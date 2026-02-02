Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 20. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton az MTK Budapest hazai pályán kikapott a Kazincbarcikától 3–1-re. A fővárosi együttesben két 18 éves futballista, Vitályos Viktor és Németh Hunor is végigjátszotta a meccset, előbbi ráadásul gólpasszt adott, továbbá a 20 esztendős Átrok Zalán 59 percet töltött a pályán. A vendégeknél
a 20 éves Major Marcell megszerezte az első élvonalbeli gólját,
és a hosszabbításban a vele egyidős Ferencsik Bálint váltotta őt.
A Győri ETO 2–2-es döntetlent játszott a Debrecennel. A zöld-fehér csapatban a 20 éves Vingler László 81, a vele egykorú Bánáti Kevin 45 percet szerepelt. A DVSC-ben 90-90 percet volt pályán a 20 éves Erdélyi Benedek és a 21 esztendős Szűcs Tamás, valamint 59 percet játszott és gólpasszt adott a 20 éves Cibla Flórián.
Az Újpest otthon szenvedett 1–0-s vereséget a Puskás Akadémia ellen. A liláknál a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, míg a vele egyidős Fenyő Noah 78 percet szerepelt. A felcsúti alakulatban a 20 éves Michael Okeke 90, a 18 éves Mondovics Kevin 78, míg a 19 éves Kern Martin 12 percet volt a pályán.
A Diósgyőr 1–1-gyel zárt a Kisvárda ellen. A miskolci csapatban a 18 éves Szakos Bence 70, a 21 éves Pető Milán 57 és a 20 esztendős Demeter Milán 20 percet játszott, míg a vendégek kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt.
A Ferencváros 1–0-ra legyőzte idegenben a Paksot. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevin 82 percet játszott, a helyére a 19 éves esztendős Máté Csaba szállt be. Az FTC-ben 10 percet kapott a 18 éves Madarász Ádám.
A Nyíregyháza 1–0-ra verte vendégként a Zalaegerszeget. A ZTE-ben ezúttal nem szerepelt utánpótláskorú futballista, a Spartacusban pedig 86 percet játszott a 20 éves Manner Balázs.
Csapatok:
Debrecen: 90+90+68=248
MTK Budapest: 90+90+59=239
Puskás Akadémia: 90+78+12=180
Újpest: 90+78=168
Diósgyőr: 70+57+20=147
Győri ETO: 81+45=126
Kazincbarcika: 90+1=91
Kisvárda: 90
Paks: 82+8=90
Nyíregyháza: 86
Ferencváros: 10
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90
Németh Hunor (MTK Budapest): 90
Major Marcell (Kazincbarcika): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 90
Manner Balázs (Nyíregyháza): 86
Horváth Kevin (Paks): 82
Vingler László (Győri ETO): 81
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 78
Fenyő Noah (Újpest): 78
Szakos Bence (Diósgyőr): 70
Cibla Flórián (Debrecen): 68
Átrok Zalán (MTK Budapest): 59
Pető Milán (Diósgyőr): 57
Bánáti Kevin (Győri ETO): 45
Demeter Milán (Diósgyőr): 20
Kern Martin (Puskás Akadémia): 12
Madarász Ádám (Ferencváros): 10
Máté Csaba (Paks): 8
Ferencsik Bálint (Kazincbarcika): 1
(Kiemelt képünkön: a 20 éves Major Marcell (Kazincbarcika) megszerezte első élvonalbeli gólját Fotó: Czinege Melinda)