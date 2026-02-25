Nemzeti Sportrádió

Rosszul kezdett, de magabiztosan nyert a Veszprém a Bucuresti ellen

2026.02.25. 18:40
Fotó: Getty Images
Veszprém Dinamo Bucuresti férfi kézilabda Bajnokok Ligája
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában a One Veszprém HC 35–28-ra legyőzte a Dinamo Bucuresti-et, fontos két pontot szerezve a harmadik helyért folyó harcban.

 

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR 
12. FORDULÓ
A-CSOPORT
One Veszprém HC–Dinamo Bucuresti (román) 35–28 (18–12)
Veszprém. One Veszprem Arena. V: Ante Mikelic, Petar Paradina (horvátok)
VESZPRÉM (meccskeret): Mikael Appelgren, Rodrig Corrales – kapusok, Thiagus Petrus, Ivan Martinovic, Hugo Descat, Ahmed Hesam, Ligetvári Patrik, Gasper Marguc, Luka Cidric, Nedim Remili, Yanis Lenne, Jehia el-Dera, Sztefan Dodics, Dragan Pesmalbek, Ahmed Adel, Ali Zein – mezőnyjátékosok. Edző: Xavier Pascual
BUCURESTI: Vladimir Cupara, Samir Bellahcene – kapusok, Branko Vujovics, Ionut Nistor, Calin Dedu, Andrei Buzle, Pedro Veitia, Nicusor Andrei Negru, Alex Pascual, Haniel Langaro, Daniel Stanciuc, Rosta Miklós, Andrij Akimenko, Tom Pelayo, Yoav Lumbroso, Robert Militaru. Edző: Paulo Pereira

ÖSSZEFOGLALÓ

A magyar bajnoki címvédő keretéből Bjarki Már Elísson hiányzott. Az izlandi balszélső múlt csütörtökön a lengyel Kielce elleni BL-meccsen sérült meg, a sípcsontfejben csontzúzódás keletkezett, várhatóan négy hetet kell kihagynia. Az már korábban eldőlt, hogy a Veszprémnek pályára kell majd lépnie a rájátszás első fordulójában - a negyeddöntőbe jutásért -, a román csapat viszont nem juthat tovább a csoportkörből.

Branko Vujovic révén az első három gólt a Dinamo dobta, után viszont egy 7-1-es sorozattal fordított a házigazda. Az olimpiai bajnok francia duó - Nedim Remili és Hugo Descat - találatait követően már öt gól volt a különbség, és mivel az első félidő utolsó három találatát is a bakonyiak dobták, megnyugtató, 18-12-es vezetéssel mehettek a szünetre. A Veszprém remek védekezését bizonyítja, hogy héttel több kapura lövése volt, mint ellenfelének.

A második felvonásból még öt perc sem telt el, amikor a bukarestiek időt kértek, mert tovább nőtt a hátrányuk. A meccs háromnegyedénél már nyolc volt közte, a 35-28-as végeredmény pedig éppen Rosta találatával alakult ki.

A húsz lövést rontó hazaiaknál Hugo Descat kilenc góllal vette ki a részét a sikerből, négyen négy találattal zártak, Mikael Appelgrennek pedig 14 védése volt. A túloldalon Branko Vujovic öt, Calin Dedu és Rosta Miklós négy-négy gólt dobott, a volt veszprémi Vladimir Cupara pedig 11 lövést védett.

A két csapat tizedik egymás elleni tétmérkőzésén egy román siker és egy döntetlen mellett nyolcadszor győztek a bakonyiak.

A hat sikerrel és hat vereséggel álló Veszprém jövő csütörtökön a francia HBC Nantes otthonában folytatja szereplését a BL csoportkörében.

A-CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Füchse Berlin11101370–332+38 20 
2. Aalborg11911355–304+51 19 
3. VESZPRÉM1275407–378+29 14 
4. Kielce11515357–361–4 11 
5. Nantes1156353–325+28 10 
6. Sporting1156367–375–8 10 
7. Kolstad1129311–401–90 
8. Dinamo Bucuresti12111333–377–44 

 

 

