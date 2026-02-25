Öttel kikapott a Szolnok az odavágón a férfi vízi Eurokupa nyolcaddöntőjében
Nem a Szolnok volt a meccs esélyese finoman szólva, ehhez képest viszont csak egy gól volt a hátránya a szünetben. A spliti csapat aztán néggyel elhúzott a harmadik játékrész végére, majd még erre rátett egy lapáttal, és 15–10-re nyert az odavágón.
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA
NYOLCADDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
Szolnoki Dózsa–Jadran Split (horvát) 10–15 (1–2, 4–4, 2–5, 3–4)
Szolnok. V: Ferrari (olasz), Kavcic (szlovén)
SZOLNOK: Józsa – Szabó II Bence, KOVÁCS G. 4, Simon D. 2, Vámosi, Kakstedter, Krasznai 1. Csere: Szabó Gergő (kapus), Zerinváry 1, Schmölcz, Zeman, Bedő, Teleki, CSEH M. 2. Edző: Hangay Zoltán
JADRAN SPLIT: BIJAC – Radan, Fatovic, Matkovic 1, NÉMET T. 2, Curkovic 1, Butic 2. Csere: Marinic, Kragic 2, Pejkovic 1, Zovic, BEREHULAK 5, Duzevic, Skejic 1. Edző: Jure Marelja
Emberelőny-kihasználás: 21/9, ill. 17/5
Gól – ötméteresből: 3/2, ill. 1/1
Kipontozódott: Curkovic (20. p.), Vámosi (25. p.), Matkovic (29. p.), Berehulak (30. p.), Teleki (31. p)
KÉSŐBB
20.00: VasasPlaket–BVSC-Manna ABC