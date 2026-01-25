Varga Zsolt: Fantasztikus utat jártunk be

„Fantasztikus utat jártunk be – kezdte értékelését Varga Zsolt az M4 Sportnak. – Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosaimra, végig nagyon jó teljesítményt nyújtottak. A mostanihoz hasonló nagy döntőkhöz sajátos tapasztalatra, rutinra van szükség, ami a szerbeknél jobban megvan. A srácok által mutatott tűz és lelkesedés megmutatta, hogy jó úton járnak. Új csapat épül, a döntőket is gyakorolni kell, egészen addig, ameddig meg nem nyerjük őket. Ahogy minden együttesnek, a miénknek is ez az útja, ezen kell tovább haladni. Ezt az Eb más típusú, új rendszerben bonyolították, mindegyik meccs rendkívül fontos és éles volt. Az első pillanattól kezdve azt láttam, hogy hatalmas koncentrációval és tűzzel játszunk, a döntőben egyfajta fáradtságot is láttam, nem csak rajtunk, a szerbeken is, ám ők jöttek ki belőle jobban.”

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

DÖNTŐ

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)

Belgrád, 12500 néző. V: Ohme (német), Bourges (francia)

SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. ­1/0. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)