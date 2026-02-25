Férfi röplabda Extraliga: sima kaposvári győzelem Kecskeméten

Nem borult a papírforma a férfi röplabda Extraligában szerdán játszott meccsen, ahol Fino Kaposvár megerőltetés nélkül, három játszmában nyert a Kecskeméti RC otthoban.
A Magyar Kupa-győztes Fino Kaposvár a papírformának megfelelően szettveszteség nélkül nyert a Kecskemét otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján. A vendég somogyiaktól a román Alin Ion 13 pontot szerzett.
Férfi Extraliga, alapszakasz
Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (-13, -20, -17)
