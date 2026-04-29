Férfi vízilabda OB I: a BVSC még megszerezheti a pályaelőnyt a Honvéddal szemben
A lényegi kérdések már eldőltek a férfi vízilabda ob I rájátszásában, a felsőház utolsó, 7. fordulójában szerda este arra is választ kapunk, hogy a Honvéd vagy a BVSC lesz pályaelőnyben az elődöntőben.
A záró kör már múlt szombaton elkezdődött, az idényben jól menetelő, ám az utóbbi meccsein kicsit megtorpanó Honvéd a Szeged otthonában játszott óriási mérkőzést: több játékosát és az eltiltott Szivós Márton vezetőedzőt is nélkülözve 19–19-es rendes játékidőt követően szétlövésben maradt alul, az elmúlt három találkozóján így csak két pontot szerzett. A Honvéd, amely a Konferenciakupa május 2–3-i négyes döntőjére is készül, a Szeged elleni egy ponttal megelőzte a BVSC-t, ám ha Mészáros Mátyásék is szereznek legalább egy pontot a Szolnokkal szemben hazai medencében, visszaelőzik a Honvédot, ebben az esetben pedig ők kezdhetik az elődöntőt otthon. A Honvéd és a BVSC három-három ponttal áll az egymás elleni (két, szétlövéses győzelem egyik, illetve másik oldalon) összevetésben, így a gólkülönbség döntene köztük, amely a Honvédnak plusz 54, a Vasutasnak viszont jelenleg plusz 79.
A bajnoki címvédő, hibátlan FTC a Népligetben, a Semmelweis OSC ellen fejezi be a felsőházi küzdelmeket, és 6–0-ról várja a Szolnok elleni elődöntőt, míg a Vasas az Egerhez utazik – az 5–8. helyért folyó párharcot is egymás ellen vívják majd a felek.
|E.ON OB I, FÉRFIAK, FELSŐHÁZ
|7. (utolsó) forduló
Szerda
One Eger–VasasPlaket, 18
BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa, 18.30
FTC-Telekom–Semmelweis OSC, 20
Szombaton játszották
Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Endo Plus Service-Honvéd 19–19 – szétlövéssel: 6–5
Az állás
1. FTC 57 pont (6 mérkőzés)
2. Honvéd 46 pont (7)
3. BVSC 45 pont (6)
4. Szolnok 38 pont (6)
5. Vasas 33 pont (6)
6. SE OSC 30 pont (6)
7. Szeged 29 pont (7)
8. Eger 17 pont (6)
A csapatok magukkal hozták az alapszakaszban szerzett pontjaikat.