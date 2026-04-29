Férfi vízilabda OB I: a BVSC még megszerezheti a pályaelőnyt a Honvéddal szemben

A lényegi kérdések már eldőltek a férfi vízilabda ob I rájátszásában, a felsőház utolsó, 7. fordulójában szerda este arra is választ kapunk, hogy a Honvéd vagy a BVSC lesz pályaelőnyben az elődöntőben.

A záró kör már múlt szombaton elkezdődött, az idényben jól menetelő, ám az utóbbi meccsein kicsit megtorpanó Honvéd a Szeged otthonában játszott óriási mérkőzést: több játékosát és az eltiltott Szivós Márton vezetőedzőt is nélkülözve 19–19-es rendes játékidőt követően szétlövésben maradt alul, az elmúlt három találkozóján így csak két pontot szerzett. A Honvéd, amely a Konferenciakupa május 2–3-i négyes döntőjére is készül, a Szeged elleni egy ponttal megelőzte a BVSC-t, ám ha Mészáros Mátyásék is szereznek legalább egy pontot a Szolnokkal szemben hazai medencében, visszaelőzik a Honvédot, ebben az esetben pedig ők kezdhetik az elődöntőt otthon. A Honvéd és a BVSC három-három ponttal áll az egymás elleni (két, szétlövéses győzelem egyik, illetve másik oldalon) összevetésben, így a gólkülönbség döntene köztük, amely a Honvédnak plusz 54, a Vasutasnak viszont jelenleg plusz 79.

A bajnoki címvédő, hibátlan FTC a Népligetben, a Semmelweis OSC ellen fejezi be a felsőházi küzdelmeket, és 6–0-ról várja a Szolnok elleni elődöntőt, míg a Vasas az Egerhez utazik – az 5–8. helyért folyó párharcot is egymás ellen vívják majd a felek.