Kosár: „Igyekeztem élni a hirtelen jött lehetőséggel” – Flasár Zalán

Mint arról beszámoltunk, a 2007-es születésű Flasár Zalán először lépett pályára a felnőtt férfi kosárlabda-válogatott színeiben. A még csak juniorkorú soproni fiatal vasárnap este bemutatkozott a „nagyok” között a nemzeti csapatban, méghozzá a franciák otthonában lejátszott világbajnoki selejtezőmeccsen. A Le Mans-i mérkőzésen a 18 esztendős magasember két perc alatt két ponttal – ráadásul egy tekintélyt parancsoló zsákolással –, illetve egy lepattanóval zárt. (A magyar csapat egyébként 98–79-es vereséget szenvedett a találkozón.)

„Előzetesen már önmagában annak is nagyon örültem, hogy

az őszi meghívó után ezúttal ismét bekerülhettem a bő keretbe, és a csapattal készülhettem

– kezdte a 18 esztendős Zalán az Utánpótlássportnak. – Majd hirtelen a sérülések következtében, a hiányzók miatt végül mindkét mostani világbajnoki selejtezőn a tizenkétfős meccskeretben is bizalmat szavazott nekem a szakmai stáb.

Ezek után végig ott volt bennem a remény, hogy akár a bemutatkozás is összejöhet, és hál'istennek az idegenbeli meccsen erre meg is adatott az alkalom.

Természetesen, nagyon örültem a lehetőségnek, ugyanakkor izgatottság is volt bennem jócskán, hiszen a világ egyik legerősebb válogatottja, az euroligás játékosokkal felálló franciák voltak az ellenfelünk,szóval igencsak magasan volt a léc, valóban a topszinthez kellett felnőnöm. Az, hogy ellenük pályára is léphettem, egyrészről hatalmas megtiszteltetésként ért, azonban meg is mutatta, hogy még bőven van hova fejlődnöm, és ez a tapasztalat számomra egyfajta visszajelzést jelent, hogy miben vagyok még lemaradva a világelithez képest."

Flasár Zalán bemutatkozó zsákolása a franciák ellen Forrás: MKOSZ

A hazai sportági szövetség (MKOSZ) 2025-ben az év U19-es játékosának választotta Flasárt, aki a mostani évadban szintet lépett az NB I/A-csoportban, és alapemberévé vált a Sopron KC együttesének. A 205 centis center 6,8 pontot, 3,7 lepattanót és 10,9-es VAL-mutatót átlagol a hazai felnőttélvonalban. Érdekesség, hogy a nagyválogatottban előbb léphetett pályára, mint az U20-as nemzeti csapatban; tavaly nyáron még a B-divíziós korosztályos Eb-n szereplő U18-as válogatottnak volt a meghatározó játékosa.

A kispadon próbáltam végig úgy készen állni, ha bármikor be kell állnom, akkor képes legyek megoldani a feladatot. Amikor a legvégén szólt a kapitány, hogy mehetek, leginkább csak a boldogság töltött el, és minimális drukkot éreztem,

viszont a pályára lépés pillanataiban már nem izgultam túl a dolgot, nem igazán hatott meg a környezet, a teltházas Le Mans-i csarnok atmoszférája. Egyszerűen csak igyekeztem élni a lehetőséggel, a kevés játékidőből próbáltam kihozni a legtöbbet, és a körülmények szerencsésen úgy hozták, hogy egy szép zsákolással tudtam debütálni, ami igazán különlegessé varázsolta az egész bemutatkozást. Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen módon még emlékezetesebbé tudtam tenni az első meccsemet a felnőttválogatottban.

Ez az élmény most plusz önbizalomlöketet és motivációt ad a folytatásra. Bízom benne, hogy ezután még sokszor lesz alkalmam pályára lépni címeres mezben.

Flasár Zalán nagyszerű zsákolása a debütáló mérkőzésén a felnőttválogatottban:

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)