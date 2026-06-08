Döbbenet Milánóban, vereséggel kezd a címvédő – vb-videók!

A másnapi Népsport-címlap

1958: MINTHA MÉG MINDIG BERNBEN LENNÉNK…

A svédországi világbajnokság nyitó napja sok mindenben emlékeztetett a négy évvel korábbi vb berni végjátékára. A világbajnok nyugatnémet válogatott vesztett állásból győzött, megint három gólt szerzett, a berni hős, Helmut Rahn is hozta a maga dupláját – igaz, az ellenfél ezúttal nem Magyarország, hanem Argentína volt.

Ami az 1954-es döntőben veszítő magyarokat illeti, a vezető gól megint korán megvolt (az Aranycsapat egyik utolsó mohikánja, Bozsik József lőtte), de a győzelem megint elmaradt – John Charles, a vb-újonc walesiek legjobbja fejjel egyenlített. A vége 1:1, magyar szempontból – ha a négy évvel korábbi döntőhöz nem is mérhető, de – csalódás. A meccset Sandvikenben játszották, egy olyan helyszínen, amelynél északabbra sohasem rendeztek vb-meccset. VIDEÓ ITT!

Fényes francia győzelemről lelkendezett a L'Équipe

A mieinkhez képest is boldogtalanok voltak a csehszlovákok, akik kikaptak a nekik rendelt vb-újonctól, Észak-Írországtól. Anglia ellenben – amelynek válogatottjából fájdalmasan hiányoztak a néhány hónappal korábbi müncheni repülőgép-katasztrófa manchesteri áldozatai, Tommy Taylor, Duncan Edwards és Roger Byrne – örülhetett, hogy pontot csent egy harmadik debütálótól, hiszen az ő újonca az olimpiai bajnok Szovjetunió volt, a hátránya meg kétgólos. Tom Finney a 86. percben egyenlített a Zsolt István által befújt büntetőből. VIDEÓ ITT!

Lev Jasin kis híján lebirkózta dühében a magyar játékvezetőt, pedig ő nem sokkal korábban a kedvében járt: a szovjet kapus elleni szabálytalanság miatt érvénytelenített egy angol gólt. AZ ESETRŐL VIDEÓ ITT!

A svédek Agne Simonsson, a brazilok Mazzola duplájának örültek, míg a franciák beüzemeltek egy olyan „gólgépet”, amelyik a svédországi torna alatt egyetlen mérkőzésen sem produkált üresjáratot: Just Fontaine a paraguayiak elleni hármassal alapozta meg történelmi produkcióját. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Halmstad Észak-Írország–Csehszlovákia 1:0 Malmö NSZK–Argentína 3:1 Västeras Jugoszlávia–Skócia 1:1 Norrköping Franciaország–Paraguay 7:3 Stockholm Svédország–Mexikó 3:0 Sandviken Wales–Magyarország 1:1 Uddevalla Brazília–Ausztria 3:0 Göteborg Szovjetunió–Anglia 2:2 VB 1958, SVÉDORSZÁG – JÚNIUS 8.

A dán bulvárlap, a B. T. másnapi száma

1986: ÚJRA ROBBANNAK A DÁN DINAMITOK

Ezen a világbajnokságon az E jelűt kiáltotta ki „halálcsoportnak” a sajtó, de hogy éppen itt zajlik le a csoportkör egyik nagy mészárlása is, arra talán senki sem gondolt. A Dánia–Uruguay mérkőzésen mégis ez történt. Preben Elkjaer-Larsen a 10. percben megszerezte a vezetést a dánoknak, majd a 19. percben az uruguayi Miguel Bossio piros lapot kapott.

Innentől más meccs zajlott a pályán. Az első félidő hajrájában Sören Lerby góljára a kiváló Enzo Francescoli büntetőből még válaszolt, ám a szünet után Sepp Piontek roppant jól megszervezett dánjai ízekre szedték az emberhátrányban játszó urukat, Elkjaer tripláig jutott, betalált még Michael Laudrup, sőt a csereként az utolsó percekre beálló Jesper Olsen is. VIDEÓ ITT!

A csoport másik meccsén a nyugatnémetek megint hátrányba kerültek az elején, a pöttöm Gordon Strachan, későbbi szövetségi kapitányuk vezetést szerzett a skótoknak, csakhogy Rudi Völler most gyorsan egyenlített, és az első meccs pontmentője, Klaus Allofs ezúttal már győztes gólt szerzett. VIDEÓ ITT!

