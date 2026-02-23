Keddi sportműsor: négy csapat a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jut
FEBRUÁR 24., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓK
18.45: Atlético Madrid (spanyol)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympiakosz (görög) (Tv: Sport2)
21.00: Internazionale (olasz)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Newcastle United (angol)–Qarabag FK (azeri) (Tv: Sport1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
34. FORDULÓ
21.00: Southampton–QPR (Tv: Match4)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Tavun–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OB I
ELŐDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
18.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
18.45: Flensburg (német)–Montpellier (francia) (Tv: Sport2)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
11.00: a negyeddöntő sorsolása, Bécs
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1030 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Home Nations Series, Welsh Open, Llandudno
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as torna, Dubai
Benne 12.30 körül: Marozsán Fábián–Rinderknech (francia)
ATP 500-as torna, Acapulco
ATP 250-es torna, Santiago
WTA 500-as torna, Mérida
WTA 250-es torna, Austin
Benne: Gálfi Dalma–Andreescu (kanadai), Gálfi Dalma, Bondár Anna–Harrison, Hewitt (amerikaiak), Stollár Fanny, Krueger (magyar, amerikai)–Aojama, Sibahara (japánok, 2.)
VÍZILABDA
NŐI OB I, FELSŐHÁZ
2. FORDULÓ
19.00: Ferencváros–UVSE (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Harsányi Levente, Risztov Éva, Jó András Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Több volt ez, mint téli olimpia – a vonalban Csisztu Zsuzsa
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ujvári Máté
9.00: Ballai Attila jelentkezik. Napi sporteredmények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os téli olimpia, 1.rész
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai
13.30: Buli, jégkorongmagazin
14.00: Fonák és tenyeres Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Buzgó Józseffel
Hazafutás. Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Csajok Ligája
15.30: Bánki Józseffel elemezzük az MTK–FTC örökrangadót
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Szegő Tibor, Gergelics József
17.00: Somogyi Zsolttal várjuk a BL-fordulót. Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás. Műsorvezető: Szegő Tibor. Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Bajnokok Ligája összeállítás – a főszereplők gondolataival tekintünk vissza/előre. Közvetítés az Újpest–BJA ob I-es jégkorong bajnoki elődöntő 5. mérkőzéséről, kommentátor: Erdei Márk, szakértő: Spiller István
19.00: Közvetítés az FTC–UVSE ob I-es női bajnoki vízilabda-mérkőzésről, kommentátor: Katona László
20.30: Beszámoló a sportlövők sajtótájékoztatójáról
21.00: Téli olimpia – a sportolók gondolatai
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág