A Honvéd villogott a hibátlan FTC mellett – vízilabda-idényértékelő

1. FTC-TELEKOM (NS-TIPP: 1.)

A sérülések, betegségek inkább a Bajnokok Ligájában hátráltatták Nyéki Balázsékat (két arany után harmadikok lettek), a bajnokságban legfeljebb nehéz perceik voltak. Az FTC a 24 bajnoki mérkőzése felét, 12-t több mint tíz góllal nyerte meg, egymás után harmadszor maradt százszázalékos – újfent duplázott, és az európai Szuperkupában is címet védett. Az akciógólok listájának első három helyén (Vigvári Vendel 38; Varga Vince és Nagy Ákos 31-31) népligeti játékos végzett.

2. ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD (3–4.)

A Honvéd történelemkönyvében arany betűkkel jegyezhetik fel a 2025–2026-os idényt, még ha „csak” három ezüstéremmel is zárult – de mindhárom versenysorozatban döntőbe jutott. Szivós Márton csapata éles csatában múlta felül a BVSC-t az elődöntőben, a Honvéd 19 év után jutott ismét fináléba, amelyben az FTC 3–0-val volt jobb – a góllövőlista első öt helyén három honvédost találni, Nikola Moszkov lett a gólkirály (80), Lazar Vicskovics negyedik (67), Ekler Bendegúz ötödik (65).

3. BVSC-MANNA ABC (2.)

Úgy saccoltuk, Varga Dániel együttese lesz az FTC kihívója a döntőben – ám fölé nőtt a Honvéd, az elődöntőben oda-vissza egy góllal verte meg. Az Eurokupában 2002 után ismét elődöntőig robogó Vasutas nem hagyott esélyt a Szolnoknak a bronzcsatában (3–0), és bár két sorozatban is az utolsó lépcsőfokban botlott el, megismételte a tavalyi bajnoki bronzérmet, amit akkor 21 évnyi szünet előzött meg – büszkék lehetnek a Szőnyi úton.

4. SZOLNOKI DÓZSA (5.)

Idényelőzetesünkben úgy fogalmaztunk, „nagy fegyvertény lenne”, ám Hangay Zoltán bravúrral ismét a negyedik helyre kormányozta fiatal csapatát. Kikászálódott a nehezebb időszakokból a Szolnok, a felsőházban otthon legyőzte a Honvédot és oda-vissza a botladozó Vasast, amellyel szemben már a felsőház utolsó előtti fordulójában biztossá tette az elődöntőt. A FTC, majd a BVSC elleni helyosztókra már nem maradt ereje. Az Eurokupa-nyolcaddöntőben a későbbi döntős Jadran Split ejtette ki.

5. VASASPLAKET (3–4.)

A nagy nyári mozgolódás ellenére sem gondoltuk, hogy a megelőző két idényben ezüstérmes Vasas kicsúszik a legjobb négyből, 2021 után ismét. A BL-csoportkörben pont nélkül maradt, a nyárra időzített Szlobodan Nikics–Kovács Róbert edzőcserét előrehozták márciusra, de így sem sikerült rangadót nyerni, és becsúszott az Eger elleni pontvesztés a felsőházban. Az 5. helyért 3–1-re múlták felül a Szegedet a piros-kékek.

6. SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL (6–8.)

Tíz év után lett ismét hatodik az élvonalban a Szeged, amely a megelőző négy idényből háromban is hetedik lett, ám Kiss Csaba tanítványai ezúttal eggyel feljebb léptek. Közvetlen ellenfeleiknél többnyire jobbak voltak, de bravúrgyőzelmeket is arattak, az alapszakaszban a Szolnok vagy a felsőházban a Honvéd ellen (mindkétszer otthon, ötméteresekkel).

7. SEMMELWEIS OSC (6–8.)

A megelőző évad nehézségei után újjászerveződött az együttes, a nyáron Tóth László vette át az irányítást. Az alapcélt teljesítette a csapat, a felsőházban az idény egyik legnagyobb meglepetését szerezve idegenben megverte a BVSC-t. Nagy csatában a Szeged játszhatott az ötödik helyért, de amit lehetett, az orvosegyetemisták kihozták az évadból.

8. ONE EGER (9–14.)

Az alapszakasz utolsó fordulójáig nagy versenyben volt a Debrecennel a nyolc közé jutásért, végül még a rájátszásmeccset is elkerülte, mert a Szolnok elleni bravúrgyőzelemmel négy pontra nőtt az előnye. A felsőházban már nem tudott versenyre kelni a többiekkel, a helyosztókon a Vasas és a Semmelweis OSC ellen is alulmaradt, de a tavalyi tizenkettedik hely után markánsan előrelépett az Eger.

9. KAPOSVÁRI VK (9–14.)

Az első tíz mérkőzését elveszítette a Kaposvár, Surányi László a rossz sorozat hatására menet közben kimondta: ha ez így megy tovább, nem a nyolc közé jutásért, hanem a kiesés elkerüléséért fognak küzdeni – utóbbi veszélye azért nem állt elő, a középszakaszban sokkal jobban játszott a Kaposvár és az élen fejezte be az alsóházat.

10. DEBRECENI VSE-MASTER GOOD (9–14.)

Tavaly osztályozón harcolta ki a bennmaradást az akkor újonc Debrecen, az elmúlt idényben az alapszakasz utolsó fordulójáig versenyben volt az Egerrel a nyolc közé kerülésért – ez végül nem sikerült, de stabil élvonalbeli szereplővé vált: első nyolc meccsét megnyerte az alsóházban, és kedvező helyzetbe kerülve kezdett csak pontokat veszíteni.

11. UVSE (9–14.)

Idén sem forgott veszélyben az újpestiek élvonalbeli tagsága, voltak jó meccseik az alapszakaszban, októberben majdnem megfogták a Vasast, az alsóházat egymás után hat győzelemmel zárták.

12. METALCOM-SZENTES (6–8.)

A megelőző évadban kilencedik, a legjobb nyolchoz is közel kerülő együttest meglepetéscsapatként vizionáltuk, de az alapszakaszt hét vereséggel nyitó szentesiektől a bravúr ezúttal elmaradt – az alsóházban két négyes győzelmi sorozattal stabilizálta helyét az ob I-ben.

13. PANNERGY-MISKOLCI VLC (9–14.)

Egyetlen alapszakaszbeli (meglepetés)sikerét a Szeged ellen otthon szerezte, ám miután kétszer is kikapott a KSI-től, kezdett nehézzé válni a Miskolc helyzete – az alsóházban már jóval szorgosabban gyűjtögette a pontokat, ám az utolsó előtti fordulóban kikapott a Szentestől, amellyel eldőlt: 2015 után búcsúzik.

14. KSI SE (9–14.)

Horváth János többször elmondta, újoncként az alapszakaszban a tapasztalatszerzés a cél, és inkább a bajnokság második felében gyűjtögetnék a pontokat, de ez csak mérsékelten sikerült a sportiskolásoknak – a csatlakozó Pécsi VSK-val és a BEAC-cal együtt az ob I B-ben szerepelnek a következő idényben.