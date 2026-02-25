Nemzeti Sportrádió

Real Madrid–Benfica 2–1 – ÉLŐ

Juventus–Galatasaray 3–0 – ÉLŐ

BL, a nyolcaddöntőbe jutásért: Juventus–Galatasaray visszavágó

2026.02.25. 20:50
null
Sallai Rolandnak (lent) nem volt könnyű dolga jobbhátvédként (Fotó: Getty Images)
A labdarúgó Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszának rájátszásában a Juventus a Galatasarayt fogadja, miután az odavágón a törökök háromgólos előnyt szereztek. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

BAJNOKOK LIGÁJA 
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–0 (1–0, 3–0) – ÉLŐ
Torino, Allianz Stadion, 21 óra (Tv: Sport2). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)
Juventus: Perin – Kalulu, L. Kelly, Gatti, McKennie – Locatelli, K. Thuram (Adzics, 78.), Koopmeiners – Conceicao (Zhegrova, 67.), J. David (Boga, 67.), Yildiz. Vezetőedző: Luciano Spalletti
A kispadon: Di Gregorio, Pinsoglio (kapusok), Bremer, Gil, Kosztics, Miretti, Openda, Rizzo
Galatasaray: Cakir – Sallai (Boey, 59.), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 87.) – Torreira, Lemina (Icardi, 87.) – N. Lang (L. Sané, 59.), Sara (Gündogan, 71.), B. A. Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk
A kispadon: Güvenc, Sen (kapusok), Akgün, Asprilla, Ayhan, Singo
Gólszerző: Locatelli (37. – 11-esből), Gatti (70.), McKennie (81.)
Kiállítva: L. Kelly (47.)

Az első mérkőzésen: 2–5

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

