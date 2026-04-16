Dobi Dorina: A Fradit is képesek vagyunk megszorongatni vagy akár le is győzni

– Ez a legboldogabb napom, amióta élek.

– Én elsírtam magam a végén.

– Én is.

Nem volna illő leírni, hogy a BVSC női vízilabdacsapatának melyik két tagja között zajlott le a beszélgetés, hiszen nem tudták, hogy a Hajós uszodából kilépve, a Margit-szigeten sétálva épp a Nemzeti Sport újságírója battyog mögöttük. A beszélgetés azt mindenesetre jól illusztrálja, mennyit jelent nekik az UVSE elleni továbbjutás.

A zuglóiak a női ob I elődöntőjének első felvonásában, szintén a Hajós uszodában 10–7-re kikaptak a lila-sárgáktól, majd nyolc év után győzték le őket ismét a bajnokságban, hazai környezetben 12–11-gyel egyenlítettek a párharcban. Jöhetett szerdán a mindent eldöntő összecsapás, újfent a Margit-szigeten. Rendkívül parázs hangulatú, kiélezett, számos kapus és egyéni bravúrt hozó mérkőzésen 8–6-ra diadalmaskodott az esélytelenebbnek tartott BVSC-Manna ABC, amely így a 2016–2017-es idényt követően jutott be ismét a bajnoki döntőbe.

„Ez óriási eredmény, a BVSC az előző három évben még a legjobb négybe sem jutott be. Lépésről lépésre haladtunk, mindenki nevetett ezen az elején, de egész évben óriásit küzdöttek a lányok, rengeteg edzésmunka van bennük, a szívüket-lelküket kitettét ezen a mérkőzésen is, minden szenvedést megért az az öröm, amelyet a végén láthattunk” – nyilatkozta a zuglóiak vezetőedzője, Béres Gergely a Nemzeti Sportnak.

A döntő pillanatot az jelentette, amikor 6–6-os állásnál, 53 másodperccel a lefújás előtt Dobi Dorina óriási gólt dobott távolról. Hajtott az UVSE, Benczur Márton vezetőedző időt kért, Tiba Panna kapura bombázott, Schmuck Tünde hatalmasat védett. Az UVSE letámadott, ezt kihasználva Tóth Fruzsina utolsó másodperces félpályás góllal zárta le az összecsapást, 8–6-ra diadalmaskodott a BVSC.

„Higgadt tudtam maradni, ebben a többiek is nagyon sokat segítettek, motiváltak a meccs során. Nem figyeltem azt, hogy mennyi az állás vagy mennyi idő van még hátra, úgy vettem, mintha edzésen kellene odaállni egy szabaddobáshoz, amelyet be kell lőni. Szerencsére sikerült” – értékelte a gyakorlatilag döntő gólt jelentő találatát Dobi Dorina.

Benczur Márton elismeréssel nyilatkozott a vetélytársról és saját játékosairól: „Ha valaki hat gólon tart minket itt a Hajósban, akkor azt hiszem, igazából nincs miről beszélni. Ezek ilyen meccsek, a nyolcadik gólt gondolom már senki nem veszi komolyan: a hét találatukból négy, de inkább öt annyira extra volt, hogy még a védelmünket sem lehet kritizálni miattuk. Vezettünk a vége előtt két és fél perccel, majd szinte az alapvonalról kaptunk akkora gólt, hogy majdnem szétesett a kapu. Megérdemelten jutott döntőbe az ellenfél, ugyanakkor szemrehányást nem tehetek a lányokra, hiszen mindent megtettek a győzelemért.”

A zuglóiak a döntőben az Egert két meccs alatt búcsúztató, címvédő FTC-Telekommal mérik össze a tudásukat a bajnoki fináléban. Dobi Dorina ezzel kapcsolatban azt mondta: „Örömjáték lesz, de azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az Eurokupa elődöntőjében előttünk áll még a nagyon fontos visszavágó a Catalunya ellen. Szerintem a csapat nevében mondhatom, hogy ez is nagyon fontos, sőt, prioritás, de ettől függetlenül a Fradi ellen is meg szeretnénk mutatni, hogy igenis, képesek vagyunk megszorongatni, vagy akár le is győzni őt.”