Nemzeti Sportrádió

Manhercz Krisztián és Nagy Ákos is bekerült a vízilabda Eb álomcsapatába

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.25. 22:22
null
Manhercz Krisztián (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Dusan Mandics Nagy Ákos Manhercz Krisztián férfi vízilabda Európa-bajnokság Sztilianosz Argiropulosz
Bejelentették a szerb aranyéremmel záruló férfi vízilabda Európa-bajnokság különdíjasait és a torna álomcsapatát. A döntő legjobbjának a mieink ellen négy gólt szerző Dusan Mandicsot választották meg, a torna csapatába rajta kívül három ferencvárosi csapattársa, Manhercz Krisztián, Nagy Ákos és a görög Sztilianosz Argiropulosz is bekerült.

 

Különdíjasok
A döntő legértékesebb játékosa (MVP): Dusan Mandics (Szerbia)
Az Eb csapata: Milan Glusac (Szerbia) – Sztilianosz Argiropulosz (Görögország), Sztrahinja Rasovics (Szerbia), MANHERCZ KRISZTIÁN, Konsztantinosz Kakarisz (Görögország), NAGY ÁKOS, Dusan Mandics (Szerbia)

V

VÍZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
DÖNTŐ
SZERBIA–MAGYARORSZÁG 10–7 (3–2, 2–3, 2–1, 3–1)
Belgrád, Beogradszka Aréna, 12 500 néző. Vezette: Ohme (német), Bourges (francia)
SZERBIA: GLUSAC – Dedovics, Sz. Rasovics, V. Rasovics, N. Jaksics, Martinovics 1, Randjelovics. Csere: MANDICS 4, LUKICS 2, Drasovics 1, Lazics 1, VICO 1, P. Jaksics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics
MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – Jansik Sz. 1, Manhercz K., VIGVÁRI VENDEL 3, Fekete G. 1, Nagy Ádám, Angyal. Csere: Nagy Ákos 1, VIGVÁRI VINCE, Tátrai D., Kovács P., Vismeg Zs., Varga V. 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt
Emberelőny-kihasználás: 14/5, ill. 12/5
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. ­1/0
Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –
Kipontozódott: Dedovics (26. p.), P. Jaksics (30. p.)

(MTI)

 

Dusan Mandics Nagy Ákos Manhercz Krisztián férfi vízilabda Európa-bajnokság Sztilianosz Argiropulosz
Legfrissebb hírek

Manhercz Krisztián: Nem hátul buktuk el ezt a meccset, hanem elöl

Vízilabda
1 órája

Varga Zsolt: Fantasztikus utat jártunk be

Vízilabda
2 órája

Görögország fölényes győzelemmel szerezte meg a bronzérmet a férfi vízilabda Eb-n

Vízilabda
6 órája

Vogel Soma: A magyar–szerb párharc keményebb, mint az el Clásico

Vízilabda
14 órája

Varga Dénes: A mozgásos játékban felülkerekedhetünk a szerb válogatotton

Vízilabda
17 órája

Közleményt adott ki a vízilabda-szövetség, miután nem tiltották el a szerb játékost

Vízilabda
2026.01.24. 17:20

Van vér a pucájukban – Bobory Balázs jegyzete

Vízilabda
2026.01.23. 23:39

Fölényes győzelmével Szerbia lesz Magyarország ellenfele a vízilabda Eb-döntőben

Vízilabda
2026.01.23. 21:51
Ezek is érdekelhetik