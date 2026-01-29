Minél több döntőt játszik, annál jobb lesz a magyar férfi vízilabda-válogatott

KÜZDÖTTÜNK ÉS BÍZVA BÍZTUNK.

A Madách Imre Az ember tragédiája című művéből szabadon idézett, méltán híres sor talán jól jellemzi a magyar férfi vízilabda-válogatott hozzáállását a belgrádi férfi Európa-bajnoksághoz. A csapattagok hittek egymásban és küzdöttek egymásért, ez egyénenként is felspannolta a játékosokat. Bíztak a játékukban: abban, hogy amint a házat sem lehet a tetejével kezdeni, előbb stabil alapot kell lefektetni, esetükben a védekezést megszilárdítani, amire lehet építkezni – akár gyors ellentámadásból rendezetlen védelemmel szemben, akár a végletekig kijátszott támadóidővel, a megfelelő lövősáv megtalálásával a külső körről. Ha nehézkesebb percek következtek (például a hollandok vagy a szerbek elleni harmadik negyedben a középdöntőben), akkor is egy-egy időkérés után a saját játékot újra elővéve rendezték soraikat. Ahogyan Tátrai Dávid fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt, miután kiharcolták a csoportelsőséget Montenegró ellen: ebéd közben nem az a téma, ki lőtte a legtöbb gólt, hanem ki védekezett a legjobban. Vogel Soma is utalt rá: ha éppen kicsit lassabban szállt be egy meccsbe, de a társak előtte blokkoltak, labdát szereztek, az őt is lendületbe hozta.

Hogy mennyire fontos a jó védekezés, azt a felkészülési időszak elején megtapasztalhattuk: Varga Zsolt együttese folytatta a tavalyi szingapúri világbajnokságot megelőző metódust, és egyik edzőmeccset játszotta a másik után. Kezdetben elég sok gólt kapott, a decemberi két itthoni felkészülési találkozón a horvátoktól (13–14) és az olaszoktól (14–15) is úgy kaptunk ki, hogy kifejezetten rossz periódusokat követően futhattunk az eredmény után, de fordítani már nem sikerült. A keretszűkítést követően a Rotterdam-kupán, majd főleg a Trebinje-kupán már megmutatkozott a fejlődés a védelemben, és bár két nagycsapat, az olasz és a horvát is kétszer győzött le minket a felkészülési időszakban, egyértelműen látszott: eljutottunk valahonnan valahová.

Nagy Ákos letette a névjegyét pályafutása első Eb-jén (Fotó: Kovács Péter)

A szövetségi kapitány a nyitó nap előtt lapunknak elmondta: nagyjából megvan az a húsz-huszonkét játékos, akik közül az aktuális forma alapján kikerül az utazó tizenötös keret. Hogy a férfiválogatottnak van egy stabil magja, és a fiatalítás sem a napokban indult el, elárulja, hogy miközben 26.3 év az átlagéletkor, a 15 játékosból nyolcan a 2000-es években születtek, és öten is szerepeltek a 2023-ban Otopeni-ben U20-as világbajnoki címet nyerők közül (Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor), mindössze hárman játszottak első kontinenstornájukon: a három napja a 34-et betöltő Csoma Kristóf, a 25 éves Batizi Benedek és a 21 éves Nagy Ákos. Viszont Csoma és Nagy már a tavalyi szingapúri vébén is ott volt, így Batizi volt az egyetlen, aki első nagy világversenyére készült – ráadásul ő sem teljesen kakukktojás, a 2025. áprilisi mon­tenegrói világkupadöntőn már játszott. Tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes kapott belgrádi meghívót.

A felkészülési időszakban mutatott felfelé ívelő pálya a kontinenstornán is folytatódott. Csoportkörös ellenfeleink kemény magyar védelemmel találták magukat szembe, a középdöntős győzelmeink is precíz, fegyelmezett csapatmunkából születtek, de volt egy-egy nyerőemberünk is: a hollandok ellen Fekete Gergő, a spanyolokkal szemben az összesen négy ötméterest megfogó Vogel Soma; a szerbek ellen Nagy Ádám emelkedett ki, de nem tudtuk behozni az ötgólos hátrányt a hajrában. És bár a házigazdától elszenvedett vereség után úgy tűnt, a hazaiak valamivel jobban jártak (hiszen ők már a csoportkörben szembekerültek a spanyolokkal, 12–11-re győztek, így csak a mieink ellen kellett nehéz meccset játszaniuk a középdöntőben, míg nekünk még hátravolt a spanyolokkal szembeni rangadó is), nem ingatott meg minket az első elszalasztott lehetőség, és a címvédővel szembeni sorsdöntő mérkőzésen harcoltuk ki a négy közé jutást.

