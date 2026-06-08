Döbbenet Milánóban, vereséggel kezd a címvédő – vb-videók!
1958: MINTHA MÉG MINDIG BERNBEN LENNÉNK…
A svédországi világbajnokság nyitó napja sok mindenben emlékeztetett a négy évvel korábbi vb berni végjátékára. A világbajnok nyugatnémet válogatott vesztett állásból győzött, megint három gólt szerzett, a berni hős, Helmut Rahn is hozta a maga dupláját – igaz, az ellenfél ezúttal nem Magyarország, hanem Argentína volt.
Ami az 1954-es döntőben veszítő magyarokat illeti, a vezető gól megint korán megvolt (az Aranycsapat egyik utolsó mohikánja, Bozsik József lőtte), de a győzelem megint elmaradt – John Charles, a vb-újonc walesiek legjobbja fejjel egyenlített. A vége 1:1, magyar szempontból – ha a négy évvel korábbi döntőhöz nem is mérhető, de – csalódás. A meccset Sandvikenben játszották, egy olyan helyszínen, amelynél északabbra sohasem rendeztek vb-meccset. VIDEÓ ITT!
A mieinkhez képest is boldogtalanok voltak a csehszlovákok, akik kikaptak a nekik rendelt vb-újonctól, Észak-Írországtól. Anglia ellenben – amelynek válogatottjából fájdalmasan hiányoztak a néhány hónappal korábbi müncheni repülőgép-katasztrófa manchesteri áldozatai, Tommy Taylor, Duncan Edwards és Roger Byrne – örülhetett, hogy pontot csent egy harmadik debütálótól, hiszen az ő újonca az olimpiai bajnok Szovjetunió volt, a hátránya meg kétgólos. Tom Finney a 86. percben egyenlített a Zsolt István által befújt büntetőből. VIDEÓ ITT!
Lev Jasin kis híján lebirkózta dühében a magyar játékvezetőt, pedig ő nem sokkal korábban a kedvében járt: a szovjet kapus elleni szabálytalanság miatt érvénytelenített egy angol gólt. AZ ESETRŐL VIDEÓ ITT!
A svédek Agne Simonsson, a brazilok Mazzola duplájának örültek, míg a franciák beüzemeltek egy olyan „gólgépet”, amelyik a svédországi torna alatt egyetlen mérkőzésen sem produkált üresjáratot: Just Fontaine a paraguayiak elleni hármassal alapozta meg történelmi produkcióját. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Halmstad
|Észak-Írország–Csehszlovákia
|1:0
|Malmö
|NSZK–Argentína
|3:1
|Västeras
|Jugoszlávia–Skócia
|1:1
|Norrköping
|Franciaország–Paraguay
|7:3
|Stockholm
|Svédország–Mexikó
|3:0
|Sandviken
|Wales–Magyarország
|1:1
|Uddevalla
|Brazília–Ausztria
|3:0
|Göteborg
|Szovjetunió–Anglia
|2:2
1986: ÚJRA ROBBANNAK A DÁN DINAMITOK
Ezen a világbajnokságon az E jelűt kiáltotta ki „halálcsoportnak” a sajtó, de hogy éppen itt zajlik le a csoportkör egyik nagy mészárlása is, arra talán senki sem gondolt. A Dánia–Uruguay mérkőzésen mégis ez történt. Preben Elkjaer-Larsen a 10. percben megszerezte a vezetést a dánoknak, majd a 19. percben az uruguayi Miguel Bossio piros lapot kapott.
Innentől más meccs zajlott a pályán. Az első félidő hajrájában Sören Lerby góljára a kiváló Enzo Francescoli büntetőből még válaszolt, ám a szünet után Sepp Piontek roppant jól megszervezett dánjai ízekre szedték az emberhátrányban játszó urukat, Elkjaer tripláig jutott, betalált még Michael Laudrup, sőt a csereként az utolsó percekre beálló Jesper Olsen is. VIDEÓ ITT!
A csoport másik meccsén a nyugatnémetek megint hátrányba kerültek az elején, a pöttöm Gordon Strachan, későbbi szövetségi kapitányuk vezetést szerzett a skótoknak, csakhogy Rudi Völler most gyorsan egyenlített, és az első meccs pontmentője, Klaus Allofs ezúttal már győztes gólt szerzett. VIDEÓ ITT!
