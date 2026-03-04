Indian Wells-i tenisztorna: Gálfi Dalma szerencsés vesztesként főtáblára jutott

A kvalifikáció első fordulójában a világranglistán 84. magyar játékos a kínai Jüe Jüant búcsúztatta, majd kedden a thaiföldi Lanlana Tararudee (124.) következett. Első összecsapásuk nyitószettjében a 24. kiemelt ellenfél hamar 5:1-re ellépett, majd a második játszmában egy brék is elég volt neki a győzelemhez. A találkozó 1 óra 21 percig tartott.

A vereség ellenére Gálfi szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára, ahol rajta kívül még Bondár Anna, illetve a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel.

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells

Selejtező, 2. forduló

Lanlana Tararudee (thaiföldi, 24.)–Gálfi Dalma (4.) 6:3, 6:4