Varga Zsolt keze alatt jó elegyet alkotnak a fiatal és a rutinos kerettagok

Erre rátettünk még egy lapáttal az addig hibátlan, később első Eb-érmét megszerző Görögország elleni sikerrel (15–12), kifejezetten szép játékkal, ekkor a csapatkapitány, Manhercz Krisztián vitte a hátán a csapatot. Majd a szerbekkel (7–10) vívott fináléban is tartottuk a tempót három felvonásig – az utolsó negyed volt talán az egyetlen olyan játékrészünk a teljes tornán, amelyben elfáradva szétesett a játékunk, elmaradtak a kiemelkedő egyéni teljesítmények és a kicsit vaktában rálőtt labdák sem akadtak be. Az eredményhirdetésnél viszont még az addig fütyülő szerb nézők is tapsoltak – a magyar válogatott minden tiszteletet megérdemelt.

A magyar együttes a negyedik legtöbb gólt lőtte a mezőnyben (112), de az akciógólok tekintetében másodikként végzett 29-cel a 33-at szerző olaszok mögött. A stabil védekezésre alapozó gyors támadásépítéseinket pedig jól mutatja, hogy a mieink 17 kontrából 14-szer találtak be, ebben a statisztikában az élen végeztek.

Minél több döntőt kell játszanunk, hogy megszerezzük a kellő tapasztalatot, és idővel felénk billen a mérleg nyelve – ez is Varga Zsolt alaptézise, és rajta nem múlik: irányításával már a negyedik fináléját játszotta a nemzeti csapat világversenyen. Ne felejtsük: a 2023-as fukuokai vb-n már diadalmaskodtunk, és az új olimpiai ciklusban egyedüliként nyertünk mindhárom világversenyen érmet, és játszottunk két döntőt. Van mire és kikre építeni, 2027-ben pedig a budapesti vb-n kap új lehetőséget a bizonyításra a csapat.

Az Eb álomcsapatába is beválasztott Manhercz Krisztián vezérhez méltón vezette társait

KAPUSOK

CSOMA KRISTÓF 7

Végigvédte a Franciaország és a Montenegró elleni mérkőzést, valamint a középdöntőben Hollandia ellen is kapott egy negyedet – szingapúri formáját nagyrészt átmentve játszott a szemsérülés miatt elővigyázatosságból később bevetett Vogel Soma helyett. A franciákat és a montenegróiakat előnyben is többször elszomorította, mint ahogy Hollandia ellen is stabil pont volt. A torna hajrájában már szinte végig Vogel védett, de Csoma maximálisan hozzátette a magáét, ami az Eb-ezüsthöz kellett.

Átlagosan játszott perc: 12

Védett lövés/kapura lövés: 27/55 (49%)

Akcióból: 11/22 (50%)

Emberhátrányból: 10/18 (56%)

Ötméteresből: 0/2 (0%)

VOGEL SOMA 8

Az első belgrádi edzésen kisebb szemsérülést szenvedett, a Málta elleni harmadik csoportmeccs kiváló alkalom volt a visszarázódásra. A hollandok ellen megkapta az utolsó negyedet, öt lövésből csak egy ötméterest nem védett ki, Spanyolország elleni brillírozása a 2023-as fukuokai vb-döntőt idézte, a szerbek elleni meccsekben maradt egy kicsi, úgy érezzük, van még benne lehetőség, de óriási szerepet játszott a második hely megszerzésében. Két remek kapusa van a válogatottnak.

Átlagosan játszott perc: 20

Védett lövés/kapura lövés: 42/95 (44%)

Akcióból: 15/19 (79%)

Emberhátrányból: 13/42 (31%)

Ötméteresből: 2/9 (22%)

SZÉLSŐK

NAGY ÁKOS 9

A még mindig csak 21 éves játékos megérdemelten került be a torna álomcsapatába első Európa-bajnokságán. Együttesünk góljainak 55 százalékában szerepet vállalt egyetlen balkezesünk, remekül szolgálta ki a társakat, Spanyolország ellen öt lövésből három gól, egy gólpassz a mérlege, a görögök elleni elődöntőben két lövés, két gól és ezen felül két gólpassz, sorsdöntő meccseken lehetett rá számítani. Ha így folytatja, sokáig láthatjuk a válogatottban.

