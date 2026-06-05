Batizi Benedek: Sikerként élhetjük meg a bronzot is

Magabiztos teljesítménnyel lett bronzérmes a BVSC-Manna ABC férfi vízilabdacsapata, amely a harmadik helyért zajló párharcban 3–0-ra győzte le a Szolnoki Dózsát. A Vasutas sokáig egyre feljebb tört – elődöntőt játszott az Eurokupában (2002 után újra) és a bajnokságban is. A Jadran Split elleni kiesés (27–24-es összesítéssel), majd a Honvéddal szembeni sikertelen elődöntő fájdalmas volt, viszont Varga Dániel együttese megismételte a tavalyi bronzérmét (az előző kiírásban 21 év után lett ismét dobogós a bajnokságban).

„Az idény elején nem ezt a célt tűztük ki magunk elé – mondta Batizi Benedek. – A döntőbe akartunk jutni, és miután nem sikerült, nehéz volt mentálisan átállni a bronzpárharca. De nagyjából sikerült, mindent beleadtunk az utolsó meccsekbe, és bár kicsit keserű a szájíz, azért mindent egybevetve van okunk mosolyogni, tudunk sikerként tekinteni a bajnoki harmadik helyre is.”

Megkérdeztük a Vasutas centerét: a többi versenysorozat eredményei kapcsán is van-e okuk örömre (a Magyar Kupában negyedik lett a BVSC), vagy van benne hiányérzet?

„Így is meg úgy is lehet keretezni. Ami engem illet, szeretek pozitívan tekinteni a történésekre, alapvetően büszkék lehetünk az elmúlt idényünkre. Az Eurokupában nagyon jó játékkal jutottunk sokáig, és azt is fontos megemlíteni, hogy hosszú ideig nem szerzett a BVSC bajnoki érmet, de most megismételtük a tavalyi harmadik helyezést. Mindez azt mutatja, hogy a következetes munkának megvan az eredménye, és remélem, jövőre még messzebbre jutunk.”

A többes szám első személyű megfogalmazás arra utal, Batizi Benedek a következő idényben is a Vasutast erősíti – megkérdeztük tőle, valóban így van-e: „A BVSC-ben játszom ősztől is, nálunk nem lesz nagy játékosmozgás – a részletekbe most nem mennék bele, de a keret nagy része megmarad, ezért hasonló célokért küzdhetünk a következő idényben is.”

Varga Dániel vezetőedző hasonlóképpen fogalmazott az M4 Sportnak: bár valamivel többre vágytak a 2025–2026-os évadban, bőven van minek örülni is.

Varga Dániel

(Fotó: Török Attila)

„Rengeteg jó élményünk volt. Az Eurokupa-elődöntőben csak a párharc utolsó perceiben dőlt el, hogy a Jadran Split jut tovább, közel voltunk, hogy újraírjuk a klubtörténelmet. A bajnoki alapszakaszban a Ferencvároson kívül csak a Honvédtól kaptunk ki, az elődöntőben kétszer egy góllal maradtunk alul. Kiegyensúlyozott volt a teljesítményünk, számos játékosunk nagyon sokat fejlődött, de mindegyik említett példa mellett ott van a »de« – mindig lehet találni olyan részletet, amellyel még jobban teljesíthetett volna a csapat.”

A tréner arra is kitért, mit adhat az újabb bajnoki harmadik helyezés a következő idényre: „A bronzérem az érzelmi skála két oldaláról adhat löketet. Egyfelől a kisebb csalódottságnak, elégedetlenségnek, hiányérzetnek kell adnia erős belső motivációt mindenkinél. Az említett pozitív élmények pedig lelkesíthetnek, mert ezek alapvetően visszaigazolják, hogy jó úton haladunk, és nagy potenciál van a csapatban, ezt többször megmutattuk az idény során.”