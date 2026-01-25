Manhercz Krisztián és Nagy Ákos is bekerült a vízilabda Eb álomcsapatába

Különdíjasok

A döntő legértékesebb játékosa (MVP): Dusan Mandics (Szerbia)

Az Eb csapata: Milan Glusac (Szerbia) – Sztilianosz Argiropulosz (Görögország), Sztrahinja Rasovics (Szerbia), MANHERCZ KRISZTIÁN, Konsztantinosz Kakarisz (Görögország), NAGY ÁKOS, Dusan Mandics (Szerbia)

V

VÍZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

DÖNTŐ

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)

Belgrád, Beogradszka Aréna, 12 500 néző. Vezette: Ohme (német), Bourges (francia)

SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. ­1/0

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)

(MTI)