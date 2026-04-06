A görögök elleni egygólos sikerrel indított a magyar válogatott a férfi vízilabda-világkupán

A januári belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság legszebb pillanatai közé tartozott, amikor a magyar válogatott remek játékkal 15–12-re legyőzte az addig hibátlan, később bronzérmes, első Eb-érmét megszerző Görögországot az elődöntőben. Húsvéthétfőn jöhetett a következő összecsapás a görögországi világkupa-selejtező nyitányán. A két együttes hasonló útra lépett: néhány fiatal játékos mellett alapvetően az Eb-kulcsembereket nevezte; a házigazdánál nagy hiányzó Konsztantinosz Geniduniasz, aki sérüléssel bajlódik.

Az első negyed végén 3–2-re vezettünk Tátrai Dávid góljával – rögtön ezután, tizenöt másodperccel az első felvonás vége előtt egy kis félreértés történt: Varga Zsolt még cserélt volna, de a játékvezetők sípjele engedélyt adott a folytatásra. Már ment a görög támadás, amikor Varga Zsolt beküldte Fekete Gergőt, aki hetedik mezőnyjátékosként úszott be, amit a bírók észrevettek, és a videózás után helybenhagyták az ötméterest, amelyet azonban Alexandrosz Papanasztasziu a felső kapufára lőtt.

A második negyed kezdetén az „elmaradt” egyenlítést Nikolaosz Gilasz rosszkézről, éles szögből „bepótolta”, nem sokkal később pedig Papanasztasziu már javított. Burián gólpasszából Német Toni volt eredményes centerben, de mindig jött a görög válasz: Vigvári Vince zseniális ejtése után Dimitriosz Nikolaidisz értékesítette Papanasztasziu asszisztját, majd egy újabb remek Burián-gólpasszra érkezett Nagy Ádám középen. Gilasz átlövése becsúszott Csoma Kristóf jobb keze alatt, a nagyszünetig fennmaradó három percben már nem jöttünk közelebb, maradt a 7–6-os görög vezetés.

Nagy Ádám beadása után Feketéé volt a következő centertalálat, majd Burián is gólt lőtt, nem is kicsit. Vigvári Vendel középen lehúzta Nikolaosz Kasztrinakiszt, Efsztathiosz Kalojeropulosz belőtte a büntetőt, ám Vigvári Vince és Vismeg Zsombor bombája után már 10–8 volt ide, először vezetett kettővel valamelyik csapat. Vismeg ugyan összehozott egy ötméterest, de Argiropulosz lövését FTC-s klubtársa, Vogel Soma kivédte. Az előny így sem maradt meg az utolsó negyedre, Purosz és Papanasztasziu is kihasznált egy-egy fórt, így 10–10-zel mentek neki a csapatok az utolsó nyolc percnek.

A záró negyedben két és fél percig nem esett találat. Varga Zsolt kikért videóbírózása után Vigvári Vince lőtte be az ötöst – Gilasz 16 másodperc múlva beköszönt, ám ekkor már Vlahosz is bedobta a batyut: a görög gól maradt, viszont a challenge ugrott, egy korábbi támadásban nem ítéltek ellenünk brutalitást. Eltelt újabb három és fél perc, majd Papanasztasziu kapufája után Vogel indította a megúszó és a ziccert kihasználó Nagy Ádámot, de erre még Argiropulosz válaszolt. Így vált igazán izgalmassá az utolsó perc, majd öt másodperccel a vége előtt jött a csattanó! Egy végletekig kijátszott hat az öt elleni szituációt a mezőny egyik legjobbja, Burián váltott gólra Vismeg passzából, ezzel a magyar csapat kiélezett meccsen, remek győzelemmel kezdte el a vk-selejtezőt.

Varga Zsolt csapata kedden Hollandia ellen folytatja, amely 15–11-es vereséggel kezdett az Európa-bajnok Szerbia ellen.

VÍZILABDA

Férfi világkupa, selejtező, Alexandropuli

A-csoport, 1. forduló

Magyarország–Görögország 13–12 (3–2, 3–5, 4–3, 3–2)

Részletes jegyzőkönyv később.