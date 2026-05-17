„Sokkal többet kaptam a hokitól, mint valaha gondoltam” – interjú Garát Zsomborral

– Hogy van Belián?

– Szuperül, köszönöm! A kisfiunk féléves múlt, szépen nő és egyre többet alszik, bár éjszakánként enni még felkel.

– S hogy tetszik az apaszerep?

– Csodás és nagyon izgalmas, persze néha kicsit fárasztó. Nem könnyű összehangolni a kisgyerekes mindennapokat és a hokis elfoglaltságaimat, az edzéseket, utazásokat, meccseket, de nekem most már a család az első, és egyre jobban beletanulok a kettős szerepbe. Elmondhatatlanul hálás vagyok a feleségemnek, Fanninak…

– …a női jégkorong-válogatott korábbi csapatkapitánya, Garát-Gasparics Fanni a boldog anyuka…

– …így van, s nála jobban kevesen tudják, mi a profi sport lényege, mi kell ahhoz, hogy a lehető legjobban ráhangolódjak a mérkőzésekre. A meccsek előtti éjszakákon magára vállal minden, a babával kapcsolatos teendőt. Amennyire csak lehet, a többi napon természetesen igyekszem minél több terhet levenni a válláról.

– Fürdet és pelenkázik is?

– Az első pillanattól! Fel sem vetődik, hogy lemaradjak erről az élményről. Persze még mindketten tanuljuk a szülői szerepet, s a jégkorongsportban eltöltött huszonhárom év után nyilván Fanninak is új ez az élethelyzet, de ahogy látom, élvezi minden percét. Ami viszont nem zárja ki, hogy esetleg majd visszatérjen a jégre.

– Igaz, hogy Belián anyakönyvi kivonatában a születési hely Nottingham?

– Amikor kiderült, hogy Fanni babát vár, már Angliában jégkorongoztam, ezért úgy készültünk, hogy Belián odakint jön világra. Nottingham manapság már könnyen elérhető, a nagyszülők jöttek is, és rengeteg segítséget kaptunk tőlük. A szülést követően Fanni többször haza tudott ugrani, sőt, a téli olimpia idején tévés szakkommentátori feladatot is vállalt.

Feleségével és kisfiával ünnepelte a Kontinentális Kupa-sikert (Fotó: Garát Zsombor archívumából)

– A bajnoki idény végén milyen hangulatban tért haza és csatlakozott az elit világbajnokságra készülő válogatotthoz?

– Ami az idényt illeti, felemás érzéseim vannak. Nagyon erős csapatunk volt, talán az egyik legerősebb a ligában, ezért jelentett csalódást a bajnoki szereplésünk. Januárig úgy tűnt, minden sorozatot győztesen fejezhetünk be. Előbb megnyertük a Kontinentális Kupát, a klub történetében másodszor – a döntőben a kazah Torpedo Uszty-Kamenogorszkot győztük le 4–2-re, majd hazavittük

a Challange-kupát is, ami az itthoni Magyar Kupa szigetországi megfelelője. A bajnoki alapszakaszt viszont csak a harmadik helyen fejeztük be, ám ezzel együtt sem gondoltam, hogy nem jutunk be a rájátszásba. Sajnos ez történt, a negyeddöntős párharcot elvesztettük a Manchester Storm ellen, ami óriási csalódást jelentett. A négyes döntőnek Nottingham adott otthont, a kiesésünk ellenére még ott voltam a városban, és igencsak fájó élmény volt, hogy nélkülünk zajlottak az éremcsaták. Nem vagyok jó vesztes… Annak viszont örülök, hogy maradt még erre az idényre feladatom, ráadásul a válogatottban a hazámat képviselhetem.

– Mégpedig újra az elit vb-n, hiszen tavaly sikerült benn maradni a legmagasabb osztályban, amire korábban nem volt példa.

– A felkészülés első szakaszában két meccset játszottunk Svájcban, én odakint csatlakoztam a bő kerethez. Akkor döbbentem rá, mennyire hiányzik ez a közösség, amelyhez immár tíz éve tartozom, sőt, ha az utánpótlás-időszakot ideszámítom, még régebben. Az utóbbi három évben az idény közben rendezett tornákra nem tudtam hazajönni, csak a vb-felkészülésre estem be.

– Mielőtt a világbajnokságra rákanyarodnánk, térjünk vissza kicsit Nottinghambe! A brit hoki mifelénk nincs reflektorfényben, ráadásul a szerződéskötésekor azt nyilatkozta, némiképp kényszerpályán mozgott a csapatkeresésnél. Két idénnyel a háta mögött miként értékeli: megérte az Elite Ice Hockey League-be szerződni?

– A néhai amerikai üzletember, Steve Jobs mondta egyszer: utólag tudjuk összekötni a pontokat az életünkben, hogy mi miért alakult úgy, ahogy. Mielőtt Európába visszatértem, az Egyesült Államokban jégkorongoztam a Worcester Railers együttesében, ez a New York Islanders ECHL-ligában szereplő farmcsapata. Nem könnyű az Erste Ligából belecsöppenni az amerikai hokivilágba, de úgy tűnt, sikerül kinyitnom néhány ajtót. Maradni szerettem volna, a Worcester azonban szerény költségvetésű klub, ezért nekem kellett volna kifizetnem a másfél millió forintba kerülő vízumomat. Ez rizikós befektetésnek tűnt, mert az ECHL-ben nincs rá garancia, hogy az ember kitöltheti a szerződését, a Railersnél pedig nemcsak az edzőt, hanem az engem ismerő vezetőséget is lecserélték. Mindez szeptember elején derült ki, ekkorra Európában már feltöltötték a kereteket. A Nottingham azonban sérülés miatt elvesztette az egyik kulcsvédőjét, ezért hívott, én pedig rábólintottam a klub ajánlatára, s ez a döntés utólag is jónak bizonyult.

