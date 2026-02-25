Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica 2–1 – ÉLŐ

BL

Juventus–Galatasaray 3–0 – ÉLŐ

BL, a nyolcaddöntőbe jutásért: Real Madrid–Benfica visszavágó

2026.02.25. 20:52
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Real Madrid BL Bajnokok Ligája-rájátszás Benfica BL-rájátszás
A labdarúgó Bajnokok Ligájában a nyolccadöntőbe jutásért vívott párharc visszavágóján az idegenbeli egygólos győzelem után a Real Madrid hazai pályán fogadja a Benficát. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
REAL MADRID (spanyol)–BENFICA (portugál) 2–1 (1–1) – élőben az NSO-n!
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 21 óra. Vezeti: Vincic (szlovén)
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, R. Asencio (Alaba, 77.), Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga (Mastantuono, 77.) – Arda Güler (C. Palacios, 84.), G. García (Pitarch, 84.), Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
BENFICA: Trubin – Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – R. Ríos, Barreiro – Aursnes (Barrenechea, 85.), Rafa Silva, Schjelderup (F. Ivanovic, 85.) – Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Tchouaméni (16.), Vinícius Júnior (80.), ill. Rafa Silva (14.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Az UEFA nem engedi pályára lépni Gianluca Prestiannit a Real Madrid ellen – hivatalos

A vád szerint a Vinícius ellen rasszista megjegyzést tevő Benfica-labdarúgó fellebbezését elutasította az Európai Labdarúgó-szövetség. Mbappém sem játszhat

Mourinhót szupersztárként fogadták Madridban, Vinícius Júniorról is kérdezték – videó

A portugál mester eltiltás miatt nem lehet ott ma este a kispadon.

Kylian Mbappé kihagyja a Benfica elleni visszavágót – sajtóhír

A 27 éves támadó edzés közben sérült meg.

Balhés meccset nyert meg a Real Madrid a Benfica otthonában

Vinícius Júnior gólja után közel tíz percig állt a játék, a lisszaboni csapat ezúttal nem tudta megismételni január végi teljesítményét. José Mourinho piros lapot kapott.

PERCRŐL PERCRE
 

Bajnokok Ligája Real Madrid BL Bajnokok Ligája-rájátszás Benfica BL-rájátszás
Legfrissebb hírek

Dráma a köbön: kétgólos hátrányát megfordítva, 98. perces büntetővel ejtette ki a BVB-t az Atalanta

Bajnokok Ligája
2 órája

BL, a nyolcaddöntőbe jutásért: Juventus–Galatasaray visszavágó

Bajnokok Ligája
2 órája

Az UEFA nem engedi pályára lépni Gianluca Prestiannit a Real Madrid ellen – hivatalos

Bajnokok Ligája
6 órája

Sallai Roland sokat tehet a Galatasaray továbbjutásáért

Bajnokok Ligája
10 órája

Mourinhót szupersztárként fogadták Madridban, Vinícius Júniorról is kérdezték – videó

Bajnokok Ligája
10 órája

IFFHS: a Real Madrid az elmúlt öt év legsikeresebb csapata

Minden más foci
10 órája

Vinícius Júnior nagyszerűen érzi magát, és különösen motiváltan várja a visszavágót

Bajnokok Ligája
11 órája

A Bodö/Glimt a BL valaha volt legnagyobb meglepetését szolgáltatta

Bajnokok Ligája
13 órája
Ezek is érdekelhetik