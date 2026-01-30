Szombati sportműsor: magyar–holland a női póló Eb-n, Liverpool–Newcastle, három NB I-es meccs

JANUÁR 31., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

20. FORDULÓ

13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

16.00: Brighton & Hove Albion–Everton (Tv: Match4)

16.00: Leeds United–Arsenal (Tv: Spíler1)

16.00: Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–West Ham United (Tv: Spíler1)

21.00: Liverpool–Newcastle United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

13.30: Stoke City–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

20. FORDULÓ

17.00: Paris FC–Olympique Marseille

19.00: Lorient–Nantes

21.05: Monaco–Rennes

NÉMET BUNDESLIGA

20. FORDULÓ

15.30: Augsburg–St. Pauli

15.30: Eintracht Frankfurt–Bayer Leverkusen

15.30: Hoffenheim–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Mainz (Tv: Arena4)

15.30: Werder Bremen–Mönchengladbach

18.30: Hamburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

23. FORDULÓ

15.00: Pisa–Sassuolo

18.00: Napoli–Fiorentina (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Hellas Verona (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

22. FORDULÓ

14.00: Oviedo–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Osasuna–Villarreal

18.30: Levante–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

21.00: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

SKÓCIA

21.00: Dundee United–Hearts (Tv: Match4)

TÖRÖKORSZÁG

17.45: Besiktas–Konyaspor (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

16.00: Franciaország–Ukrajna, Riga

19.00: Örményország–Horvátország, Kaunas

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

World Masters, Milton Keynes

14.00: 3. nap, 1. rész (Tv: Sport1)

20.00: 3. nap, 2. rész (Tv: Sport1)

FORMULA-E

19.45: világbajnokság, Miami (Tv: Eurosport2)

GOLF

21.15: PGA Tour, Farmers Insurance Open, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

MAGYAR KUPA, NÉGYES DÖNTŐ, SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA

ELŐDÖNTŐ

13.30: FTC-Telekom–DVTK Jegesmedvék

17.00: Hydro Fehérvár AV19–FEHA19

Svéd bajnokság

15.15: Frölunda–Linköping (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

Terepkerékpáros-világbajnokság, Hulst

13.00: U23-as férfiverseny (Tv: Duna World/M4 Sport+)

15.00: női verseny (Vas Blanka) (Tv: M4 Sport+)

AlUla Tour

12.45: 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI NB I

16.00: Mol Esztergom–Vasas SC

17.00: Moyra-Budaörs–Kisvárda Master Good SE

17.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Alba Fehérvár KC

18.00: DVSC Schaeffler–Kozármisleny KA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Endo Plus Service-Honvéd–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: NKA Universitas Pécs–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Egis Körmend–Kometa-KVGY Kaposvári KK

18.00: DEAC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Atomerőmű SE

18.30: Sopron KC–MVM-OSE Lions

NŐI NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–BKG-Prima Szigetszentmiklós

15.30: Uni Győr–Vasas Akadémia

17.00: Csata TKK–Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia

17.30: DVTK Hun-Therm–TFSE

18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

NBA, ALAPSZAKASZ

Vasárnap, 2.30: Houston Rockets–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

Superenduro-világbajnokság

16.00: magyar futam (GP of Hungary), MVM Dome

RÖPLABDA

Férfi Mol Magyar Kupa, négyes döntő, Dr. Koltai Jenő Sportcsarnok

A 3. helyért

16.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness PSE (Tv: M4 Sport+, 17.15-től)

Döntő

19.00: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport+)

Női Extraliga, alapszakasz

17.00: KHG KNRC–TFSE

18.00: MBH-Békéscsaba–Vasas Óbuda

SZNÚKER

German Masters

14.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

20.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.45: világkupa, női szuper-óriásműlesiklás, Crans-Montana (Tv: Eurosport2)

Északi összetett

10.05: világkupa, női HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport2)

12.20: világkupa, férfi HS 109, Seefeld (Tv: Eurosport1)

Síkrossz

13.15: világkupa, férfi és női Val di Fassa (Tv: Eurosport1)

Síugrás

16.25: világkupa, férfi HS 147, Willingen (Tv: Eurosport2)

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE

Női páros, döntő

4.30: Danilina, Krunics (kazah, szerb, 7.)–Mertens, Csang Suaj (belga, kínai, 4.) (Tv: Eurosport1)

Női egyes, döntő

9.30: Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Ribakina (kazah, 5.) (Tv: Eurosport1) – élőben az NSO-n!

VÍZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, FUNCHAL

KÖZÉPDÖNTŐS SZAKASZ

AZ 1–8. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

14.00: Görögország–Olaszország

18.15: Franciaország–Horvátország

F-CSOPORT

16.00: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport+; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!

20.15: Izrael–Spanyolország

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda: heti összefoglaló

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti sportkrónika

8.40: Botrány az Australian Openen: mindenhova követik a játékosokat; Tammy Abraham 30 óráig volt hivatalosan a Besiktas játékosa

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

13.30: Közvetítés az MTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László, szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés az ETO FC–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

16.00: Közvetítés a Magyarország–Hollandia női vízilabda Európa-bajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Katona László

18.30: Közvetítés az Újpest–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

21.00: Napi értékelő interjúk

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel