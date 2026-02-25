Nemzeti Sportrádió

BL

Real Madrid–Benfica 2–1 – ÉLŐ

BL

Juventus–Galatasaray 3–0 – ÉLŐ

Férfi röplabda Extraliga: sima kaposvári győzelem Kecskeméten

2026.02.25. 21:28
null
Fotó: Facebook/Kecskeméti RC
Címkék
férfi röplabda Extraliga Kecskeméti RC Fino Kaposvár
Nem borult a papírforma a férfi röplabda Extraligában szerdán játszott meccsen, ahol Fino Kaposvár megerőltetés nélkül, három játszmában nyert a Kecskeméti RC otthoban.

A Magyar Kupa-győztes Fino Kaposvár a papírformának megfelelően szettveszteség nélkül nyert a Kecskemét otthonában a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának szerdai játéknapján. A vendég somogyiaktól a román Alin Ion 13 pontot szerzett.

Férfi Extraliga, alapszakasz
Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0:3 (-13, -20, -17)

 

férfi röplabda Extraliga Kecskeméti RC Fino Kaposvár
Legfrissebb hírek

Férfi röplabda Extraliga: simán nyert a Kaposvár a Kecskemét ellen

Röplabda
2026.02.22. 21:14

Férfi röplabda Extraliga: a Miskolc négy játszmában verte meg a vendég Kecskemétet

Röplabda
2026.02.18. 19:58

Férfi röplabda Extraliga: nyert a Dág, a MÁV Előre, a Kaposvár, a MAFC és a MEAFC

Röplabda
2026.02.15. 19:57

Simán nyert az újonc Szolnok otthonában a címvédő MÁV Előre a férfi röplabda Extraligában

Röplabda
2026.02.10. 21:33

Férfi röplabda Extraliga: a Vegyész nyerte a vasárnapi rangadót

Röplabda
2026.02.08. 20:28

Zsinórban a 75. vereségét szenvedte el a Dunaújváros, nyert a Kaposvár a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2026.02.05. 18:24

A TFSE vendégeként nyert a Kazincbarcika a férfi röpi Extraligában

Röplabda
2026.02.04. 22:22

Férfi röpi Magyar Kupa: visszahódította a trófeát a Fino Kaposvár

Röplabda
2026.01.31. 22:09
Ezek is érdekelhetik