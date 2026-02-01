Hétfői sportműsor: Honvéd–Videoton az NB II-ben
FEBRUÁR 2., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
16. FORDULÓ
20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)
SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)
Férfi 1 km
14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)
18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny
LÓVERSENY
13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
TippmixPro NB I Extraliga, férfiak
20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét
TENISZ
ATP 250-es torna, Montpellier.
12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Abu-Dzabi
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Kolozsvár
10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Ostrava
10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
VÍZILABDA
Női Európa-bajnokság, Funchal
Helyosztók
A 15. helyért
14.00: Szlovákia–Románia
A 13. helyért
16.00: Svájc–Törökország
A 11. helyért
18.15: Németország–Portugália
A 9. helyért
20.15: Szerbia–Nagy-Britannia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I-es forduló összefoglalója. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
8.00: Sportpolitika, vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
9.00: A vonalban Szöllősi György; Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményei
12.00: Bajnokok Szabó Szilviával, vendég: Steinmetz Barnabás vízilabdázó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vízilabda, vendég: Vismeg Zsombor és Nagy Ákos
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György
17.00: Vízilabda, női csapatunk Eb-elődöntőre készül
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, a magyaroknak jól sikerült a hétvégi Premier League-forduló: Gyenge Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László.
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Videoton NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre: kézilabda, vízilabda, tenisz
22.30: Sportvilág