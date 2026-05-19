Semmi sincs kőbe vésve – Thury Gábor jegyzete

Marco Rossi fogalmazott pontatlanul? Vagy Nikitscher Tamás értette félre?

A portugál labdarúgó-bajnokságban tizenkettedik helyen végző Rio Ave 26 éves középpályása a vele készült interjúban kifejtette, miért estek neki rosszul a szövetségi kapitány szavai. Rossi a válogatott kerethirdetésén ugyanis azt mondta az újságíróknak, rosszul gondolták, hogy a középpályás alapember lehet, a hazai bajnokságban a hatos és nyolcas poszton vannak nála jobbak. Továbbá Tóth Rajmund, Szűcs Tamás, Szendrei Norbert, Callum Styles és Schäfer András nevének elhangzása után hozzátette, nem hívhat meg a keretbe százötven középpályást.

Rossinak nem kötelessége megindokolni a döntését, ám amikor 2024 szeptemberében Nikitscher először lépett pályára a válogatottban – csereként Németország ellen – a fent említett futballisták közül Schäfert és Stylest leszámítva a többiek tudásuk alapján nem voltak, nem lehettek a szövetségi kapitány látóterében. A Rio Ave középpályása kilencszeres válogatott, legutóbb egy évvel ezelőtt Svédország ellen cserélte be a Mister. A bosnyákok és a hollandok ellen 2024-ben játszott Nemzetek Ligája-mérkőzésen elégedettek voltak a teljesítményével, azt se feledjük, Rossi korábbi kedvencét, Nagy Ádámot szorította ki a csapatból, aki az egyik legstabilabb pillérnek számított a kapitánynál. Utólag úgy tűnik, Nikitschert akkor alapemberként vette számításba, igaz, azóta eltelt két év, beérett néhány fiatal, hogy a győri középpályásokról (Vitális Milán, Tóth Rajmund) ne is beszéljünk! Valljuk be, fizikai adottságaiból (magasság, erőnlét) következően Nikitscher box to box futballista, azaz robotol a két tizenhatos között. Korábban a belső középpályások közül Schäfer mellett ő érte el a legjobb mutatókat, más kérdés, hogy az Union Berlin futballistája a Bundesligában, míg Nikitscher akkor még az NB I-ben vitézkedett.

A középpályás az alig százhatvanas lélekszámú göcseji faluból, Dobronhegyről indult – a településen még futballpálya sem volt –, szinte mindent az akaraterejének köszönhet, azt is, hogy súlyos keresztszalag-sérülése után a válogatottba is beverekedte magát.

Magyarország nem a világbajnokságra, hanem az ősszel kezdődő Nemzetek Ligájára készül, majd következik a 2028-as Európa-bajnoki selejtező. Óhatatlan az együttes átalakítása. Semmi sincsen kőbe vésve.

Az sem, hogy Nikitscher tagja a keretnek, vagy éppen nem.