Negyedik elit vb-jén játszhat Svájcban, a cél idén sem lehet más, mint a bennmaradás kiharcolása (Fotó: Dömötör Csaba)

– Mert?

– Először is Nottighamben született meg a kisfiunk, így ennek a városnak örökre különleges helye lesz a szívünkben. Tény, hogy a brit jégkorong nincs reflektorfényben, de szerintem tíz éven belül látványos lesz az előrelépése. Én már hat-hét éve is érdeklődtem az angliai lehetőségek iránt, mert ott a hoki mellett egy év alatt egyetemi mesterdiplomát lehet szerezni. Ebben az idényben éltem is ezzel a lehetőséggel; nyár végén vehetem át a felsővezetői közgazdászdiplomámat. Ami a bajnokságot illeti, a szakmai színvonal természetesen nincs egy szinten a svéd vagy a finn ligáéval, de sokan meglepődnének, milyen nagy az érdeklődés a sportág iránt, s milyen fanatikusak a szurkolók – a mi drukkereink e tekintetben is élen járnak.

– Milyen egy magyar hokis élete Nottinghamben?

– Egy apartmankomplexumban lakik minden légiós, a mostani idényben tizenhat külföldi volt a keretben. Így megvolt a privát szféránk, de mégsem a városban szétszórva éltünk, a közösségi tereket pedig a feleségek, barátnők, gyerekek remekül kihasználták. Ami a szakmát illeti: heti két-három mérkőzést játszottunk, aki minden alkalommal pályára lépett, csaknem nyolcvan mérkőzéssel fejezte be az idényt – nekem a hajrában volt kisebb sérülésem. A liga négy országrész, Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország csapatait fogja össze. Nekünk annyiban szerencsés a helyzetünk, hogy Nottingham Anglia középső részén fekszik, így nem kell előző nap útra kelnünk, több időt tölthetünk a családunkkal. A legtávolabbi helyszín sincs messzebb hét óránál, nekem pedig a székelyföldi túráknak köszönhetően már van rutinom a buszozásban.

– Mennyire sikerült felfedezni Robin Hood városát?

– Fannival nagyjából tíz percre laktunk a nottinghami vártól, amit ők kastélynak hívnak, de a Nottingham Castle valójában egy középkori erőd. Azok a csapattársaim, akiknek nagyobb a gyerekük, rendszeresen látogatják, mert van arrafelé egy nagy park. A híres sherwoodi erdőbe, amely nagyjából félórányira van tőlünk, még nem jutottunk el.

Együtt a család: Fanni, Belián és Zsombor

– Nem lebecsülve természetesen a Panthers népszerűségét, a sportvilágban azért Nottingham mégiscsak elsősorban a kétszeres Bajnokcsapatok Európa-kupája-győztes Forest futballcsapatáról ismert. Járt-e már a City Groundon?

– Az előző idényben kétszer, a mostaniban egyszer jutottam el a stadionba. A Porto elleni tavaly októberi Európa-liga-meccset, amelyet a Forest 2–0-ra nyert meg, az öcsémmel és a feleségemmel néztük meg. A futballcsapatnak valóban rengeteg a rajongója, de annak örülök, hogy ránk is jut a figyelemből. A legutóbbi idényben 6612-re nőtt az átlagos nézőszámunk a 7500 férőhelyes Motorpoint Arenában, ezzel harmadikak vagyunk a ligában.

– Ha már visszatértünk az EIHL-hez: a világbajnokságon a bennmaradás szempontjából éppen a britek elleni meccs lehet az egyik legfontosabb hatvan perc. Testközelből ismerve a riválist, mire számíthatunk?

– Tavaly Sepsiszentgyörgyön veretlenül jutottak fel az elitbe. Nekik nehezítő körülmény, hogy az EIHL nem áll le idény közben, emiatt a válogatottba meghívottak a bajnokság befejezését követően tudnak először találkozni. Tavaly a divízió 1/A-csoport előtt összesen három napjuk volt a közös felkészülésre… A többségüket persze ismerem, ami nekem pluszmotivációt ad, viszont nehéz megmondani, hogy a válogatottban mire lesznek képesek. Hokitudásban szerintem nem sokkal maradnak el tőlünk, a nagy kérdés a kohézió, hogy az az extra többlet, amit a játékosok csapatként, együtt tudnak nyújtani, nálunk vagy náluk lesz-e erősebb.

– Szaladjunk végig az ellenfeleken röviden: a tornát a finnekkel kezdjük.

– A világranglista harmadik helyezettjei, ez mindent elmond a játékerejükről. Ilyen rangos riválissal szemben azon lesz a hangsúly, miképp tudjuk a saját identitásunkat a lehető legjobban megerősíteni. Bizonyosan jelentős kihívás elé állítják majd a védelmünket, de ha az egyéni hibákat sikerül limitálnunk, bizakodhatunk, hogy nem nyílik ki az olló a két csapat között.