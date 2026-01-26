Keddi sportműsor: svéd–magyar a férfi kézi Eb-n, magyar–román a női póló Eb-n
JANUÁR 27., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NÉMET BUNDESLIGA
16. FORDULÓ, ELMARADT MÉRKŐZÉSEK
20.30: St. Pauli–RB Leipzig (Tv: Match4)
20.30: Werder Bremen–Hoffenheim
OLASZ KUPA
NYOLCADDÖNTŐ
21.00: Fiorentina–Como (Tv: Arena4)
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT (LJUBLJANA)
17.30: Magyarország–Portugália (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.30: Lengyelország–Olaszország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA
17.30 és 20.30: férfi óriás-műlesiklás, Schladming (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Svájci bajnokság
19.45: Davos–Zug (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
12.30: AlUla Tour, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
3. FORDULÓ
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Svájc
18.00: Horvátország–Szlovénia
20.30: Svédország–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 25. FORDULÓ
21.00: Paris Basketball (francia)–Real Madrid (spanyol)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1014 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
German Masters, Berlin
15.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
20.00: 2. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
4.00 és szerda, 1.30: férfi és női egyes, negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
2. FORDULÓ
A-CSOPORT
11.30: Németország–Szlovákia
18.00: Görögország–Franciaország
B-CSOPORT
14.45: Magyarország–Románia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
21.15: Portugália–Spanyolország
C-CSOPORT
13.15: Olaszország–Szerbia (Tv: M4 Sport)
19.45: Törökország–Horvátország
D-CSOPORT
10.00: Hollandia–Svájc
16.30: Izrael–Nagy-Britannia
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Kirúgták az edzőt, mert mindent a mesterséges intelligenciára bízott
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: A kézilabda Eb összefoglalója Ballai Attilával. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar férfi kézilabda-válogatott legjobb Eb-szereplése
12.00: Bajnokok: Kertész Balázs, egykori válogatott kézilabdázó. Műsorvezető: Bera Emese
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil, műsorvezető Csisztu Zsuzsa
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal és Kreisz Bálinttal
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Tóth Béla
14.45: Közvetítés a Magyarország–Románia női vízilabda Európa-bajnoki csoportmérkőzésről, kommentátor: Erdei Márk és Katona László
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bobory Balázs, Somogyi Zsolt, Szegő Tibor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
17.15: A magyar futsalválogatott második Eb-csoportmeccsének felvezetése Szeghy Szabolccsal
17.30: Közvetítés a futsal Eb Magyarország–Portugália csoportmérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Szeghy Szabolcs
19.45: Túl van második Eb-csoportmeccsén a magyar női vízilabda-válogatott
20.00: A Ferencváros korábbi kiváló kézilabdázója, Nerea Pena újra itthon él és edzősködik
20.15: Közvetítés a férfi kézilabda Eb Magyarország–Svédország középdöntős mérkőzéséről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Keszi Dórával