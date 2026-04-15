Női póló ob I: idegenben nyert és döntőbe jutott a BVSC

A mindent eldöntő ütközethez érkezett a női ob I elődöntője, amelyben az UVSE fogadta a BVSC-t. A Hajós uszodában összegyűlt lelkes UVSE-tábor biztatása ellenére a zuglóiak szerezték meg az első gólt, nem is akármilyent, Pőcze Panna volt eredményes távolról, középről.

Nulla egyes vendégvezetéssel kezdődött a második negyed, az UVSE Hajdú Kata révén a 12. percben törte meg a gólcsendjét. Fej, fej mellett haladtak a csapatok, 3–3-at mutatott az eredményjelző a nagyszünetben.

A harmadik etapban is fantasztikusan teljesítettek a kapusok, a védekezések is rendkívül stabilan működtek, 4–4-gyel fordulhattak a záró felvonásra a csapatok. Pattanásig feszültek az izgalmak, lényegében Dobi Dorina utolsó percben szerzett bomba gólja döntötte el a mérkőzést, 8–6-ra nyert a BVSC, amely a 2016–2017-es idény után jutott ismét bajnoki döntőbe, amelyben a Ferencvárossal mérheti össze a tudását.

NŐI OB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

UVSE Helia-D–BVSC-Manna ABC 6–8 (0–1, 3–2, 1–1, 2–4)

Hajós uszoda, 250 néző. V: Kun Gy., Bereczki M.

UVSE: GOLOPENCZA SZ. – Fekete F., HAJDÚ K. 2, FARAGÓ K. 1, Aubéli, Peresztegi-Nagy, Tiba P. Csere: Ármai, Golopencza N., Alaksza 1, Baksa, Mácsai 1, Hetzl 1. Edző: Benczur Márton

BVSC: SCHMUCK – Gorter, Lendvay 1, Dobos Cs. 1, Nagy Laura, Dobi D. 4, Mucsy. Csere: Végvári, Bereczki L., TÓTH FRUZSINA 2, PŐCZE P. 2, Dömsödi D., Solti. Edző: Béres Gergely

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 9/1. Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –. Kipontozódott: Nagy Laura (22. p.), Pőcze P. (32. p.).

MESTERMÉRLEG

Benczur Márton: – Sok szempontból a BVSC-ről szólt ez a meccs, megérdemelten jutottak a döntőbe, ugyanakkor szemrehányást nem tehetek a lányokra, mindent megtettek a győzelemért.

Béres Gergely: – Nagyon jó mérkőzés volt, a közönségnek is szórakoztató, fej, fej mellett haladtunk. Nagyon nagyot mentünk, az egész szezonban, rengeteg munka van a lányokban, de azért az örömért, amelyet a végén láthattunk, megérte.

Az 5–6. helyért. 3. mérkőzés

Dunaújváros–III. Kerületi TVE 17–5 (3–0, 1–1, 7–2, 6–2)

Gólszerzők: Garda K. 4, Mihók, Kacimpri 3-3, Borsi, Szabó N. 2-2, Mahieu, Pál R., Milicsevics, ill. Tóth Frida 2, Stapinska, Boldizsár, Fuchs.

Az egyik fél 3. győzelméig tartó párharc végeredménye: a Dunaújváros nyert 3–0-ra.

Alsóház. 8. forduló

UNI Győr–VALDOR Szentes 13–5 (2–0, 3–2, 3–1, 5–2)

G: Peti 6, Svec, Szedlák 2-2, Rádli, Koltay, Southcome, ill. Korom R. 2, Lengyel D., Rácz O., Furák-Szabovik.

Az állás: 1. Győr 19, 2. Szeged 15, 3. KSI 12, 4. Szentes 8, 5. SE OSC 3, 6. Tatabánya 3.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.





