Dráma a köbön: kétgólos hátrányát megfordítva, 98. perces büntetővel ejtette ki a BVB-t az Atalanta

Papíron az Atalanta számított a magasabb kiemeltnek a párharcok megelőzően, mert a 15. helyen végzett az alapszakaszban, míg a BVB két hellyel mögötte. A bergamóiak két körrel a vége előtt még a negyedik helyen is álltak, de utolsó két meccsüket elbukták, így szépen visszacsúsztak a tabellán, nem is kaptak könnyű ellenfelet. Az odavágón a Bundesligában bomba formának örvendő Dortmund viszonylag simán, 2–0-ra nyert, így megnyugtató előnyből várhatta a visszavágót.

Bergamóban jól nyitott a hazai csapat, már az 5. percben megkezdte hátránya ledolgozását: bal oldali lapos beadásnál Rami Benszebaini nagyot hibázott, Gianluca Scamacca pedig kihasználta, s közelről betalált (1–0). Korántsem mondhatni, hogy ezután az Atalanta kapuja elé szegezte volna a Dortmundot, utóbbinak is voltak lehetőségei, de a 45. percben megint Benszebainin csattant az ostor: róla pattant a kapuba Davide Zappacosta lövése (2–0).

A szünetre tehát ledolgozta hátrányát a bergamói csapat, amely ezzel együtt vérszemet is kapott. Hiába voltak lehetőségei a BVB-nek is, az 57. percben jött Mario Pasalic pazar fejese, amelyet követően már 3–2-re az Atalanta vezette a párharcot. Ekkor már a Dortmundnak volt sietősebb, feljebb is kapcsolt, de sokáig nem járt sikerrel, Serhou Guirassy például ziccerben rontott nagyot.

A 75. percben aztán összejött a gól a németeknek: Karim Adeyemi rá jellemző módon tolta meg a labdát befelé, majd kilőtte a hosszút (3–1). Ekkor a BVB-nél volt a lélektani fölény, több átmenete is kis híján célt ért a következő percekben, majd mintha mindkét csapat beletörődött volna a hosszabbításba, úgy tűnt, 3–3-as összesítéssel megyünk a kétszer tizenöt perces ráadásra.

De csak úgy tűnt! A rendes játékidő ráadásában ugyanis Gregor Kobel BVB-kapus rosszul jött ki egy beadásra, a negatív főhősként „tündöklő” Benszebaini pedig arcon talpalta az alacsony csúsztatásra készülő Nikola Krsztovicsot. A játékvezető előbb szögletet ítélt, de a vérző fejű montenegrói eltalálása a VAR-hívás után meggyőzte: tizenegyest ítélt!

A büntetőhöz Lazar Szamardzsics állt oda, és kíméletlenül kilőtte a felső sarkot, 4–3 összesítésben! Az Atalanta előbb ledolgozta kétgólos hátrányát, fordított is, a BVB visszajött ikszre, mégis a bergamóiak mentek tovább egy 98. perces tizenegyessel. Dráma a köbön.

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK

Atalanta (olasz)–Borussia Dortmund (német) 4–1 (Scamacca 5., Zappacosta 45., Pasalic 57., Szamardzsics 90+8. – 11-esből, ill. Adeyemi 75.)

Továbbjutott: az Atalanta, 4–3-as összesítéssel

KÉSŐBB

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Monaco (francia) (Tv: Sport1)

21.00: Juventus (olasz)–Galatasaray (török) (Tv: Sport2)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Benfica (portugál)

KEDDI EREDMÉNYEK

Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) 3–2 (Tonali 4., Joelinton 6., Botman 52., ill. C. Durán 50., Cafarguliyev 57.)

Továbbjutott: a Newcastle, kettős győzelemmel, 9–3-as összesítéssel

Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) 4–1 (Sörloth 23., 76., 87., Cardoso 48., ill. Ordónez 36.)

Továbbjutott: az Atlético, 7–4-es összesítéssel

Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) 1–2 (Bastoni 76., ill. Hauge 58., Evjen 72.)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt, kettős győzelemmel, 5–2-es összesítéssel

Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) 0–0

Továbbjutott: a Leverkusen, 2–0-s összesítéssel