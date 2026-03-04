Vitályos Viktor: Keményen megdolgoztam a külföldi szerződésért
– Látta Fabrizio Romano posztját?
– Melyiket?
– Amelyikben megszellőztette, hogy aláír a Sparta Prahához.
– Persze.
– Mit szólt hozzá?
– Bennfentes ember, akiben mindenki úgy bízik, mint egy családtagban. Nagyon meglepődtem, hogy foglalkozott az átigazolásommal, örültem neki, hogy ilyen kaliberű újságíró számolt be róla – mondta lapunknak a 18 éves Vitályos Viktor, miután a Sparta Praha az olasz transzferguru szerint kétmillió eurót meghaladó összegért megvette az MTK Budapesttől. – Nehéz volt titokban tartani, hogy körvonalazódik a megállapodás, a hivatalos bejelentés után azonban rengeteg gratulációt kaptam, nagyon jólesett.
– Beavat a részletekbe, hogyan jött össze a klubváltás?
– Néhány hete hallottam először az érdeklődésről, amit az ügynököm, Esterházy Mátyás újságolt el. Meglepődtem, hogy akadt csapat, amelyik ilyen gyorsan felfigyelt rám, hiszen nem sokat játszottam eddig az NB I-ben. Miután élesedett a helyzet, a Spartánál felvázoltak egy projektet, miként szeretnének beépíteni a csapatba, és elmondták, szerintük hogyan tudnék még magasabb szintre kerülni a későbbiekben. Éreztették velem, hogy engem akarnak – nem egy védőt kerestek, hanem konkrétan engem. Azt is megosztották, milyenek lesznek az edzések, és milyen különedzéseket terveznek nekem, hogy csiszoljuk a képességeimet. Előremutató beszélgetésem volt Tomás Rosicky sportigazgatóval, és az edzőközpont is tetszett, patinás, szép jövő előtt álló klub benyomása alakult ki bennem, nagyszerű az összkép.
– Egyértelmű volt, hogy Csehországba szerződik, netán mérlegelte, jobban szolgálja-e a fejlődését, ha még néhány évig az MTK-ban futballozik?
– Egy ilyen lehetőségre nehezen mond nemet az ember. Az érdeklődés hallatán egyből az járt a fejemben, ebbe bele kell vágni. Gyerekkori álmom volt, hogy külföldre szerződjek, ezért dolgoztam kicsi korom óta, szóval nem is lehetett volna lebeszélni az átigazolásról. A kemény munka meghozta a gyümölcsét, nagyon megbecsülöm a lehetőséget. Mindenhol meg kell küzdenem a helyemért, és ebben nagyon jó vagyok.
– Hogyan kezeli, hogy tizennyolc évesen – képletesen mondva – ráaggatnak önre egy magyar viszonylatban kiugróan magas árcédulát?
– Emiatt nyilván jobban figyelik majd a játékomat, de engem ez motivál. Úgy vagyok vele, ha egy ilyen klub ennyi pénzt áldoz rám, valamit mutatnom is kell. Bizonyítani akarom, hogy nem véletlenül fizettek értem sokat, és akár még többet is érek.
– Ismeretei alapján jó helyen lesz a Spartánál és a cseh bajnokságban?
– A cseh futball és a Sparta is passzol hozzám, mert szenvedélyes a játék, sok a párharc, nagy az iram. Elküldtek nekem egy diagramot, amely azt ábrázolja, melyik európai bajnokságban átlagosan hány méter a magas intenzitású és a sprintben megtett futások száma játékosonként. Bármilyen meglepő, a cseh bajnokság ebből a szempontból egy szinten van a Premier League-gel, amely a világ legjobbja. Mondta is az egyik barátom, készüljek, mert rengeteget kell majd futnom, de én szeretem, ha nagy a tempó. A Sparta háromvédős rendszerben futballozik, bal oldali belső védőként számol velem.