Átlagosan játszott perc: 15

Gól/lövés: 13/23 (57%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 14

Blokk: 1

Személyi hiba: 8

VIGVÁRI VINCE 8

A Vigvári testvérek Nagy Ákoshoz hasonlóan jeleskedtek a gólpasszokban, az ifjabb Vigvári, Vince hetet osztott ki. Óriási lendülettel szállt be a csoportkörben, a franciák ellen háromból három, a máltaiak ellen négyből három lövése ment be, a középdöntőben a hollandokat is megszórta, hét lövéséből négy lett gól. A folytatásban kicsit visszaesett, viszont hét asszisztjából hatot a csoportkör után osztott ki. Lehetett rá számítani a kapásszélen.

Átlagosan játszott perc: 18

Gól/lövés: 13/26 (50%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 7

Blokk: 2

Személyi hiba: 6

TÁTRAI DÁVID 7

A szingapúri vb-ről lemaradt, de a belgrádi Eb-n számított rá a kapitány. A franciák elleni meccsen, valamint a szerbek ellen a középdöntőben kimaradt a keretből, de a legfontosabb mérkőzéseinken megérdemelt helye volt a csapatban. A gólszerzésben kevésbé, a védekezésben viszont nagy erőkkel vállalt szerepet, többször jól csapott le az ellenfél támadásainál a labdára, ráadásul csak egyszer pontozódott ki a kemény védekezés során, a hollandok ellen az utolsó percben.

Átlagosan játszott perc: 14.5

Gól/lövés: 3/10 (30%)

Labdaszerzés: 5

Gólpassz: 2

Blokk: 1

Személyi hiba: 10

VARGA VINCE 7

Nagy reménység, húszévesen a válogatott legfiatalabbja, de már ott volt a két évvel ezelőtti Eb-n is, ezúttal minden meccsen lehetőséget kapott. Amikor eltalálta a kaput, többnyire óriási gólt lőtt, leginkább a rosszkéz oldalról. A fiatalos lendület Montenegró ellen kissé túltengett, amikor kezdőként mindössze hat percet töltött a vízben, és így is összeszedte három hibapontját, ahogy a görögök elleni elődöntőben is kipontozódott, de amikor jól összpontosított, nagymértékben segítette a csapatot.

Átlagosan játszott perc: 14.5

Gól/lövés: 8/17 (47%)

Labdaszerzés: 1

Gólpassz: 2

Blokk: 1

Személyi hiba: 14

ÁTLÖVŐK

MANHERCZ KRISZTIÁN 8

Igazi irányító volt a csapatkapitány, átlövésgóljai mellett a védekezésbe is óriási energiákat fektetett kevés személyi hibával, remekül érezte az ellenfelek passz- és lövősávjait is, nagyszerűen szedte össze a rivális labdáit a kapunk előterében. A franciák ellen öt lövésből négyszer talált be, az elődöntőben klasszis teljesítménnyel hétből négy gólt szerzett, két labdaszerzés mellett négyszer blokkolt. A fináléban gól nélkül maradt, egy ötméterest is összehozott – mindezzel együtt tartást adott a csapatnak, megérdemelten került be az álomcsapatba.

Átlagosan játszott perc: 22

Gól/lövés: 15/35 (43%)

Labdaszerzés: 7

Gólpassz: 5

Blokk: 9

Személyi hiba: 6

VIGVÁRI VENDEL 8

Az egyik legsokoldalúbb játékos, bátran vállalta el a lövéseket, meg is lett az eredménye, az egyik leghatékonyabb volt, tízszer szolgálta ki a társakat. A görögök elleni elődöntőben négy lövéséből három bement, és két gólpasszt is kiosztott. De ha kellett, ötméterest is kiharcolt a spanyolok ellen. A szerbekkel játszott döntőben ő fáradt el a legkevésbé, négy lövésből három gólt lőtt, egyedül viszont nem tudta felzárkóztatni a csapatot.

Átlagosan játszott perc: 20

Gól/lövés: 13/22 (59%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 10

Blokk: 5

Személyi hiba: 11

VISMEG ZSOMBOR 7

Szintén azon U20-as világbajnokaink közé tartozik, akik most válhatnak a felnőttcsapat stabil tagjává. Többnyire nem rá jöttek ki a befejezések, de amikor kapura lőtt, nem lehetett védeni a kísérleteit, százalékosan ő volt a leghatékonyabb csapattag, lefordulásból is eredményes volt. Keményen védekezésére szüksége volt a csapatnak, ám háromszor is kipontozódott, Montenegró ellen kezdőként csak négy perc jutott neki.

