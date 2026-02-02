Labdarúgás: csaknem 1500 fiatalperc az NB I 20. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton az MTK Budapest hazai pályán kikapott a Kazincbarcikától 3–1-re. A fővárosi együttesben két 18 éves futballista, Vitályos Viktor és Németh Hunor is végigjátszotta a meccset, előbbi ráadásul gólpasszt adott, továbbá a 20 esztendős Átrok Zalán 59 percet töltött a pályán. A vendégeknél

a 20 éves Major Marcell megszerezte az első élvonalbeli gólját,

és a hosszabbításban a vele egyidős Ferencsik Bálint váltotta őt.

A Győri ETO 2–2-es döntetlent játszott a Debrecennel. A zöld-fehér csapatban a 20 éves Vingler László 81, a vele egykorú Bánáti Kevin 45 percet szerepelt. A DVSC-ben 90-90 percet volt pályán a 20 éves Erdélyi Benedek és a 21 esztendős Szűcs Tamás, valamint 59 percet játszott és gólpasszt adott a 20 éves Cibla Flórián.

Az Újpest otthon szenvedett 1–0-s vereséget a Puskás Akadémia ellen. A liláknál a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, míg a vele egyidős Fenyő Noah 78 percet szerepelt. A felcsúti alakulatban a 20 éves Michael Okeke 90, a 18 éves Mondovics Kevin 78, míg a 19 éves Kern Martin 12 percet volt a pályán.

A Diósgyőr 1–1-gyel zárt a Kisvárda ellen. A miskolci csapatban a 18 éves Szakos Bence 70, a 21 éves Pető Milán 57 és a 20 esztendős Demeter Milán 20 percet játszott, míg a vendégek kapujában a 20 éves Ilya Popovich állt.

A Ferencváros 1–0-ra legyőzte idegenben a Paksot. A tolnai együttesben a 20 éves Horváth Kevin 82 percet játszott, a helyére a 19 éves esztendős Máté Csaba szállt be. Az FTC-ben 10 percet kapott a 18 éves Madarász Ádám.

A Nyíregyháza 1–0-ra verte vendégként a Zalaegerszeget. A ZTE-ben ezúttal nem szerepelt utánpótláskorú futballista, a Spartacusban pedig 86 percet játszott a 20 éves Manner Balázs.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 20. FORDULÓJÁBAN: 1475

Csapatok:

Debrecen: 90+90+68=248

MTK Budapest: 90+90+59=239

Puskás Akadémia: 90+78+12=180

Újpest: 90+78=168

Diósgyőr: 70+57+20=147

Győri ETO: 81+45=126

Kazincbarcika: 90+1=91

Kisvárda: 90

Paks: 82+8=90

Nyíregyháza: 86

Ferencváros: 10

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 90

Németh Hunor (MTK Budapest): 90

Major Marcell (Kazincbarcika): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 90

Manner Balázs (Nyíregyháza): 86

Horváth Kevin (Paks): 82

Vingler László (Győri ETO): 81

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 78

Fenyő Noah (Újpest): 78

Szakos Bence (Diósgyőr): 70

Cibla Flórián (Debrecen): 68

Átrok Zalán (MTK Budapest): 59

Pető Milán (Diósgyőr): 57

Bánáti Kevin (Győri ETO): 45

Demeter Milán (Diósgyőr): 20

Kern Martin (Puskás Akadémia): 12

Madarász Ádám (Ferencváros): 10

Máté Csaba (Paks): 8

Ferencsik Bálint (Kazincbarcika): 1

(Kiemelt képünkön: a 20 éves Major Marcell (Kazincbarcika) megszerezte első élvonalbeli gólját Fotó: Czinege Melinda)