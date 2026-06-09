A vb-résztvevő Kongói DK kikapott Chilétől

Chile nem vb-résztvevő, és a világranglistán is hátrébb található az afrikai csapatnál – a Kongói DK a 46., Chile az 51. –, de így is megnyerte a mérkőzést. Darío Osorio gólja után Matías Sepúlveda is betalált a chileieknél, ezután Joris Kayembe gólja csak a szépítésre volt elég.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Kongói DK–Chile 1–2 (Kayembe 88., ill. Osorio 51., Sepúlveda 86.)

Örményország–Moldova 1–1 (Szerobjan 89., ill. Bogaciuc 90+1.)