A Fradi elleni kupameccsek specialistája, Könyves Norbert még bírja a tempót



Hetvenhárom óra telik el csupán a Kazincbarcika és a Ferencváros újabb összecsapása között: a vasárnapi bajnokit a Ferencváros nyerte meg 2–1-re, igen nehezen (Könyves Norbert góljára Franko Kovacevic válaszolt a 87. percben, míg Jonathan Levi a 94. percben volt eredményes), szerdán 20 órakor a Mol Magyar Kupában találkozik a két klub, de már nem a fővárosban, hanem az újonc albérletében, Diósgyőrben.

„Élénken él bennünk a meccs, nagyon sajnáltuk, hogy vereséget szenvedtünk, hiszen a hajrában még mi vezettünk a Fradi-pályán – mondta lapunknak Könyves Norbert, a Kazincbarcika SC 36 éves csatára, aki szép gólt szerzett: Toon Raemaekerst kicselezve prímán lőtte ki a bal alsó sarkot. – Mindent megtettünk annak érdekében, hogy szerezzünk legalább egy pontot, de sajnos nem sikerült… A kupa mindig teljesen más, egy meccsen dől el a továbbjutás, és igen, érzek annyi erőt a csapatban, hogy meglepetést szerezzünk. Ugyanolyan elánnal megyünk bele a szerdai találkozóba, mint vasárnap, meglátjuk, ez mire lesz elég.”

Ha valaki, Könyves Norbert tudja, miként kell megfricskázni a Ferencvárost: az ötszörös válogatott csatár megnyerte a Mol Magyar Kupát a Paks színeiben a 2023–2024-es és a 2024–2025-ös kiírásban is. Az első döntőjében az első félidőben kapott szerepet, akkor a Paks a hosszabbításban szerezte meg a győzelmet (2–0), míg legutóbb végig a kispadon ült, akkor a tolnaiak az 1–1-es rendes játékidő után tizenegyesekkel (4–3) nyerték meg a finálét.

„A Paks azért erősebb csapat volt, mint jelenleg a Kazincbarcika, ettől függetlenül ezek szép emlékek, és remélem, sikerül újra megszorongatni a Fradit. A gyengébb NB I-es teljesítmény mellett nekünk a kupaszereplés kiemelkedő lehetőség, hogy megmutassuk magunkat. Nyilván nem ideális, hogy a hazai meccseinkre is utazni kell Diósgyőrbe, ez engem abból a szempontból nem zavar, hogy korábban futballoztam a DVTK-ban, és mindig szerettem abban a stadionban játszani, otthonosan mozgok benne.”

A Kazincbarcika a bajnokságban az utolsó helyen szerénykedik, kilenc fordulóval az idény vége előtt tizenkét pontos lemaradásban van a már benn maradó, tizedik MTK Budapesthez képest. A Barcika legközelebb a Debrecent fogadja, Könyves Norbert 2016 augusztusa és 2019 januárja között futballozott a DVSC-ben, 61 tétmérkőzésen 17 gólt szerzett és adott 11 gólpasszt.

„Ezért is kellett volna a győzelem a Ferencváros ellen, kicsit közelebb kerülhettünk volna a vetélytársakhoz. Ettől függetlenül nem adjuk fel egy pillanatra sem a harcot, amíg van matematikai esélyünk, addig küzdünk a bennmaradásért. A DVSC? Ez a meccs különleges nekem, ugyanis a városban élek a családommal, és a jelenlegi csapatból is ismerek játékosokat, például Bárány Donátot vagy Lang Ádámot. Nem mi leszünk az esélyesek, de minden alkalmat meg kell ragadnunk arra, hogy elérjük a bennmaradást.”

Könyves Norbert júniusban tölti be a harminchetedik életévét, s minden jel arra utal, még bírja a tempót.

„Életem ez a sport, nagyon szeretem, s még sok időt töltenék a pályán. Ehhez persze kell Isten segítsége is, hogy elkerüljenek a sérülések. Egy pillanatra sem érzem azt, hogy teher lenne egy-egy edzés elvégzése, sőt mindig motiváltan és lelkesen készülök a tréningekre is. Ha egyszer nehezemre esik a munka, és már nem érzem magam komfortosan a pályán, akkor… Ám ezt még távolinak érzem, főleg úgy, hogy miután már mindent mérnek, az adatokból is látszik, felveszem a versenyt a fiatalabbakkal is.”

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC, Miskolc (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!