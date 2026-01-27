Szerdai sportműsor: zárul a BL-alapszakasz; a magyar csapat a horvátok ellen búcsúzik a kézi Eb-től
JANUÁR 28., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol)
21.00: Manchester City (angol)–Galatasaray (török) – élőben az NSO-n!
21.00: Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz)
21.00: Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia)
21.00: PSV (holland)–Bayern München (német)
21.00: Ajax (holland)–Olympiakosz (görög)
21.00: Napoli (olasz)–Chelsea (angol)
21.00: Monaco (francia)–Juventus (olasz)
21.00: Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz)
21.00: Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál)
21.00: Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh)
SZAÚDI PRO LEAGUE
19. FORDULÓ
18.30: Al-Ahli–Al-Ittifak (Tv: Spíler1)
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.30: Lettország–Horvátország, Riga
16.30: Grúzia–Franciaország, Kaunas
B-CSOPORT
19.30: Litvánia–Örményország, Kaunas
19.30: Csehország–Ukrajna, Riga
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
18.30: DEAC–UTE
18.30: FEHA19–DVTK Jegesmedvék
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Dunaújvárosi Acélbikák
OSZTRÁK LIGA
19.15: Klagenfurt (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–HC Bolzano (olasz)
19.15: EC Villach (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Graz 99ers (osztrák)
KERÉKPÁR
12.30: AlUla Tour, férfiverseny, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.30: Trofeo Calvia, férfiverseny (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, KÖZÉPDÖNTŐ
4. FORDULÓ
I. CSOPORT (HERNING)
15.30: Spanyolország–Portugália
18.00: Franciaország–Németország
20.30: Dánia–Norvégia
II. CSOPORT (MALMÖ)
15.30: Izland–Szlovénia (Tv: M4 Sport)
18.00: Magyarország–Horvátország (Tv: M4 Sport; rádió: Nemzeti Sportrádió) – élőben az NSO-n!
20.30: Svédország–Svájc (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA, MÁSODIK CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
F-CSOPORT
18.00: DVTK Hun-Therm–Venezia (olasz)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1014 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: Szolnoki RK-SC SI–Dunaújvárosi KSE
Női Challenge-kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: KHG KNRC–GEN-I Volley Nova Gorica (szlovén)
Női Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MÁV Előre Foxconn–Fatum Nyíregyháza
19.00: UTE–MBH-Békéscsaba
TÉLI SPORTOK
Sílövészet
10.10: Európa-bajnokság, férfi 20 km-es egyéni indításos, Sjusjöen (Tv: Eurosport2)
Alpesi sí
17.30: világkupa, férfi műlesiklás, Schladming (Tv: Eurosport2)
20.15: világkupa, férfi műlesiklás, Schladming (Tv: Eurosport2)
TENISZ
AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE
NEGYEDDÖNTŐ (Tv: Eurosport1)
NŐI EGYES
1.30: Ribakina (kazah, 5.)–Swiatek (lengyel, 2.)
3.00: Anisimova (amerikai, 4.)–Pegula (amerikai, 6.)
FÉRFI EGYES
4.30: Musetti (olasz, 5.)–Djokovics (szerb, 6.)
9.00: Sinner (olasz, 2.)–Shelton (amerikai, 8.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Áll a bál a tenisz Australian Openen
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ballai Attila a vonalban a férfi kézilabda Eb-ről
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Jégkorong Magyar Kupa 2025 és az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok története
12.00: Bajnokok extra: Albert Flóriánról Ballai Attila, műsorvezető: Virányi Zsolt
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral, vendég: Varga Zsolt, a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
14.00: Csónakház
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Fagypont – téli olimpiai magazin
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Csisztu Zsuzsa, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás, a Nottingham elleni Európa-liga-mérkőzésre készül a Ferencváros. Sajtótájékoztatót tartott a cselgáncsszövetség
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Tenisz, beszélgetés Bondár Annával
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Horvátország férfi Eb-középdöntő-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Marosán György
20.00: Labdarúgás, utolsó fordulójához ér a Bajnokok Ligája alapszakasza
22.30: Sportvilág