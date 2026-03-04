Légfegyveres Eb: Dénes Eszter kevéssel maradt le a szóló szám bronzmeccséről

A hagyományos egyéni versenyben a hetedik helyet elérő Dénes Eszter remekül kezdte a szerdai viadalt, az első szakaszban ugyanis mind a 30 lövése pontot ért – azaz legalább 10.3 körös volt – és hibátlan teljesítménnyel az élen végzett a 65 induló közül.

A második részre már csak a legjobb 16 puskás maradt versenyben, akik vitték magukkal az elsőben elért eredményüket, majd újabb 30 lövést adtak le. Az ennek a résznek a végén az első két helyen záró lövő aranymérkőzést, a harmadik és a negyedik pedig bronzmérkőzést vívhatott.

Az UTE sportolójának ebben a szakaszban már nem ment olyan jól, mint korábban, 30-ból csupán 23 pontot ért el és 53 ponttal zárt, így éppen lemaradt a bronzmérkőzésről, mert holtversenynél a második harminc lövés eredményét vették alapul, ami Dénes Eszternek rosszabb lett, mint a hozzá hasonlóan 53 ponttal végző orosz Marija Vasziljevának. Ez pedig azt jelentette, hogy Kissné Oroszi Edit tanítványa ötödik lett.

A szám másik három magyarja az első kör után befejezte a versenyt: Ferik Csilla 25 ponttal 20. lett, Nagybányai-Nagy Anna és Bajos Gitta pedig egyaránt 23 pontot lőtt, amivel előbbi a 38., utóbbi a 41. helyen zárt.

Péni István, Pekler Zalán és Hammerl Soma sem jutott túl a férfi puskások szóló versenyszámának első szakaszán.

A pisztolyosok keddi küzdelmeihez hasonlóan nem körökben számolták a lövők eredményeit, hanem pontokat kellett elérniük. Az első szakaszban az 56 puskás 30 lövést adott le, és a legjobb 16 jutott a verseny második részébe.

A mieink közül a hagyományos egyéni versenyben hétfőn ötödik Péni, illetve Pekler egyaránt 24 pontot ért el, amivel előbbi 31., utóbbi a 32. lett. Hammerl 22 ponttal a 46. pozícióban zárt. A továbbjutáshoz 26 pontra volt szükség.

A záró napon még a női puskások szóló számát, illetve a férfi és női pisztolyosok trió csapatversenyét rendezik meg az örmény fővárosban.