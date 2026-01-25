Nemzeti Sportrádió

Varga Zsolt: Fantasztikus utat jártunk be

2026.01.25. 22:04
Varga Zsolt (Fotó: Kovács Péter)
Mint arról beszámoltunk, a Belgrádban zajló férfi vízilabda Európa-bajnokság döntőjében a házigazda szerbek 10–7-re győzték le a magyar válogatottat. A mérkőzés után Varga Zsolt szövetségi kapitány értékelt az M4 Sportnak.

 

„Fantasztikus utat jártunk be – kezdte értékelését Varga Zsolt az M4 Sportnak. Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosaimra, végig nagyon jó teljesítményt nyújtottak. A mostanihoz hasonló nagy döntőkhöz sajátos tapasztalatra, rutinra van szükség, ami a szerbeknél jobban megvan. A srácok által mutatott tűz és lelkesedés megmutatta, hogy jó úton járnak. Új csapat épül, a döntőket is gyakorolni kell, egészen addig, ameddig meg nem nyerjük őket. Ahogy minden együttesnek, a miénknek is ez az útja, ezen kell tovább haladni. Ezt az Eb más típusú, új rendszerben bonyolították, mindegyik meccs rendkívül fontos és éles volt. Az első pillanattól kezdve azt láttam, hogy hatalmas koncentrációval és tűzzel játszunk, a döntőben egyfajta fáradtságot is láttam, nem csak rajtunk, a szerbeken is, ám ők jöttek ki belőle jobban.”

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ
SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)
Belgrád, 12500 néző. V: Ohme (német), Bourges (francia)
SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics
MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5. Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. ­1/0. Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –. Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)

Vízilabda
1 órája

A második félidő döntött, Szerbia nyerte meg a férfi vízilabda Európa-bajnokságot

A fordulás után csak két gólt szereztünk, a szerbek 2018 után nyertek ismét kontinenstornát.

 

