Ötödik aranyát is megnyerheti Major Veronika, döntős a pisztolyos csapat a trió számban a légfegyveres Eb-n

Az Eb első számú sztárja egyértelműen Major Veronika, aki vasárnap a hagyományos egyéni és – Fábiánnal és Jákóval a – csapatversenyt, hétfőn Nagy Ákos Károllyal a vegyes csapatok küzdelmét, majd kedden a szóló számot is megnyerte az örmény fővárosban. A szerdai zárónapon következett a trió verseny, mely négy szakaszból áll. Jerevánból már több válogatott elutazott, így csupán hét csapat indult el a versenyben, ami azt jelentette, hogy az első, rangsoroló szakasznak nem volt igazi tétje, mivel minden egység biztos lehetett abban, hogy a negyeddöntőben is lőhet.

Tét ugyan nem volt, de a magyar hármas, 573 körös eredménnyel így is megnyerte a selejtezőt, melyben a csapat mindhárom tagja 20 lövést adott le. A negyeddöntős folytatás már mindenkinek a legjobbját kellett nyújtania, ugyanis csak az első négy jutott tovább az elődöntőbe. Majorék teljesítményén látszott, hogy tisztában vannak a második kör jelentőségével, ugyanis a korábbi eredményükön hét kört tudtak javítani, az 580 körrel pedig ezt a részversenyt is megnyerték. Következhetett az elődöntő, melyből az első kettő került fináléba, a harmadik és a negyedik pedig a bronzmeccsbe jutott.

Ebben a részben ugyancsak 20-20 lövés várt minden pisztolyosra, a magyarok pedig ismét egy szinttel jobban teljesítettek, Fábián 195, Major 194, Jákó pedig 193 kört produkált, 582 körös produkcióval pedig toronymagasan zártak az első helyen, a második bolgárokat nyolc körrel megelőzve.

A Bulgária elleni finálé a közép-európai idő szerint 13.45-kor kezdődő bronzmérkőzés után kezdődik.

(MTI)