–9-nél az FTC utolsó támadása kimaradt, öt másodperccel a vége előtt lefordulhatott volna a Barceloneta, a megúszó Unai Bielt keményen állították meg, de a játékvezetők nem ítéltek faultot.

A szétlövés során második és a harmadik sorozatban hibázott az FTC, a spanyolok viszont nem így 4–2-re megnyerve a párbajt bejutottak a szombati döntőbe.

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

ELŐDÖNTŐ

FTC-Telekom Waterpolo–Barceloneta (spanyol) 9–9 (2–3, 1–3, 3–1, 3–2) – szétlövéssel 2–4

Később

21.00: Pro Recco (olasz)–Olympiakosz (görög)

