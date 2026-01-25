Manhercz Krisztián: Nem hátul buktuk el ezt a meccset, hanem elöl

„Azzal kezdeném, hogy gratulálok az egész csapatnak az elmúlt két és fél hét teljesítményéhez. Azért eljutni egy Európa-bajnoki döntőbe,vagy bármilyen döntőbe nem könnyű. Azért ez fájó, mert azt gondolom, megvolt az esélyünk, de túl sokat hibáztunk a fontos pillanatokban. Azt mondtuk, hogy ha nagyjából tíz gólt kapunk, akkor megnyerjük a mérkőzést. Nem hátul buktuk el ezt a meccset, hanem elöl. Nyilván vannak dolgok, amit ki kell javítani. Nagyon sokat hibáztunk, amit ki fogunk elemezni. Gratulálok a szerbeknek, bebizonyították, hogy otthon azért mindig könnyebb” – fogalmazott Manhercz Krisztián az M4 Sport kamerái előtt.

Vogel Soma szerint meg kell tanulni döntőt nyernie a fiatal együttesnek.

„Olyan hangulatú döntő volt, amire számítottunk. Ami igazán fájó, hogy nem tudtuk játszani a saját játékunkat, ami a gyorsaságunkra, a lefordulásokra épül. A lövőink sem tudtak annyira érvényesülni, ehhez kellett egy kiváló szerb védekezés és egy átlagon felül kapusteljesítmény is” – mondta az MTI-nek a házigazda elleni finálét követően az FTC hálóőre.

A világ- és Európa-bajnok kapus hozzátette, jó lecke volt számukra találkozó, és egy ilyen döntőt meg kell tanulniuk megnyerni.

„Óriási utat jártunk be, rengeteg energiát fektettünk mindenbe. Köszönöm társaimnak ezt a két és fél hetet, fura kimondani, de hiányozni fog otthon ez a tizennégy szőrös férfi. Várom az újabb kihívásokat, nyilván egy kis pihenő után” – fogalmazott a Ferencváros játékosa.

Nagy Ákos második világversenyén ugrott medencébe a válogatott színeiben, a fiatal balkezes bekerült a torna álomcsapatába is.

„A társaimnak kell köszönetet mondanom, hogy bekerültem ebbe az álomcsapatba. Nagyon csalódottak vagyunk a döntő miatt, kell majd pár nap, hogy fel tudjuk dolgozni. A srácokra viszont nagyon büszke vagyok, hogy így tudunk menetelni a fináléig” – mondta a vegyes zónában a 21 éves játékos, aki ezúttal egyedüli balkezesként erősítette a csapatot.

„Köszönöm a csapatnak a támogatást, annak ellenére, hogy butaságokból ma is két személyit begyűjtöttem gyorsan, védték a hátsómat, amikor csak tudták” – jegyezte meg az FTC játékosa, aki kijelentette, mindennap azért megy le az uszodába, hogy egy világverseny után aranyérem kerüljön a nyakába.

A 13-szoros Európa-bajnok magyaroknak ez volt a kilencedik „klasszikus” döntőjük, hatodszor kell beérniük az ezüstéremmel, ám az örökrangsort így is toronymagasan vezetik a 13-8-6-os mutatójukkal.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

DÖNTŐ

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)

Belgrád, Beogradszka Aréna, 12 500 néző. Vezette: Ohme (német), Bourges (francia)

SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. ­1/0

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)