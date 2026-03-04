Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Petrov Anatolij mesteredző

2026.03.04. 10:10
Fotó: hunswim.com
úszás gyász Petrov Anatolij
Hétfőn Győrben életének 86. életévében elhunyt Petrov Anatolij mesteredző, testnevelő tanár, a sporttudományok doktora.


Pécsen hosszú évtizedeken át tevékenykedett úszóedzőként és pedagógusként, munkájával meghatározó szerepet töltött be. Tanítványai paralimpiai és olimpiai versenyeken képviselték Magyarországot, kimagasló eredményeket elérve.

„Szakmai tevékenységét számos állami kitüntetéssel ismerték el: a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével (polgári tagozat, 2000), a Magyar Köztársaság Érdemrend tiszti keresztjével (2004), a Magyar Érdemrend középkeresztjével (polgári tagozat, 2012), valamint a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat, 2016)” – írta a család az MTI-hez eljuttatott gyászjelentésében.

Búcsúztatásáról a család a későbbiekben ad tájékoztatást.

Úszás
2020.08.10. 17:00

Úszás: Petrov Anatolij nevét viseli a pécsi uszoda

Több ezer gyermeket tanított meg úszni a 80 éves mesteredző.

 

(MTI)

 

