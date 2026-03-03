3x3-as vb-selejtező: Egyiptom és Litvánia lesz a női válogatott csoportellenfele Szingapúrban

A wbasket.hu szaklap tájékoztatása szerint a hatcsapatos tornán Jakab Máté szövetségi kapitány együttese – amely szeptemberben a negyeddöntőig jutott a koppenhágai Európa-bajnokságon – az A jelű trióba került, és a kétszeres Afrika-bajnok ellen kezdi meg szereplését.

A csoportokból az első és második helyezettek jutnak be az elődöntőbe, amelyben keresztbe játszanak egymással. Az elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatáját megnyerő válogatottat illeti meg. A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

A vb-selejtező csoportbeosztása

A-csoport: MAGYARORSZÁG, Egyiptom, Litvánia

B-csoport: Fülöp-szigetek, Brazília, Szingapúr