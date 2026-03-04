Csonka András: Esélyesek vagyunk, és a továbbjutást várják a csapattól



Minden előjel a ZTE továbbjutása mellett szól, de óvatosnak kell lenniük a kék-fehéreknek a Soroksár elleni Mol Magyar Kupa-negyeddöntőben. A Zalaegerszeg az NB I-ben egyre jobb teljesítményt nyújt, jelenleg hetedik, míg a Soroksár az NB II-ben kieső helyen áll.

„Hosszú diósgyőri túra után vagyunk, de a motivációnk megfelelő, győzni akarunk és továbbjutni – mondta lapunknak Csonka András, a ZTE 25 esztendős játékosa. – Talán mondhatom, hogy az osztálykülönbséget és a hazai pálya előnyét tekintve is mi vagyunk az esélyesek, elvárás tőlünk a továbbjutás. Ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, s nem is becsüljük le az ellenfelünket. Pontosan tudjuk, a kupában sokszor megtréfálja az alacsonyabb osztályú csapat az esélyesebbet, résen kell lenni, maximális koncentrációra van szükség, hogy megmutathassuk, mi vagyunk a jobbak. Mindig csak a következő meccsre figyelek, de természetesen minél tovább szeretnénk jutni a kupában, jó lenne a Puskás Arénában döntőt játszani.”

A ferencvárosi nevelésű Csonka András a 2019–2020-as idényben megfordult Soroksáron, tizenhét NB II-es mérkőzésen lépett pályára, egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.

„A Ferencvárostól kooperációs szerződéssel futballoztam Soroksáron, szép időszakot töltöttem ott, sokat játszottam, ezáltal folyamatosan fejlődtem. Természetesen sok minden változott már, teljesen más a csapat, kis pluszmotiváció dolgozik bennem, de semmi több. Felkészültünk a Soroksár játékából, tudjuk, melyek az erősségei és a gyenge pontjai, mi akarjuk diktálni a tempót és irányítani a játékot.”

A Zalaegerszeg a Vásárosnamény, a Budafok és a Vasas, míg a Soroksár a Tatabánya, a III. Kerületi TVE és a DEAC kiejtésével jutott el a negyeddöntőbe, érdekesség, hogy a fővárosiak még nem kaptak gólt a kupa jelenlegi kiírásában. Csonka András középpályás, de a téli szünet és Bodnár Gergő Újpestre igazolása óta jobbhátvédként számít rá Nuno Campos vezetőedző.

„Egyre inkább érzem ezt a posztot. Amíg jó teljesítményt tudok nyújtani, addig mindegy, hol számít rám Nuno Campos vezetőedző. Nekem az a legfontosabb, hogy a pályán legyek és segítsek a Zalaegerszegnek.”

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

17.15: Zalaegerszegi TE FC–Soroksár SC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!