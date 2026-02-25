„Egy görög tragédiát látunk” – dr. Kovács Emőke a sportban elkövetett kommunista bűnökről

A kommunizmus áldozatainak emléknapján dr. Kovács Emőkével készített interjút Balogh Balázs a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. A beszélgetés során a történész elmondta: a kommunista diktatúra – azon túl, hogy emberek ezreit küldte a halálba, kényszerítette emigrációba, deportálta munkatáborokba – a magyarság és benne sportolóink kollektív pszichéjében is olyan kárt okozott, amelyet mindmáig nem sikerült teljesen helyreállítani.

„A kommunista diktatúra hatása a magyar sporton belül a futballban látható leginkább. A különböző egyesületek abszurd módon az erőszakszervezetek irányítása alá kerültek, például az ÁVH-hoz, a Néphadsereghez vagy a Belügyminisztériumhoz. A legősibb, legnemzetibb sportegyesületet, az FTC-t beolvasztották, elvették a színeit, megszüntették az egész nemzeti vonalat” – mondta a szakértő, kiemelve: a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét az újpesti labdarúgó, Szűcs Sándor tragédiája tükrözi legjobban, akit azért végeztek ki a kommunisták, mert szerelmével, Kovács Erzsi énekesnővel külföldre akart szökni.

„Teljes joggal nagy hősként tekintünk az Aranycsapatra és Puskáséra, de a hatalom rájuk egyfajta eszközként tekintett. A legszörnyűbb és mai napig a legnehezebben feldolgozható példa erre Szűcs Sándor esete, aki futballistaként a legnagyobb megtorlásban részesült. A hagyományos bírósági ítéletmenet minden szakaszát és lehetőségét nélkülöző gyorsított eljárásban halálra ítélték – abszurd. Puskásék próbáltak társuk érdekében közbenjárni – nem sikerült nekik. Talán ez volt az első alkalom, amikor szembesültek a kommunista hatalom valódi arcával” – fogalmazott dr. Kovács Emőke, aki kijelentette: ez és az ehhez hasonló borzalmak vezettek ahhoz, hogy a legjobb magyar sportolók külföldön kerestek menedéket az embertelen rendszer elől.

„Hogyan tudtak volna pályára lépni annak tudatában, hogy társukat kivégezték?” – tette fel a kérdést a történész, aki leszögezte, a Kádár-féle „puha diktatúra” is pontosan ugyanolyan káros volt, pontosan ugyanolyan súlyos bűnöket követett el, mint elődje, amely besúgóhálózatával, a Rákosiéknál jóval kifinomultabb pszichés terrorjával talán visszafordíthatatlan károkat okozott a magyar emberek millióinak lelkében, így a sportolóinkéban is.

„Az ország elhagyása után hiába kerültek a legnagyobb csapatokba, nagyon nehéz élet jutott nekik, s amikor visszatérnek Magyarországra, nagyon sok esetben testileg-lelkileg megtört emberekkel találkozunk, akikre mi hősként nézünk, de ha életútjukat a történelmi háttér tükrében tekintjük, akkor egy görög drámát látunk.”