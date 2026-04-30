Férfi vízilabda ob I: az UVSE magabiztos első negyedével megállította a Miskolcot

2026.04.30. 20:15
null
Győztes meccsen vannak túl az újpestiek (Fotó: UVSE)
A férfi vízilabda ob I alsóházának 9. fordulójában az UVSE három góllal felülmúlta (19–16) a Miskolci VLC-t a csütörtöki játéknapon. A Szentes idegenben nyert.

Az előjelek alapján nem várt könnyű mérkőzés az UVSE-re, amely két egymást követő vereséggel a háta mögött készült a győzelmi szériában lévő Miskolc ellen.

Az újpestiek ennek ellenére kis túlzással már az első negyedben (6–1) dűlőre vitték a dolgot. A további játékrészek szorosabb eredményt hoztak, kettőt a vendégek nyertek, a hazaiak sikere azonban nem forgott veszélyben. 

A hazai pályán játszó Debrecen három negyedet is elbukva 19–14-re kikapott a Szentestől.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ, 9. FORDULÓ
UVSE–PannErgy-Miskolci VLC 19–16 (6–1, 5–6, 3–5, 5–4)
DVSE-Master Good–Metalcom Szentes 14–19 (3–5, 2–4, 6–3, 3–7)

19.00: DVSE-Master Good–Metalcom Szentes
PVSK-Mecsek Füszért–ELTE-BEAC

 

DVSE PannErgy-Miskolci VLC PVSK férfi vízilabda ob I Metalcom Szentes UVSE ELTE-BEAC
