Pálinkás Gergely az új súlyemelő-kapitány

A Magyar Súlyemelő-szövetség Pálinkás Gergelyt nevezte ki szövetségi kapitánynak. Megbízatásáról, amely április elsejétől érvényes és határozatlan időre szól, szerdai ülésén döntött az MSSZ elnöksége. Az előd, Gyurkovics Ferenc közös megegyezéssel, február elején távozott a posztról.

A tisztség betöltésére nyílt pályázatot hirdetett meg a szövetség.

„A felhívásra hat szakember jelentkezett, mindegyikük színvonalas pályázatot nyújtott be. Az elnökség előtt az edzőbizottság is véleményezte az anyagokat, és Pálinkás Gergely pályázatát tette az első helyre” – tájékoztatta Nagy Péter, az MSSZ elnöke az elnökségi ülést követően az MTI-t.

Hozzáfűzte, a fiatal szakemberrel kapcsolatban megkérdezett válogatott versenyzők is azt mondták neki, szívesen dolgoznának együtt Pálinkással. Az új szövetségi kapitány a magyar válogatott szakmai irányítójaként az áprilisi, grúziai Európa-bajnokságon mutatkozik be.