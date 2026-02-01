Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Honvéd–Videoton az NB II-ben

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 23:52
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Hátfőn a labdarúgó NB II 16. fordulójában Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár mérkőzést rendeznek. Angol Premier Legaue-, olasz Serie A- és spanyol La Liga-meccs is szerepel a kínálatban. Helyosztókra kerül sor a női vízilabda Eb-n.

 

 FEBRUÁR 2., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
16. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)
Férfi 1 km
14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)
18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny

LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA 
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét

TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier.
12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Ostrava
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Helyosztók
A 15. helyért
14.00: Szlovákia–Románia
A 13. helyért
16.00: Svájc–Törökország
A 11. helyért
18.15: Németország–Portugália
A 9. helyért
20.15: Szerbia–Nagy-Britannia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I-es forduló összefoglalója. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Sportpolitika, vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban Szöllősi György; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményei
12.00: Bajnokok Szabó Szilviával, vendég: Steinmetz Barnabás vízilabdázó 
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás  
Műsorvezető: Szabó Szilvia 
Szerkesztő: Szűcs Miklós 
15.00: Vízilabda, vendég: Vismeg Zsombor és Nagy Ákos
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Vízilabda, női csapatunk Eb-elődöntőre készül
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, a magyaroknak jól sikerült a hétvégi Premier League-forduló: Gyenge Balázs

Körkapcsolás  
Műsorvezető: Edvi László.
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Videoton NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
21.00: Visszatekintés a hétvégi sport­esemé­nyekre: kézilabda, vízilabda, tenisz
22.30: Sportvilág

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Vasárnapi sportműsor: Izrael ellen az elődöntőért a női póló Eb-n

Minden más foci
2026.01.31. 23:52

Szombati sportműsor: magyar–holland a női póló Eb-n, Liverpool–Newcastle, három NB I-es meccs

Minden más foci
2026.01.30. 23:55

Pénteki sportműsor: sorsolnak a BL-ben és az Európa-ligában

Minden más foci
2026.01.29. 23:50

Csütörtöki sportműsor: Nottingham–FTC az Európa-ligában, magyar–portugál a női vízilabda Eb-n

Birkózás
2026.01.29. 00:19

Szerdai sportműsor: zárul a BL-alapszakasz; a magyar csapat a horvátok ellen búcsúzik a kézi Eb-től

Minden más foci
2026.01.27. 23:53

Keddi sportműsor: svéd–magyar a férfi kézi Eb-n, magyar–román a női póló Eb-n

Minden más foci
2026.01.26. 23:40

Heti program: jön a férfi kézi Európa-bajnokság döntője, zárul a Bajnokok Ligája és az Európa-liga alapszakasza

Minden más foci
2026.01.26. 11:30

Hétfői sportműsor: kezdődik a női vízilabda Európa-bajnokság

Minden más foci
2026.01.26. 00:07
Ezek is érdekelhetik