Vogel Soma: A magyar–szerb párharc keményebb, mint az el Clásico

MÁR ÉPÍTETTÉK A DOBOGÓT a Beogradszka Arenában a férfi vízilabda Európa-bajnokság szombati, finálét megelőző szünnapján. A mieink biztosan felléphetnek rá – azt majd a vasárnapi, Szerbia elleni finálé végeredménye dönti el, milyen színű érmet hozhatunk haza a szerb fővárosból. Akárhogy is, Varga Zsolt csapata kiváló, folyamatosan fejlődő játékkal jutott el a fináléig, és eredményére mindenképpen büszke lehet. A szövetségi kapitány irányításával fél éven belül a második döntőnket játszhatjuk világversenyen (a tavaly júliusi szingapúri világbajnokságot követően), valamint 2022-es kinevezése óta ez a negyedik alkalom, hogy az adott torna aranyérméért küzdhetünk meg a 2022-es Eb, illetve a 2023-as és a 2025-ös világbajnokság után – a 2023-as fukuokai vb-t meg is nyertük. Az elmúlt négy Európa-bajnokságon Magyarország négyszer volt a négy között, háromszor volt döntős, legutóbb 2020-ban, Budapesten nyert.

Az elődöntő párharcait követően kezet ráztunk a közelünkben ülő szerb újságíró kollégával, és kölcsönösen sok sikert kívántunk egymásnak – bár a kérdőjelek mindkét oldalon ott vannak. Képes lesz-e másodszor is legyőzni Szerbia Magyarországot ezen az Eb-n, vagy a mieink akadályozzák meg, hogy déli szomszédunk harmadik Európa-bajnoki aranyát is megnyerje házigazdaként? Abban egyetértettünk, hogy remek mérkőzésre és küzdelemre számíthatunk.

A magyar válogatott stabil pontjának számító kapus, Vogel Soma a 2020-as budapesti után második Eb-aranyát nyerné meg:

„Nagyon boldoggá tesz, hogy bejutottunk a döntőbe. Egyelőre még kicsit fáradtak vagyunk, nem aludtunk sokat a görögök elleni elődöntős siker után. Fontos, hogy már megtapasztalhattuk ezen a tornán, milyen élmény a szerbekkel összecsapni, és hogyan játszanak. Ennyivel ezúttal előrébb leszünk.”

A magyar szurkolóknak sem lesz könnyű dolguk, ha túl akarják kiabálni a fanatikus szerb drukkereket (Fotó: Kovács Péter)

Kérdésre Vogel elmondta, hogy szerinte a döntőben mekkora szerepet játszhat a kapusteljesítmény:

„Általában lényeges pont, de egy jó kapusteljesítményhez jó védelemnek is kell társulnia. A görögök ellen nekem ez nagy támogatást jelentett, mert eleinte nem voltam annyira meccs­ben, de egyből jöttek a blokkok, segítségemre volt a csapat, hogy belerázódjak a mérkőzésbe. Ilyen stabil védelem mellett ezután én is bele tudtam tenni a részemet a játékba. Erre vasárnap is ugyanúgy szükség lesz a döntőben, a stabil kapusteljesítmény elengedhetetlen, ha egy csapat Európa-bajnokságot akar nyerni.”

Vogel kitért a Beogradszka Arenában tapasztalt hangulatra is:

„Különösebben nem készülünk rá, mindannyian tudjuk, hogy az előző egymás elleni meccsünkhöz képest is hangosabb lesz a közönség, még több szurkolóval. Már pénteken is szép számban voltak magyarok a helyszínen, bízom benne, hogy a döntőben is itt lesznek, és halljuk majd őket. De ahogy már a legutóbbi párharcunk után is mondtam, ilyen közegben játszani mindig élmény, még akkor is, ha a döntő többség a szerbeknek szurkol. Az egyetlen hátrány talán, hogy egymást kicsit nehezebben halljuk a medencében, és a partról érkező utasítások sem jutnak el hozzánk, erre kell majd hangsúlyt fektetnünk, hogy még többet és hangosabban beszéljünk, és figyeljünk egymásra.”

A magyar–szerb összecsapások régre nyúlnak vissza a vízilabdában, Vogel Soma is érzi a különlegességét:

„Abban nőttünk fel, hogy egy magyar–szerb párharc olyan, mint az el Clásico, sőt, sokkal keményebb. Ez lesz a szerbek elleni első döntőm, különleges élmény lesz, főleg itt, Belgrádban. Amikor kicsik voltunk, talán inkább negatív volt a közhangulat, ha a két ország vívta a finálét egymással, mi, az új generáció szeretnénk ezt átfordítani, pozitív irányba billenteni. A lényeg, hogy türelmesek, fegyelmezettek legyünk, megnyerjük az egy az egy elleni párharcokat.”

