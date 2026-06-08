Nemzeti Sportrádió

Elhagyhatja a kórházat Christian Eriksen

2026.06.08. 11:25
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Christian Eriksen már másodszor ijesztett rá a futballvilágra... (Fotó: Getty Images)
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Christian Eriksen dán labdarúgó-válogatott felkészülés
Christian Eriksen, a dán labdarúgó-válogatott középpályása elhagyhatja a kórházat azok után, hogy vasárnap este összeesett az ukránok elleni felkészülési mérkőzésen Odensében.

A találkozó 65. percében a 34 éves Christian Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret és beszállt a mentőautóba. A játékvezető ezt követően a 77. percben, 2–1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak.

Időközben az Odense Egyetemi Kórházban kivizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát.

„Hétfőn reggel beszéltem Christiannal, jól van és jókedvű. A várakozások szerint hamarosan kiengedik a kórházból és hazatérhet” – tájékoztatta a közvéleményt Morten Boesen, a dán csapat orvosa, aki közvetlenül a vasárnapi események után elmondta, Eriksen rövid időre elveszítette az eszméletét, de gyorsan vissza is nyerte.

A középpályást beültethető kardioverter-defibrillátorral látták el hónapokkal azután, hogy a 2021-es Európa-bajnokságon szívrohamot kapott. Akkor újra kellett éleszteni, és felvetődött, hogy fel kell hagynia a profi futballal, de a történtek után kevesebb mint egy évvel visszatért, jelenleg a VfL Wolfsburg légiósa és a 2026–2027-es idény végéig érvényes a szerződése.

A dán válogatott nem jutott ki a csütörtökön kezdődő világbajnokságra.

 

Christian Eriksen dán labdarúgó-válogatott felkészülés
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