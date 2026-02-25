Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica 2–1 – ÉLŐ

BL

Juventus–Galatasaray 3–0 – ÉLŐ

„Egy görög tragédiát látunk” – dr. Kovács Emőke a sportban elkövetett kommunista bűnökről

V. H. L.V. H. L.
2026.02.25. 21:23
null
Dr. Kovács Emőke (Fotó: MTI)
Címkék
Körkapcsolás Nemzeti Sportrádió dr. Kovács Emőke a kommunizmus áldozatainak emléknapja
A kommunista diktatúra bűnei a sportok közül a magyar futballban láthatók leginkább, nemzetünk kollektív pszichéjére gyakorolt káros hatásuk pedig egészen napjainkig érezhető – mondta a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában dr. Kovács Emőke történész.

A kommunizmus áldozatainak emléknapján dr. Kovács Emőkével készített interjút Balogh Balázs a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában. A beszélgetés során a történész elmondta: a kommunista diktatúra – azon túl, hogy emberek ezreit küldte a halálba, kényszerítette emigrációba, deportálta munkatáborokba – a magyarság és benne sportolóink kollektív pszichéjében is olyan kárt okozott, amelyet mindmáig nem sikerült teljesen helyreállítani.

„A kommunista diktatúra hatása a magyar sporton belül a futballban látható leginkább. A különböző egyesületek abszurd módon az erőszakszervezetek irányítása alá kerültek, például az ÁVH-hoz, a Néphadsereghez vagy a Belügyminisztériumhoz. A legősibb, legnemzetibb sportegyesületet, az FTC-t beolvasztották, elvették a színeit, megszüntették az egész nemzeti vonalat” – mondta a szakértő, kiemelve: a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét az újpesti labdarúgó, Szűcs Sándor tragédiája tükrözi legjobban, akit azért végeztek ki a kommunisták, mert szerelmével, Kovács Erzsi énekesnővel külföldre akart szökni.

„Teljes joggal nagy hősként tekintünk az Aranycsapatra és Puskáséra, de a hatalom rájuk egyfajta eszközként tekintett. A legszörnyűbb és mai napig a legnehezebben feldolgozható példa erre Szűcs Sándor esete, aki futballistaként a legnagyobb megtorlásban részesült. A hagyományos bírósági ítéletmenet minden szakaszát és lehetőségét nélkülöző gyorsított eljárásban halálra ítélték – abszurd. Puskásék próbáltak társuk érdekében közbenjárni – nem sikerült nekik. Talán ez volt az első alkalom, amikor szembesültek a kommunista hatalom valódi arcával” – fogalmazott dr. Kovács Emőke, aki kijelentette: ez és az ehhez hasonló borzalmak vezettek ahhoz, hogy a legjobb magyar sportolók külföldön kerestek menedéket az embertelen rendszer elől.

„Hogyan tudtak volna pályára lépni annak tudatában, hogy társukat kivégezték?” – tette fel a kérdést a történész, aki leszögezte, a Kádár-féle „puha diktatúra” is pontosan ugyanolyan káros volt, pontosan ugyanolyan súlyos bűnöket követett el, mint elődje, amely besúgóhálózatával, a Rákosiéknál jóval kifinomultabb pszichés terrorjával talán visszafordíthatatlan károkat okozott a magyar emberek millióinak lelkében, így a sportolóinkéban is.

„Az ország elhagyása után hiába kerültek a legnagyobb csapatokba, nagyon nehéz élet jutott nekik, s amikor visszatérnek Magyarországra, nagyon sok esetben testileg-lelkileg megtört emberekkel találkozunk, akikre mi hősként nézünk, de ha életútjukat a történelmi háttér tükrében tekintjük, akkor egy görög drámát látunk.”

 

Kapcsolódó tartalom

Szerelmével külföldre akart szökni, kivégezték – Szűcs Sándorra is emlékeztek a Nemzeti Sportrádióban

Az utolsó pillanatban üzent Puskásnak, Szuszának, Bozsiknak, hogy segítsenek. Ők bementek Farkas Mihályhoz, aki azonban azt mondta, hogy már késő.

A sport sem úszta meg – Szöllősi György jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Világviszonylatban is párját ritkító aljasság volt Szűcs Sándor kivégzése.

Lengyel futballszolidaritás a magyar forradalommal

„Teljes volt a szolidaritás a magyarokkal, a szurkolók is tudták, hogy Magyarországra korábban szovjet tankokat küldtek, és ez tragédia.”

A kommunisták kegyetlensége a magyar válogatott ellen fordította a szurkolókat az 1958-as vb-n

Egy nappal Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós kivégzése után, rettenetes hangulatban estünk ki a világbajnokságról.

 

 

Körkapcsolás Nemzeti Sportrádió dr. Kovács Emőke a kommunizmus áldozatainak emléknapja
Legfrissebb hírek

Pavlova Maria: Múlt héten volt pár szabadnapunk Milánóban, de most folytatni kell a felkészülést

Téli olimpia 2026
6 órája

Szerelmével külföldre akart szökni, kivégezték – Szűcs Sándorra is emlékeztek a Nemzeti Sportrádióban

Magyar válogatott
10 órája

Első salzburgi góljáról és a beilleszkedésről is beszélt Redzic Damir

Légiósok
Tegnap, 20:54

Sofron István: Álomdöntővel zárult a téli olimpia

Jégkorong
2026.02.23. 19:50

Magyarország a téli sportágakban ennyit tud – Fábián László, a MOB főtitkára

Téli olimpia 2026
2026.02.22. 09:30

Varga Emília: Sok mindenben fejlődtünk az Európa-ligának köszönhetően

Kézilabda
2026.02.22. 08:59

Scheidler Géza: Molnár Attila környezetet, infrastruktúrát és lehetőséget is váltott

Atlétika
2026.02.18. 22:40

Büki Ádám: Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni

Téli olimpia 2026
2026.02.18. 18:38
Ezek is érdekelhetik