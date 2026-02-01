Hétfői sportműsor: Honvéd–Videoton az NB II-ben

FEBRUÁR 2., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

16. FORDULÓ

20.00: Budapest Honvéd FC–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

20.45: Udinese–Roma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

21.00: Mallorca–Sevilla (Tv: Spíler 2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.45: Casa Pia–Porto (Tv: Sport1)

SZAÚD-ARÁBIAI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Hilal–Al-Ahli (Tv: Spíler 1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

Pálya Európa-bajnokság, Konya (Tv: Eurosport2)

Férfi 1 km

14.00: selejtező (Lovassy Patrik Rómeó)

18.30: férfi pontverseny, női kieséses versenyszám, férfi 1 km, női üldözéses csapatverseny, férfi üldözéses csapatverseny

LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1017 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

TippmixPro NB I Extraliga, férfiak

20.00: Kecskeméti RC–Debreceni EAC, Kecskemét

TENISZ

ATP 250-es torna, Montpellier.

12.00: egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Abu-Dzabi

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Kolozsvár

10.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Ostrava

10.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

VÍZILABDA

Női Európa-bajnokság, Funchal

Helyosztók

A 15. helyért

14.00: Szlovákia–Románia

A 13. helyért

16.00: Svájc–Törökország

A 11. helyért

18.15: Németország–Portugália

A 9. helyért

20.15: Szerbia–Nagy-Britannia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I-es forduló összefoglalója. Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

8.00: Sportpolitika, vendég: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

9.00: A vonalban Szöllősi György; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – az elmúlt hét legfontosabb magyar vonatkozású sporteseményei

12.00: Bajnokok Szabó Szilviával, vendég: Steinmetz Barnabás vízilabdázó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi – Székely Dávid és Várhegyi Benjámin

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem – Thury Gábor és Virányi Zsolt

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vízilabda, vendég: Vismeg Zsombor és Nagy Ákos

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szöllősi György

17.00: Vízilabda, női csapatunk Eb-elődöntőre készül

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, a magyaroknak jól sikerült a hétvégi Premier League-forduló: Gyenge Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László.

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: A Sportreggel vendége volt Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–Videoton NB II-es mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

21.00: Visszatekintés a hétvégi sport­esemé­nyekre: kézilabda, vízilabda, tenisz

22.30: Sportvilág