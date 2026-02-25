BL, a nyolcaddöntőbe jutásért: Juventus–Galatasaray visszavágó

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

Juventus (olasz)–Galatasaray (török) 3–0 (1–0, 3–0) – ÉLŐ

Torino, Allianz Stadion, 21 óra (Tv: Sport2). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)

Juventus: Perin – Kalulu, L. Kelly, Gatti, McKennie – Locatelli, K. Thuram (Adzics, 78.), Koopmeiners – Conceicao (Zhegrova, 67.), J. David (Boga, 67.), Yildiz. Vezetőedző: Luciano Spalletti

A kispadon: Di Gregorio, Pinsoglio (kapusok), Bremer, Gil, Kosztics, Miretti, Openda, Rizzo

Galatasaray: Cakir – Sallai (Boey, 59.), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs (Elmali, 87.) – Torreira, Lemina (Icardi, 87.) – N. Lang (L. Sané, 59.), Sara (Gündogan, 71.), B. A. Yilmaz – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

A kispadon: Güvenc, Sen (kapusok), Akgün, Asprilla, Ayhan, Singo

Gólszerző: Locatelli (37. – 11-esből), Gatti (70.), McKennie (81.)

Kiállítva: L. Kelly (47.)

Az első mérkőzésen: 2–5

