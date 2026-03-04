Vitályos Viktor: Keményen megdolgoztam a külföldi szerződésért

– Ismeretei alapján jó helyen lesz a Spartánál és a cseh bajnokságban?

– A cseh futball és a Sparta is passzol hozzám, mert szenvedélyes a játék, sok a párharc, nagy az iram. Elküldtek nekem egy diagramot, amely azt ábrázolja, melyik európai bajnokságban átlagosan hány méter a magas intenzitású és a sprintben megtett futások száma játékosonként. Bármilyen meglepő, a cseh bajnokság ebből a szempontból egy szinten van a Premier League-gel, amely a világ legjobbja. Mondta is az egyik barátom, készüljek, mert rengeteget kell majd futnom, de én szeretem, ha nagy a tempó. A Sparta háromvédős rendszerben futballozik, bal oldali belső védőként számol velem.

– Csakhogy az MTK-ban bal oldali szélső védőt játszik.

– És a jövőben is a szakmai stáb döntésén múlik, milyen szerepkörben számítanak rám az idény hátralévő részében. Szerintem az is szolgálja a fejlődésemet, ha balhátvédként játszom. Szeretem ezt a posztot is, mert három védővel építkezünk, van szerepem a támadásépítésben, míg védekezésben sok párharcot kell megvívnom a vonal mellett.

– Milyen útravalóval engedték vissza a csehek az MTK-hoz, amelynél az idény hátralévő részét tölti?

– Örültek, hogy aláírtam hozzájuk, ám azt kérték, továbbra is koncentráljak az MTK-ra, fejlődjek minél többet, mert van hova. Fontos hónapok állnak előttem: szeretnék minél többet játszani és jó teljesítménnyel segíteni a csapatot a szereplésben. Persze nagy ritkán elkalandoznak a gondolataim a hétköznapokon, de elsősorban még keményebb munkára sarkall a prágai szerződés, mert szeretnék a lehető legjobb állapotban csatlakozni a Spartához.

Vitályos Viktor nyáron áll légiósnak (Fotó: Czinege Melinda)

– Minek tulajdonítja, hogy tizennyolc évesen, mindössze tíz NB I-es mérkőzéssel szerződtették?

– Sikerült megmutatnom, mire vagyok képes, milyen a személyiségem, ennek köszönhető, hogy magabiztosan, bátran játszottam mind a tíz NB I-es meccsen. Úgy tudom, a Sparta megfigyelői az utánpótlás-válogatottban is láttak, többször megnéztek, mielőtt megkerestek.

– Klubjának is nagy szerepe van abban, hogy a nyáron külföldön folytatja.

– Örökké hálás leszek az MTK-nak, hogy szerződtetett, és hogy itt váltam NB I-es labdarúgóvá. Nagyon köszönöm a klubnak, hogy felépített és bízott bennem. A nyáron fantasztikus, családias közegbe kerültem, ahol mindenki bízik a fiatalokban, és engedik kibontakozni a tehetséget – ezt nagyon jó projektnek tartom. Őszintén szólva nem erre az egy idényre terveztem a csapatnál, hosszabb időszakra számítottam. Nagyon gyors út vezetett a külföldi szerződésig, de keményen megdolgoztam érte, hogy egy ilyen lépés benne legyen a karrieremben. Természetesen szükségem volt az edzőimre is.

– Mit köszönhet nekik?

– Horváth Dávid faragott belőlem meghatározó játékost az MTK-ban, ő tett be először a csapatba és adott lehetőséget az NB I-ben, amiért nagyon hálás vagyok. Sokat videóztam vele, megmutatta, miben kell fejlődnöm a szintlépéshez. Pinezits Máté is végig hitt bennem, nála még több lehetőséget kaptam, érzem, hogy számít rám. Ki kell emelnem Kádár Tamást is, akit fantasztikus játékosnak tartok, a pályán és azon kívül is rendkívül segítőkész. A csapatkapitány Kata Mihály ugyancsak sokat segített a beilleszkedésben, de mindenki kedves és törődő volt velem.

– Abba belegondolt, hol tartana a pályafutása, ha a nyáron nem vált klubot?

– Ez jó kérdés, mégsem izgat annyira. A jelenben élek, szeretnék kihozni belőle mindent. Különben is, nehéz időszakon megyünk keresztül, úgyhogy most csak arra összpontosítok, hogy minél hamarabb győzelmi szériába kezdjünk az MTK-val. Aki nézi a meccseinket, szerintem látja, egy kieső csapat nem így néz ki. Szemre is tetszetős a futballunk, ezért biztos vagyok benne, hogy kilábalunk a hullámvölgyből és előkelőbb helyen végzünk a tabellán, mint ahol jelenleg állunk.