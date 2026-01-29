Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: Nottingham–FTC az Európa-ligában, magyar–portugál a női vízilabda Eb-n

K. Zs.K. Zs.
2026.01.29. 00:19
Az első nyolcban maradás reményében játssza le utolsó alapszakaszi mérkőzését a Ferencváros a labdarúgó Európa-ligában, a csütörtök esti ellenfél az angol Nottingham Forest idegenben. Női vízilabda-válogatottunk Portugáliával, férfi futsalcsapatunk Olaszországgal játszik Európa-bajnoki csoportmérkőzést. Az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokságon a nők már a döntőbe jutásért ragadnak ütőt. Íme, a csütörtöki kiemelt sportprogram!

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!
21.00: FC Porto (portugál)–Rangers FC (skót)
21.00: Lille (francia)–Freiburg (német) (Tv: Sport2)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)
21.00: Aston Villa (angol)–FC Salzburg (osztrák)
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)
21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)
21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: FC Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)
21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég)
21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)
21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)
21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
C-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Szlovénia–Fehéroroszország
17.30: Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport)
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
20.30: Portugália–Lengyelország
20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

SZAÚDI BAJNOKSÁG
18.25: Al-Kadiszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ALPESI SÍ
Világkupa, Crans-Montana
10.00: lesiklás, nők (Tv: Eurosport2)

DARTS
World Masters, Milton Keynes
20.00: 1. nap (Tv: Sport1)

GOLF
PGA Tour
21.00: Farmers Insurance Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
12.30: férfiak, AlUla Tour, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.30: férfiak, Trofeo Ses Salines (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török)
20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)
20.15: Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol)
20.30: Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb)
20.45: Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

LÓSPORT
Lóverseny
13.45: Kincsem+ Tuti 1016 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC

SZNÚKER
German Masters, Berlin
15.00 és 20.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ
  9.30: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Szvitolina (ukrán, 12.) (Tv: Eurosport1)
11.00: Ribakina (kazah, 5.)–Pegula (amerikai, 6.) (Tv: Eurosport1)
NŐI ÉS FÉRFI PÁROS
  3.00: elődöntők

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.45: Görögország–Németország (Tv: M4 Sport)
19.45: Franciaország–Szlovákia
B-CSOPORT
13.15: Románia–Spanyolország
16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
C-CSOPORT
10.00: Olaszország–Törökország
18.00: Szerbia–Horvátország
D-CSOPORT
11.30: Hollandia–Izrael
21.15: Svájc–Nagy-Britannia

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Lázadnak a sportolók a mindent látó kamerák ellen
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám 
  9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Németh Kornél jelentkezik Angliából
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női vízilabda-válogatottunk ezüst nyara 2025-ben
12.00: Bajnokok: Fischer Pál, az FTC és az Ajax volt labdarúgója. Műsorvezető: Balogh Balázs 
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika
14.35: Lépd át a lehetetlent!
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, véget ért a BL alapszakasza
15.55: Vízilabda, Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzés előtt
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor. Élő bejelentkezések a Magyarország–Portugália női vízilabda Eb-mérkőzésről, kommentátor: Katona László
17.00: Vízilabda, közvetítés a Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Vízilabda, közvetítés a Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László
17.45: Kézilabda, interjúk a férfi Eb középdöntője után Cseszregi Balázstól
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence 
18.00: Vendégünk Papp Bence, Tóth Alex menedzsere
20.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország futsal Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő 
21.00: Közvetítés a Nottingham Forest–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág

 