– Csakhogy az MTK-ban bal oldali szélső védőt játszik.
– És a jövőben is a szakmai stáb döntésén múlik, milyen szerepkörben számítanak rám az idény hátralévő részében. Szerintem az is szolgálja a fejlődésemet, ha balhátvédként játszom. Szeretem ezt a posztot is, mert három védővel építkezünk, van szerepem a támadásépítésben, míg védekezésben sok párharcot kell megvívnom a vonal mellett.
– Milyen útravalóval engedték vissza a csehek az MTK-hoz, amelynél az idény hátralévő részét tölti?
– Örültek, hogy aláírtam hozzájuk, ám azt kérték, továbbra is koncentráljak az MTK-ra, fejlődjek minél többet, mert van hova. Fontos hónapok állnak előttem: szeretnék minél többet játszani és jó teljesítménnyel segíteni a csapatot a szereplésben. Persze nagy ritkán elkalandoznak a gondolataim a hétköznapokon, de elsősorban még keményebb munkára sarkall a prágai szerződés, mert szeretnék a lehető legjobb állapotban csatlakozni a Spartához.
– Minek tulajdonítja, hogy tizennyolc évesen, mindössze tíz NB I-es mérkőzéssel szerződtették?
– Sikerült megmutatnom, mire vagyok képes, milyen a személyiségem, ennek köszönhető, hogy magabiztosan, bátran játszottam mind a tíz NB I-es meccsen. Úgy tudom, a Sparta megfigyelői az utánpótlás-válogatottban is láttak, többször megnéztek, mielőtt megkerestek.
– Klubjának is nagy szerepe van abban, hogy a nyáron külföldön folytatja.
– Örökké hálás leszek az MTK-nak, hogy szerződtetett, és hogy itt váltam NB I-es labdarúgóvá. Nagyon köszönöm a klubnak, hogy felépített és bízott bennem. A nyáron fantasztikus, családias közegbe kerültem, ahol mindenki bízik a fiatalokban, és engedik kibontakozni a tehetséget – ezt nagyon jó projektnek tartom. Őszintén szólva nem erre az egy idényre terveztem a csapatnál, hosszabb időszakra számítottam. Nagyon gyors út vezetett a külföldi szerződésig, de keményen megdolgoztam érte, hogy egy ilyen lépés benne legyen a karrieremben. Természetesen szükségem volt az edzőimre is.
– Mit köszönhet nekik?
– Horváth Dávid faragott belőlem meghatározó játékost az MTK-ban, ő tett be először a csapatba és adott lehetőséget az NB I-ben, amiért nagyon hálás vagyok. Sokat videóztam vele, megmutatta, miben kell fejlődnöm a szintlépéshez. Pinezits Máté is végig hitt bennem, nála még több lehetőséget kaptam, érzem, hogy számít rám. Ki kell emelnem Kádár Tamást is, akit fantasztikus játékosnak tartok, a pályán és azon kívül is rendkívül segítőkész. A csapatkapitány Kata Mihály ugyancsak sokat segített a beilleszkedésben, de mindenki kedves és törődő volt velem.
– Abba belegondolt, hol tartana a pályafutása, ha a nyáron nem vált klubot?
– Ez jó kérdés, mégsem izgat annyira. A jelenben élek, szeretnék kihozni belőle mindent. Különben is, nehéz időszakon megyünk keresztül, úgyhogy most csak arra összpontosítok, hogy minél hamarabb győzelmi szériába kezdjünk az MTK-val. Aki nézi a meccseinket, szerintem látja, egy kieső csapat nem így néz ki. Szemre is tetszetős a futballunk, ezért biztos vagyok benne, hogy kilábalunk a hullámvölgyből és előkelőbb helyen végzünk a tabellán, mint ahol jelenleg állunk.
– Mi alapján tartották ideális lépcsőfoknak a Sparta Prahát Vitályos Viktor szempontjából?