Kérdésünkre Vogel röviden visszatekintett a Görögország elleni elődöntőre is – noha addig hibátlan volt a rivális mérlege, a második félidőben a javunkra dőlt el az összecsapás:

„Nem bírták az iramunkat, mi pedig az utolsó percekig pörögtünk, a hajrában talán gyorsabbak is voltunk, mint az első félidőben. Ez nagy előnyünk, bizonyítottuk a korábbi mérkőzéseken és a tavalyi szingapúri vébén is, ez volt a kulcs, illetve hogy nagyon jól összeállt a védelmünk.”

Fontos szombati fejlemény volt, hogy bár a szerb csapatkapitány Nikola Jaksicsot Olaszország ellen cserével kiállították, nem kell letöltenie a szabályok szerint egyébként automatikusan járó egymeccses eltiltást.

„Tekintettel arra, hogy az Eb-döntőben a magyar válogatott lesz a szerbek ellenfele, én hivatalosan nem szavaztam a technikai bizottság döntése során, azonban elmondtam a szakmai véleményem, amely szerint az eset, bár piros lapot érdemelt, megítélésem szerint nem volt brutalitás. Fontosnak tartom a vízilabda jövője szempontjából, hogy jogtalanul senkit se érjen hátrány – valljuk ezt akkor is, amikor talán a magyar csapatnak lehetne előnye az eltiltásból, és akkor is ezt mondanám, ha egy magyar játékos lenne az érintett” – idézi a Magyar Vízilabda-szövetség Molnár Tamást, a nemzetközi döntéshozó bizottság tagját.

Varga Zsolt: Óriási munkával és remek játékkal jutottunk el idáig – Mit érez a döntő előtt?

– Óriási munkával és remek játékkal jutottunk el idáig. A magyar vízilabdával együtt jár a nagy elvárás, viszont a fiúk a végeredménytől függetlenül rengeteget dolgoznak. Nagyon sokat tehetnek értünk a szurkolóink, amikor szeretettel fogadnak minket, mert nem nyerhetünk mindig – erőt ad a játékosoknak, ha akkor is érzik a támogatást, ha épp nem jön ki a lépés. Amikor az elődöntő után azt mondtam, nem szabad nagy terhet helyezni a csapatra, annak a fontosságát próbáltam kiemelni, hogy az eddigi győzelmeink után is lehetőleg csak pozitív elvárás érkezzen a külvilágtól a csapat felé. – Játszottunk már a szerbekkel a tornán. Ez megnehezíti a feladatot vagy nincs jelentősége?

– A szerbek nemcsak ellenünk, a spanyolok, az olaszok ellen is jól használták ki az emberelőnyöket, ezzel kezdenünk kell valamit. Az első meccsünkön tapasztaltak fontosak, úgy tekintek rá, mint a felkészülés lehetőségére, hiszen tudjuk, melyek azok a pontok, amelyeken dolgoznunk kell. Bízom benne, hogy élünk a lehetőséggel, látom a csapaton, hogy nagyon fegyelmezetten képes végigjátszani mérkőzéseket, aminek meg is lett az eredménye. – A nyolcadik mérkőzésünk következik az Eb-n. Bár a győzelmekkel a pozitív hangulat megmarad, mégis, a mentális frissességet hogyan lehet hosszan megőrizni?

– A regeneráció a legfontosabb, érdemes akár egy-egy edzést is feláldozni érte. Bár egy fiatal csapat gyorsan feltöltődhet, egy ilyen nagy győzelem utáni éjszaka szinte mindenkinek kuka, néhány óra alvással. Ezt kell a leggyorsabban helyreállítani, jól jönnek a szünnapok. De a csapat motivált, jó a belső kohéziója.

Ellenfélnéző: Szerbia ellen ezúttal már az Eb-cím a tét Magyarország és Szerbia útjai ismét keresztezik egymást a belgrádi Európa-bajnokságon. A középdöntő 2. fordulójában Milan Glusacék az ellenünk aratott 15–14-es sikerükkel tették biztossá az elődöntőbe jutást – ezután tét nélküli meccsen elbukták hazai Eb-veretlenségüket Montenegró ellen, majd lelépték Olaszországot a négy között. A mieink a címvédő Spanyolországgal szemben ötméteresekkel harcolták ki az elődöntős szereplés jogát, ahol az addig hibátlan Görögországot is legyőzték. Az Eb-k történetének két legsikeresebb válogatottja döntőzik: Magyarország a 14., a 2006 óta önálló Szerbia a hatodik aranyérmére hajt. Magyar siker esetén egy rossz sorozat is lezárulna: amióta 2004-ben, az athéni olimpiai döntőjében felülmúltuk Szerbia és Montenegró csapatát, a különböző világversenyeken kilenc döntőt játszottunk, és valamennyiben alulmaradtunk.

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

DÖNTŐ

20.30: Szerbia–Magyarország (Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió, Kossuth Rádió) – élőben az NSO-n!