A belgák Enzo Scifo és Nico Claesen góljával gyorsan elhúztak Iraktól, a második félidőben szinte végig emberfórban voltak, ehhez képest szoros lett a vége – Irak mindmáig egyetlen vb-gólját Ahmed Radi szerezte. VIDEÓ ITT!



CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Toluca Belgium–Irak 2–1 Querétaro NSZK–Skócia 2–1 Nezahualcoyotl Dánia–Uruguay 6–1 VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 8.

Az argentin El Gráfico értetlenül állt a katasztrófa előtt

1990: KAMERUN EMBERHÁTRÁNYBAN IS LEGYŐZI A CÍMVÉDŐT

Sokkoló eredménnyel kezdődött meg Olaszország második Mondialéja, minden idők legalacsonyabb gólátlagú világbajnoksága: Kamerun 1–0-ra legyőzte a címvédő Argentínát a sokat, de ilyet aligha látott milánói San Siróban! A döntő momentum a 65. percben érkezett el: a szinte az égből aláhulló labdát a nemzetközi színtéren (addig) kevéssé ismert Francois Omam-Biyik felhőfejessel küldte az ügyetlenkedő Nery Pumpido kapujába. VIDEÓ ITT!

A Diego Maradonával felálló argentinok annak ellenére sem tudtak egyenlíteni, hogy André Kana-Biyiket már a gól előtt, a 61. percben kiállította a játékvezető, sőt nem sokkal a lefújás előtt még egy kameruni, Benjamin Massing is megkapta a piros lapot; mindketten a villámléptű Claudio Caniggiát rúgták fel. Vagy inkább levadászták. VIDEÓ ITT!

A másnapi Gazzetta csapásról írt

2002: MEGKEZDŐDÖTT AZ OLASZOK KÁLVÁRIÁJA A BÍRÓKKAL

Christian Vieri ott folytatta a horvátok ellen, ahol az ecuadoriak ellen abbahagyta: az első meccsen duplázó támadó – már túl egy meg nem adott gólon – fejjel megszerezte a vezetést az olaszoknak az 55. percben. A squadra azzurra uralni látszott a mérkőzést, csakhogy a horvátok a kapott gól után behozták a fiatal Ivica Olicot, aki életet vitt a támadásaikba: a hajrá kezdetén ő maga egyenlített, majd Milan Rapaic egy gellert kapott íveléssel fordított! A végjátékra maradt egy újabb meg nem adott olasz gól, Itália átkozta Graham Poll angol játékvezetőt, de ez az eredményen nem változtatott… VIDEÓ ITT!

A kínaiak a 15. percig, Roberto Carlos szabadrúgásból szerzett góljáig tartották magukat a brazilok ellen, de 1–0-nál a meccs érdemi része lezárult, Rivaldo, Ronaldinho és Ronaldo gólja már csak ráadás volt. VIDEÓ ITT!

Az újonc szlovénokat nemcsak a spanyoloktól elszenvedett vereség viselte meg, hanem az is, hogy a nyitányon lecserélt szellemi vezérük, Zlatko Zahovic megsértődött, és otthagyta őket. Hiánya érződött Dél-Afrika ellen; Siyabonga Nomvethe combjáról a 4. percben a kapujukba pattant a labda, és hiába volt még rengeteg idő hátra, képtelenek voltak egyenlíteni. Dél-Afrika az első világbajnoki győzelmét ünnepelte. VIDEÓ ITT!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 23.: BELGIUM–KANADA 1–0. A kanadaiak 36 év után játszhattak újra világbajnoki meccset, nagy tervekkel érkeztek, és már a 10. percben hozzáláthattak volna megvalósításukhoz, csakhogy Thibaut Courtois kivédte Alphonso Davis tizenegyesét. Az első próbálkozás sikertelensége nem szegte kedvét a kanadai csapatnak, játékosai többször munkára fogták Courtois-t az első félidőben, a meccs egyetlen gólját mégsem ők szerezték meg, hanem a belgák: Toby Alderweireld hosszú indítása valahogy eljutott Michy Batshuayi-hoz, aki közelről a kapuba lőtt. A meccsről nemcsak e jelenetek maradtak emlékezetesek, hanem az is, ahogyan Alderweireld és Kevin De Bruyne hevesen vitatkozik az oldalvonalnál – valami nem stimmelt a belgáknál... VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)