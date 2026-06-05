Nemzeti Sportrádió

Férfi vízi ob I: a Kaposvár és az UVSE győzelmével ért véget az alsóházi idény

K. Zs.K. Zs.
2026.06.05. 20:24
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Fotó: Balogh László
Címkék
férfi vízilabda ob I Szentes UVSE
Az alsóházi küzdelmeket megnyerő Kaposvár idegenben, az UVSE pályaválasztóként győzött pénteken a férfi vízilabda ob I 2025–2026-os idényének utolsó játéknapján. Az utolsó négy helyezett kiesett az élvonalból.

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALSÓHÁZ
14. (utolsó) forduló
UVSE–Metalcom Szentes 10–9 (3–1, 3–1, 2–3, 2–4)
PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK 12–18 (3–3, 3–3, 4–7, 2–5)
A végeredmény: 1. Kaposvár 34 pont, 2. Debrecen 30, 3. UVSE 30, 4. Szentes 28, 5. Miskolc 20, 6. KSI 13, 7. Pécs 8, 8. BEAC 5

 

férfi vízilabda ob I Szentes UVSE
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