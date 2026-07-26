Nemzeti Sportrádió

Az Egyesült Államok nyerte meg a női tornát a vízilabda-világkupán

K. Zs.K. Zs.
2026.07.26. 10:31
Az amerikaiak a megnyert döntő után (Fotó: Getty Images)
Címkék
vízilabda Egyesült Államok vízilabda női vízilabda-világkupa
Az amerikai válogatott nyert a nők között a Sydney-ben zajló vízilabdavilágkupa-szuperdöntőben, miután a vasárnapi fináléban simán, 13–9-re legyőzte az olimpiai bajnok spanyol csapatot.

Az amerikaiaknak ez volt a hatodik világkupa-elsőségük, legutóbb 2023-ban hazai környezetben diadalmaskodtak.

VÍZILABDA 
VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
NŐK
Döntő
Egyesült Államok–Spanyolország 13–9 (4–3, 3–2, 4–4, 2–0)
A 3. helyért
Ausztrália–Oroszország 12–9 (3–1, 3–3, 3–3, 3–2)

FÉRFIAK
A 3. helyért
Olaszország–Ausztrália 16–10 (2–1, 6–3, 3–4, 5–2)

(MTI)

 

vízilabda Egyesült Államok vízilabda női vízilabda-világkupa
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