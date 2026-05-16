Majoross Gergely: Nyugodtan nézhetünk tükörbe a finnek elleni mérkőzés után

JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
FINNORSZÁG–MAGYARORSZÁG 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)
Zürich, Swiss Life Arena, 9069 néző. V: Björk (svéd), Wannerstedt (német) – Jonsson (svéd), Rampír (cseh)
FINNORSZÁG: Korpisalo – HEINOLA 1 (1), Vaakanainen (1) / Lehtonen, Jokiharju (1) / Määttä, Matinpalo / Saarijärvi – MANNINEN (1), Barkov (2), PULJUJÄRVI 2 (1) / Puistola, Lundell, Hämeenaho / KUOKKANEN 1, Raty (1), Erholtz / Mäenalanen, Björninen, Merelä. Szövetségi kapitány: Antti Pennanen
MAGYARORSZÁG: VAY – Stipsicz, Horváth M. / Hadobás, Ortenszky / Csollák, Garát / Tornyai, Kiss R. – HORVÁTH B. (1), SEBŐK 1, TERBÓCS (1) / Papp K., Hári, Sárpátki / Erdély, Szongoth, Sofron / Nemes, Ravasz, Vincze P. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely
Kapura lövések: 32–10 (8–5, 18–5, 6–0)
Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. –
Sebők Balázs: vasárnap a győzelem a cél Ausztria ellen
– Meccs után megölelték egymást a finn szövetségi kapitánnyal, Antti Pennanennel. Honnan a barátság?
– Együtt nyertünk finn bajnoki bronzérmet az Ilves Tamperével, akkor is nagyon jó volt a kapcsolatunk és azóta is kedveljük egymást.
– Három évvel ezelőtt is gólt lőtt a finneknek az elit-vb-n, és ezúttal is. Emlékszik arra az összecsapásra? Mennyire volt más a két mérkőzés?
– Úgy érzem teljesen más volt. A felkészülési időszakban is mondtam, most sokkal jobban össze van rakva a csapat, sokkal inkább elhisszük, hogy valóban a legmagasabb osztályban van a helyünk, más a mentalitásunk. Tisztában voltunk vele, hogy Finnország ellen nem fogunk dominálni, de úgy játszottunk, ahogy akartunk. Aztán persze elfáradunk, miután az első negyven percet végig védekezzük, és alig birtokoljuk a korongot. Előreléptünk a tamperei világbajnoksághoz képest.
– Jó első meccs volt a kulcsfontosságú osztrákok elleni párharc előtt?
– Igen, és az egész felkészülési időszakunk nagyon jó edzés volt rá. Nem akármilyen csapatok ellen játszottunk, Kanadától öt az öt ellen egyetlen gólt kaptunk – ezt nem szabad elfelejteni. Büszke vagyok a csapattársaimra a finnek elleni párharc után is, hiszen beleálltunk a meccsbe, aztán remélhetőleg vasárnap úgy tudunk nyilatkozni, hogy az osztrákok ellen többet volt nálunk a pakk.
– Van bármi, amin változtatna vasárnapra?
Teljesen más meccs lesz. Tudjuk, hogy a finnek a világ elitjéhez tartoznak és – egy pillanatig sem lebecsülve az osztrákokat – tudjuk, hogy Ausztriához közelebb állunk. Póbálunk majd többet játszani a koronggal, több helyzetet kialakítani, és legyőzni a riválist.
|„Nagyszerű érzés egy egész idény kihagyás után itt lenni és újra jégkorongozni. Örülök, hogy ilyen fontos mérkőzéseken képviselhetem a hazámat és ismét megpróbálhatunk világbajnokok lenni. Hiába maradtunk gólképtelenek az első harmadban Magyarország ellen, kitartottunk a játéktervünk mellett és – bár az egész meccsen jól védekezett az ellenfél – megtaláltuk a módját, hogy betaláljunk, a második játékrész végére pedig kényelmes előnybe kerültünk. Következik az Egyesült Államok, készen kell állnunk és a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, amire csak képesek vagyunk” – fogalmazott a Florida Panthers és a finn válogatott csatára.