Megosztja a női teniszezőket az ötszettes meccsek ötlete

A felvetés Craig Tiley-tól, az Australian Open korábbi versenyigazgatójától és az ausztrál szövetség volt vezetőjétől származik, akit nemrég neveztek ki az amerikai szövetség vezérigazgatójának. Az ötlet szerint a GS-versenyek negyeddöntőitől a nők is három nyert szettre menő meccseket vívnának, a férfiak eleve ebben a formátumban kezdik meg szereplésüket a négy kiemelt viadalon.

A nőknél 1984 és 1998 között rendeztek maximum ötszettes találkozókat a WTA-világbajnokságok döntőiben, de csak három alkalommal került sor ötszettes csatára. Ez a rendszer azért szűnt meg, mert a játékosokat nagyon igénybe vették a hosszú mérkőzések, a nézők érdeklődése is csökkent, emellett a televíziótársaságok is a rövidebb lebonyolítást szorgalmazták. A US Open elődjében, a US National Championshipsben 1891 és 1901 között a nőknél is három szettet kellett nyerni a győzelemhez, majd az 1994-es Australian Openen akarták bevezetni a hosszabb formátumot, de a női játékosok – élükön a 22 GS-trófeával visszavonuló Steffi Graffal – megvétózták az ötletet.

A jelenlegi felvetés hallatán a hatszoros Grand Slam-bajnok Iga Swiatek úgy vélekedett, hogy nem érti, miért lenne szükség hosszabb mérkőzésekre, amikor eleve csökken az érdeklődés a női tenisz iránt.

„Egy gyorsuló világban ez elég sajátosan hangzik. Nem tudom, a közönség mit szólna hozzá, emellett ahogy fáradnak a játékosok, a színvonal is csökkenne. A férfiak erősebbek nálunk, és jobban kezelik az ilyen helyzeteket – mondta a lengyelek volt világelsője. – Teljesen máshogy kéne edzenünk, és meg kéne változtatni a menetrendünket is, mert egy kimerítő Grand Slam után nem tudnánk megfelelően felkészülni a következő tornára.”

A friss Australian Open-győztes Jelena Ribakina osztja Swiatek véleményét. „Egy formátumban kezdenénk, majd egy másikban folytatnánk, ez mentálisan nagyon nehéz feladat. És biztosan nem akarnék ötszettes meccseket vívni” – jelentette ki a kazahok kétszeres GS-bajnoka.

A három Grand Slam-trófeát gyűjtő Coco Gauff ugyanakkor közölte, neki előnye is származhatna a hosszú mérkőzésekből. „Fizikailag a legjobbak közé tartozom. Ha viszont bevezetik ezt az újítást, akkor már nemcsak a negyeddöntőtől kéne alkalmazni, hanem az egész versenyen” – javasolta a 21 éves amerikai kiválóság.

A világelső Arina Szabalenka szintén fittnek érzi magát az ötszettes csatákra. „Persze, csináljuk! Szerintem több Grand Slamet nyernék. Erősnek érzem magam, és úgy vélem, hogy bírná a testem a terhelést. Úgyhogy hajrá” – tette hozzá a négyszeres GS-győztes fehérorosz játékos.