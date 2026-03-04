Nemzeti Sportrádió

Indian Wells-i tenisztorna: Gálfi Dalma szerencsés vesztesként főtáblára jutott

2026.03.04. 09:03
null
Gálfi Dalma nem jutott főtáblára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gálfi Dalma női tenisz Indian Wells Indian Wells-i torna
A negyedik helyen kiemelt Gálfi Dalma kikapott a selejtező második fordulójában, de szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára a 9.4 millió dollár (3.07 milliárd forint) összdíjazású Indian Wells-i keménypályás tenisztornán.

A kvalifikáció első fordulójában a világranglistán 84. magyar játékos a kínai Jüe Jüant búcsúztatta, majd kedden a thaiföldi Lanlana Tararudee (124.) következett. Első összecsapásuk nyitószettjében a 24. kiemelt ellenfél hamar 5:1-re ellépett, majd a második játszmában egy brék is elég volt neki a győzelemhez. A találkozó 1 óra 21 percig tartott.

A vereség ellenére Gálfi szerencsés vesztesként feljutott a főtáblára, ahol rajta kívül még Bondár Anna, illetve a férfiaknál Marozsán Fábián és Fucsovics Márton szerepel.

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Indian Wells
Selejtező, 2. forduló
Lanlana Tararudee (thaiföldi, 24.)–Gálfi Dalma (4.) 6:3, 6:4

 

Gálfi Dalma női tenisz Indian Wells Indian Wells-i torna
Legfrissebb hírek

Megosztja a női teniszezőket az ötszettes meccsek ötlete

Tenisz
1 órája

Indian Wells: Gálfi a főtábla küszöbén a kínai ellenfél legyőzése után

Tenisz
Tegnap, 8:25

Udvardy Panna maratoni csatában búcsúzott az antalyai tenisztornán

Tenisz
2026.02.26. 12:15

Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott az austini tenisztornától

Tenisz
2026.02.26. 08:01

Elbukta a rövidítést, így kiesett Bondár és Gálfi párosa Austinban

Tenisz
2026.02.25. 07:07

Gálfi Dalma legyőzte a 2019-es US Open bajnokát az austini tenisztornán

Tenisz
2026.02.24. 21:50

Tenisz: Bondár az első fordulóban búcsúzott Austinban

Tenisz
2026.02.23. 23:05

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38
Ezek is érdekelhetik