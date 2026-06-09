Nemzeti Sportrádió

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Felkészülési mérkőzés: Magyarország–Kazahsztán 3–1

A vb-résztvevő Kongói DK kikapott Chilétől

R. P.R. P.
2026.06.09. 20:41
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Joris Kayembe (Fotó: Getty Images)
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Felkészülési labdarúgó-mérkőzésen a világbajnoki résztvevő Kongói DK 2–1-es vereséget szenvedett Chilétől kedden.

 

Chile nem vb-résztvevő, és a világranglistán is hátrébb található az afrikai csapatnál – a Kongói DK a 46., Chile az 51. –, de így is megnyerte a mérkőzést. Darío Osorio gólja után Matías Sepúlveda is betalált a chileieknél, ezután Joris Kayembe gólja csak a szépítésre volt elég.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Kongói DK–Chile 1–2 (Kayembe 88., ill. Osorio 51., Sepúlveda 86.)
Örményország–Moldova 1–1 (Szerobjan 89., ill. Bogaciuc 90+1.)

 

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