A belgák Enzo Scifo és Nico Claesen góljával gyorsan elhúztak Iraktól, a második félidőben szinte végig emberfórban voltak, ehhez képest szoros lett a vége – Irak mindmáig egyetlen vb-gólját Ahmed Radi szerezte. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Toluca
|Belgium–Irak
|2–1
|Querétaro
|NSZK–Skócia
|2–1
|Nezahualcoyotl
|Dánia–Uruguay
|6–1
1990: KAMERUN EMBERHÁTRÁNYBAN IS LEGYŐZI A CÍMVÉDŐT
Sokkoló eredménnyel kezdődött meg Olaszország második Mondialéja, minden idők legalacsonyabb gólátlagú világbajnoksága: Kamerun 1–0-ra legyőzte a címvédő Argentínát a sokat, de ilyet aligha látott milánói San Siróban! A döntő momentum a 65. percben érkezett el: a szinte az égből aláhulló labdát a nemzetközi színtéren (addig) kevéssé ismert Francois Omam-Biyik felhőfejessel küldte az ügyetlenkedő Nery Pumpido kapujába. VIDEÓ ITT!
A Diego Maradonával felálló argentinok annak ellenére sem tudtak egyenlíteni, hogy André Kana-Biyiket már a gól előtt, a 61. percben kiállította a játékvezető, sőt nem sokkal a lefújás előtt még egy kameruni, Benjamin Massing is megkapta a piros lapot; mindketten a villámléptű Claudio Caniggiát rúgták fel. Vagy inkább levadászták. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉS
|Milánó
|Kamerun–Argentína
|1–0
2002: MEGKEZDŐDÖTT AZ OLASZOK KÁLVÁRIÁJA A BÍRÓKKAL
Christian Vieri ott folytatta a horvátok ellen, ahol az ecuadoriak ellen abbahagyta: az első meccsen duplázó támadó – már túl egy meg nem adott gólon – fejjel megszerezte a vezetést az olaszoknak az 55. percben. A squadra azzurra uralni látszott a mérkőzést, csakhogy a horvátok a kapott gól után behozták a fiatal Ivica Olicot, aki életet vitt a támadásaikba: a hajrá kezdetén ő maga egyenlített, majd Milan Rapaic egy gellert kapott íveléssel fordított! A végjátékra maradt egy újabb meg nem adott olasz gól, Itália átkozta Graham Poll angol játékvezetőt, de ez az eredményen nem változtatott… VIDEÓ ITT!
A kínaiak a 15. percig, Roberto Carlos szabadrúgásból szerzett góljáig tartották magukat a brazilok ellen, de 1–0-nál a meccs érdemi része lezárult, Rivaldo, Ronaldinho és Ronaldo gólja már csak ráadás volt. VIDEÓ ITT!
Az újonc szlovénokat nemcsak a spanyoloktól elszenvedett vereség viselte meg, hanem az is, hogy a nyitányon lecserélt szellemi vezérük, Zlatko Zahovic megsértődött, és otthagyta őket. Hiánya érződött Dél-Afrika ellen; Siyabonga Nomvethe combjáról a 4. percben a kapujukba pattant a labda, és hiába volt még rengeteg idő hátra, képtelenek voltak egyenlíteni. Dél-Afrika az első világbajnoki győzelmét ünnepelte. VIDEÓ ITT!
|CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
|Tegu
|Dél-Afrika–Szlovénia
|1–0
|Szögvipo
|Brazília–Kína
|4–0
|Ibaraki
|Horvátország–Olaszország
|2–1
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. NOVEMBER 23.: BELGIUM–KANADA 1–0. A kanadaiak 36 év után játszhattak újra világbajnoki meccset, nagy tervekkel érkeztek, és már a 10. percben hozzáláthattak volna megvalósításukhoz, csakhogy Thibaut Courtois kivédte Alphonso Davis tizenegyesét. Az első próbálkozás sikertelensége nem szegte kedvét a kanadai csapatnak, játékosai többször munkára fogták Courtois-t az első félidőben, a meccs egyetlen gólját mégsem ők szerezték meg, hanem a belgák: Toby Alderweireld hosszú indítása valahogy eljutott Michy Batshuayi-hoz, aki közelről a kapuba lőtt. A meccsről nemcsak e jelenetek maradtak emlékezetesek, hanem az is, ahogyan Alderweireld és Kevin De Bruyne hevesen vitatkozik az oldalvonalnál – valami nem stimmelt a belgáknál... VIDEÓ ITT!
(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)