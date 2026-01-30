Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: magyar–holland a női póló Eb-n, Liverpool–Newcastle, három NB I-es meccs

2026.01.30. 23:55
Szombaton ismét vízbe ugrik a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon, az ellenfél Hollandia. A labdarúgó NB I-ben MTK–Kazincbarcika, ETO FC–DVSC és Újpest–Puskás Akadémia mérkőzést rendeznek. Az angol Premier League-ben Liverpool–Newcastle és Wolverhampton–Bournemouth találkozóra is sor kerül. Pályán továbbá az RB Leipzig, a Bayern München és a Barcelona. Kezdődik a jégkorong Magyar Kupa négyes döntője, a férfi és a női kosárlabda-bajnokságban újabb fordulót rendeznek, távol Ausztráliában pedig a női egyes döntőjére kerül sor a teniszezők Australian Openjén.

 JANUÁR 31., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
20. FORDULÓ
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
16.00: Brighton & Hove Albion–Everton (Tv: Match4)
16.00: Leeds United–Arsenal (Tv: Spíler1)
16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)
21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
13.30: Stoke City–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
20. FORDULÓ
17.00: Paris FC–Olympique Marseille
19.00: Lorient–Nantes
21.05: Monaco–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA
20. FORDULÓ
15.30: Augsburg–St. Pauli
15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen
15.30: Hoffenheim–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)
15.30: Werder Bremen–Mönchengladbach
18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
23. FORDULÓ
15.00: Pisa–Sassuolo
18.00: Napoli–Fiorentina (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
22. FORDULÓ
14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Osasuna–Villarreal
18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SKÓCIA
21.00: Dundee United–Hearts (Tv: Match4)

TÖRÖKORSZÁG
17.45: Besiktas–Konyaspor (Tv: Sport2)

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
16.00: Franciaország–Ukrajna, Riga
19.00: Örményország–Horvátország, Kaunas

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
World Masters, Milton Keynes
14.00: 3. nap, 1. rész (Tv: Sport1)
20.00: 3. nap, 2. rész (Tv: Sport1)

FORMULA-E
19.45: világbajnokság, Miami (Tv: Eurosport2)

GOLF
21.15: PGA Tour, Farmers Insurance Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA
ELŐDÖNTŐ
13.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék
17.00: Hydro Fehérvár AV19–FEHA19
Svéd bajnokság
15.15: Frölunda–Linköping (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
Terepkerékpáros-világbajnokság, Hulst
13.00: U23-as férfiverseny (Tv: Duna World/M4 Sport+)
15.00: női verseny (Vas Blanka) (Tv: M4 Sport+)
AlUla Tour
12.45: 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
NŐI NB I
16.00: Mol Esztergom–Vasas SC 
17.00: Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE 
17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC 
18.00: DVSC Schaeffler–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Endo Plus Service-Honvéd–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
18.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 
18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK 
18.00: DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE 
18.30: Sopron KC–MVM-OSE Lions 
NŐI NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós 
15.30: Uni Győr–Vasas Akadémia 
17.00: Csata TKK–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia 
17.30: DVTK Hun-Therm–TFSE 
18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs
NBA, ALAPSZAKASZ
Vasárnap, 2.30: Houston Rockets–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

MOTORSPORT
Superenduro-világbajnokság
16.00: magyar futam (GP of Hungary), MVM Dome

RÖPLABDA
Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok
A 3. helyért
16.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE (Tv: M4 Sport+, 17.15-től)
Döntő
19.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport+)
Női Extraliga, alapszakasz
17.00: KHG KNRC–TFSE
18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

SZNÚKER
German Masters
14.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.45: világkupa, női szuper-óriásműlesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)
Északi összetett
10.05: világkupa, női HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport2)
12.20: világkupa, férfi HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport1)
Síkrossz
13.15: világkupa, férfi és női Val di Fassa (Tv: Eurosport1)
Síugrás
16.25: világkupa, férfi HS 147, Willingen (Tv: Eurosport2)

TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
Női páros, döntő
4.30: Danilina, Krunics (kazah, szerb, 7.)–Mertens, Csang Suaj (belga, kínai, 4.) (Tv: Eurosport1)
Női egyes, döntő
9.30: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Ribakina (kazah, 5.) (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!

VÍZILABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL
KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ
AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
E-CSOPORT
14.00: Görögország–Olaszország
18.15: Franciaország–Horvátország
F-CSOPORT
16.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.15: Izrael–Spanyolország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Szalai Kristóf
  6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
  7.00: Kosárlabda: heti összefoglaló
  7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika
  8.40: Botrány az Australian Openen: mindenhova követik a játékosokat; Tammy Abraham 30 óráig volt hivatalosan a Besiktas játékosa
  9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
  9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
13.30: Közvetítés az MTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés az ETO FC–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
16.00: Közvetítés a Magyarország–Hollandia női vízilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László
18.30: Közvetítés az Újpest–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László  
21.00: Napi értékelő interjúk
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

