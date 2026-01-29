Csütörtöki sportműsor: Nottingham–FTC az Európa-ligában, magyar–portugál a női vízilabda Eb-n

JANUÁR 29., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

21.00: Nottingham Forest (angol)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth) – élőben az NSO-n!

21.00: FC Porto (portugál)–Rangers FC (skót)

21.00: Lille (francia)–Freiburg (német) (Tv: Sport2)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland)

21.00: Aston Villa (angol)–FC Salzburg (osztrák)

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Utrecht (holland)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Bologna (olasz)

21.00: FC Basel (svájci)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: FC Midtjylland (dán)–Dinamo Zagreb (horvát)

21.00: Ludogorec (bolgár)–Nice (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Brann (norvég)

21.00: FCSB (román)–Fenerbahce (török)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Young Boys (svájci)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Roma (olasz)

21.00: Go Ahead Eagles (holland)–Braga (portugál)

21.00: Genk (belga)–Malmö (svéd)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

C-CSOPORT (LJUBLJANA)

17.30: Szlovénia–Fehéroroszország

17.30: Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport)

D-CSOPORT (LJUBLJANA)

20.30: Portugália–Lengyelország

20.30: Olaszország–Magyarország (Tv: Duna World, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

SZAÚDI BAJNOKSÁG

18.25: Al-Kadiszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Crans-Montana

10.00: lesiklás, nők (Tv: Eurosport2)

DARTS

World Masters, Milton Keynes

20.00: 1. nap (Tv: Sport1)

GOLF

PGA Tour

21.00: Farmers Insurance Open, 1. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

12.30: férfiak, AlUla Tour, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.30: férfiak, Trofeo Ses Salines (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Anadolu Efes (török)

20.05: Hapoel Tel-Aviv (izraeli)–Bayern München (német)

20.15: Olympiakosz (görög)–Barcelona (spanyol)

20.30: Milan (olasz)–Partizan Beograd (szerb)

20.45: Valencia (spanyol)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

LÓSPORT

Lóverseny

13.45: Kincsem+ Tuti 1016 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: Swissten Dág KSE–Kecskeméti RC

SZNÚKER

German Masters, Berlin

15.00 és 20.00: 3. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

9.30: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Szvitolina (ukrán, 12.) (Tv: Eurosport1)

11.00: Ribakina (kazah, 5.)–Pegula (amerikai, 6.) (Tv: Eurosport1)

NŐI ÉS FÉRFI PÁROS

3.00: elődöntők

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.45: Görögország–Németország (Tv: M4 Sport)

19.45: Franciaország–Szlovákia

B-CSOPORT

13.15: Románia–Spanyolország

16.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

10.00: Olaszország–Törökország

18.00: Szerbia–Horvátország

D-CSOPORT

11.30: Hollandia–Izrael

21.15: Svájc–Nagy-Britannia

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Lázadnak a sportolók a mindent látó kamerák ellen

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Németh Kornél jelentkezik Angliából

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: női vízilabda-válogatottunk ezüst nyara 2025-ben

12.00: Bajnokok: Fischer Pál, az FTC és az Ajax volt labdarúgója. Műsorvezető: Balogh Balázs

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sportkrónika

14.35: Lépd át a lehetetlent!

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, véget ért a BL alapszakasza

15.55: Vízilabda, Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzés előtt

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Deák Zsigmond, Göbölyös Gábor. Élő bejelentkezések a Magyarország–Portugália női vízilabda Eb-mérkőzésről, kommentátor: Katona László

17.00: Vízilabda, közvetítés a Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Vízilabda, közvetítés a Magyarország–Portugália női Eb-csoportmérkőzésről, kommentátor: Katona László

17.45: Kézilabda, interjúk a férfi Eb középdöntője után Cseszregi Balázstól

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Vendégünk Papp Bence, Tóth Alex menedzsere

20.30: Közvetítés a Magyarország–Olaszország futsal Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, kommentátor: Olasz Gergő

21.00: Közvetítés a Nottingham Forest–Ferencváros Európa-liga-alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág