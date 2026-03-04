Nemzeti Sportrádió

Légfegyveres Eb: nem sikerült a szóló a magyar férfi puskásoknak

2026.03.04. 09:40
Nem sikerült a szóló a magyar férfi puskásoknak (Fotó: Facebook/Magyar Sportlövők Szövetsége)
Péni István, Pekler Zalán és Hammerl Soma sem jutott túl a férfi puskások szóló versenyszámának első szakaszán a jereváni légfegyveres Európa-bajnokság szerdai záró napján.

A szóló versenyben – a pisztolyosok keddi küzdelmeihez hasonlóan – nem körökben számolták a lövők eredményeit, hanem pontokat kellett elérniük. Az első szakaszban az 56 puskás 30 lövést adott le, és a legjobb 16 jutott a verseny második részébe.

A mieink közül a hagyományos egyéni versenyben hétfőn ötödik Péni, illetve Pekler egyaránt 24 pontot ért el, amivel előbbi 31., utóbbi 32. lett. Hammerl 22 ponttal a 46. pozícióban zárt.

A továbbjutáshoz 26 pontra volt szükség. A záró napon még a női puskások szóló számát, illetve a férfi és női pisztolyosok trió csapatversenyét rendezik meg az örmény fővárosban.

 

