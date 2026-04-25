Férfi vízilabda ob I: a Szeged büntetőkkel legyőzte a Honvédot

A második negyedet 8–4-re elveszítő Tisza-partiak a nyolcgólos Spitz Márk révén hét másodperccel a mérkőzés vége előtt egyenlítettek.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, KÖZÉPSZAKASZ

FELSŐHÁZ, 7. FORDULÓ

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Endo Plus Service-Honvéd 19–19 (4–4, 4–8, 5–4, 6–3) – büntetőkkel: 6–5

Szeged, 300 néző. Vezette: Kollár, Kenéz

SZEGED: Danka – GÓLYA 4, Bóbis B. 1, Doroszlai, Kasza, SPITZ 7, PETŐ A. 4. Csere: Hídvégi (kapus), Sánta, Nyíri, Báthory 1, Pörge 1, Horváth V. 1, Komlódi. Edző: Kiss Csaba

HONVÉD: Maser – EKLER B. 5, Kevi B. 1, Vadovics, Szépfalvi 2, VÉKONY 4, Vicskovics 3. Csere: Decker A. (kapus), Kiss B. 1, Simon H., Sugár, BENCZ 3. Edző: Szívós Márton

Emberelőny-kihasználás: 12/9, ill. 6/3

Gól ötméteresből: –, ill. 3/3

Kipontozódott: Sánta (25. p.), Kevi B. 28. p.), Bóbis B. (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – Az elmúlt években a Honvéd a mumusunk volt, mert rendre legyőzött bennünket. A győzelmünknek örülök, a védekezésünkkel viszont elégedetlen vagyok.

Mátyás Zoltán (az eltiltott Szívós Márton helyett): – A tizenkilenc lőtt gólt támadójátékunk hatékonyságát bizonyítja, az ugyanannyi kapott pedig minősíti védekezésünket.

ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

ELTE-BEAC–PannErgy-Miskolci VLC 4–15 (0–4, 1–1, 0–4, 3–6)

Metalcom Szentes–KSI SE 19–10 (6–2, 3–5, 7–2, 3–1)

PVSK-Mecsek Füszért–DVSE-Master Good 19–20 (4–5, 3–5, 4–4, 8–6)

