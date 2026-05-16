Majoross Gergely: Nyugodtan nézhetünk tükörbe a finnek elleni mérkőzés után

Sebők Balázs: vasárnap a győzelem a cél Ausztria ellen

– Meccs után megölelték egymást a finn szövetségi kapitánnyal, Antti Pennanennel. Honnan a barátság?

– Együtt nyertünk finn bajnoki bronzérmet az Ilves Tamperével, akkor is nagyon jó volt a kapcsolatunk és azóta is kedveljük egymást.

– Három évvel ezelőtt is gólt lőtt a finneknek az elit-vb-n, és ezúttal is. Emlékszik arra az összecsapásra? Mennyire volt más a két mérkőzés?

– Úgy érzem teljesen más volt. A felkészülési időszakban is mondtam, most sokkal jobban össze van rakva a csapat, sokkal inkább elhisszük, hogy valóban a legmagasabb osztályban van a helyünk, más a mentalitásunk. Tisztában voltunk vele, hogy Finnország ellen nem fogunk dominálni, de úgy játszottunk, ahogy akartunk. Aztán persze elfáradunk, miután az első negyven percet végig védekezzük, és alig birtokoljuk a korongot. Előreléptünk a tamperei világbajnoksághoz képest.

– Jó első meccs volt a kulcsfontosságú osztrákok elleni párharc előtt?

– Igen, és az egész felkészülési időszakunk nagyon jó edzés volt rá. Nem akármilyen csapatok ellen játszottunk, Kanadától öt az öt ellen egyetlen gólt kaptunk – ezt nem szabad elfelejteni. Büszke vagyok a csapattársaimra a finnek elleni párharc után is, hiszen beleálltunk a meccsbe, aztán remélhetőleg vasárnap úgy tudunk nyilatkozni, hogy az osztrákok ellen többet volt nálunk a pakk.

– Van bármi, amin változtatna vasárnapra?

Teljesen más meccs lesz. Tudjuk, hogy a finnek a világ elitjéhez tartoznak és – egy pillanatig sem lebecsülve az osztrákokat – tudjuk, hogy Ausztriához közelebb állunk. Póbálunk majd többet játszani a koronggal, több helyzetet kialakítani, és legyőzni a riválist.