Átlagosan játszott perc: 11.5

Gól/lövés: 6/8 (75%)

Labdaszerzés: 2

Gólpassz: 2

Blokk: –

Személyi hiba: 17

BEKKEK

ANGYAL DÁNIEL 8

A rutint képviseli, nagyon sokat segített a labdaszerzéseivel, rajta is nehéz volt átjutnia a riválisnak, sokszor fújtak ellene kiállítást, ám a kipontozódást csak a görögök elleni elődöntőben nem kerülte el. Tartást adott hátul, de elöl is többféleképpen megvillant, akcióból, centerből és lefordulásból is született találata. Nem próbálkozott sokszor, de amikor igen, rendkívül hatékonyan tette.

Átlagosan játszott perc: 13.5

Gól/lövés: 7/10 (70%)

Labdaszerzés: 7

Gólpassz: 2

Blokk: 4

Személyi hiba: 14

NAGY ÁDÁM 7

Vállproblémái miatt kihagyta a Rotterdam-kupát, az első két meccsén érződött is, hogy nem tudott annyit készülni a csapattal, kilenc lövésből egy gólt szerzett, Málta ellen kimaradt, utána a sorsdöntő meccseken erőssége volt a válogatottnak. Éppen az első vereségünk alkalmával a szerbek ellen játszott először remekül, négyszer is betalált egy gólpassz mellett, a görögök elleni elődöntőben két góllal, három gólpasszal, két blokkal zárt. A fináléban az ő góljai is hiányoztak, öt lövésből nem talált be.

Átlagosan játszott perc: 19

Gól/lövés: 9/30 (30%)

Labdaszerzés: 2

Gólpassz: 7

Blokk: 5

Személyi hiba: 10

JANSIK SZILÁRD 7

A középdöntőtől kezdve többször próbálkozott, hat góljából ötöt ekkor lőtt. Számos alkalommal tette bele jól a kezét az ellenfél lövéseibe, illetve többször jól tört be centerpozícióba – két gólja született így, valamint a görögökkel szembeni elődöntőben volt egy szép ejtésgólja egy megúszás után. Ha nem jutott labdához középen, a birkózásból is kivette a részét, a spanyolok és a görögök ellen is három-három kiállítást harcolt ki.

Átlagosan játszott perc: 17

Gól/lövés: 6/17 (35%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 3

Blokk: 6

Személyi hiba: 13

CENTEREK

FEKETE GERGŐ 7

Rengetegszer tűnt fel középen, Manhercz Krisztián után ő tűzte rá a legtöbb labdát a tornán, számos szép és fontos gólt szerzett, olykor talán várhatott volna még egy-egy ütemet, mert több lövése a blokkban vagy a kapusban akadt el. A döntőben szintén jó mezőnymunkát végzett, négy szerbet is róla állítottak ki, de a társak kevéssé használták ki a fórokat.

Átlagosan játszott perc: 18

Gól/lövés: 12/30 (40%)

Labdaszerzés: 2

Gólpassz: 1

Blokk: 2

Személyi hiba: 12

KOVÁCS PÉTER 7

A magyar válogatott játéka kevéssé centerközpontú, a 35 évesen rangidős játékos viszont jelentős munkát végzett a kiállítások kiharcolásában. A hollandok ellen négy, a szerbek elleni középdöntőben öt, a spanyolok és a görögök ellen is négy, míg a szerbekkel szembeni döntőben megint öt embert állítottak ki róla. Az összes emberelőnyünk (9) majdnem fele hozzá kötődik, ehhez pedig kiemelkedő kihasználási arány (9/8) párosult.

Átlagosan játszott perc: 11

Gól/lövés: 4/9 (44%)

Labdaszerzés: 0

Gólpassz: 1

Blokk: 2

Személyi hiba: 6

BATIZI BENEDEK 6

Első Európa-bajnokságán csak három mérkőzésen játszott, így nem mutathatott meg mindent képességeiből. Franciaország, majd Málta ellen és a Szerbiával szembeni középdöntőben ugorhatott medencébe, ezt követően viszont nem kapott lehetőséget – kétségtelen, hogy a kiállítások kiharcolásában a két klasszikus center közül Kovács inkább érvényesült. Mindhárom gólját Málta ellen szerezte.

Átlagosan játszott perc: 8

Gól/lövés: 3/4 (75%)

Labdaszerzés: 3

Gólpassz: 0

Blokk: 0

Személyi hiba: 4

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY

VARGA ZSOLT 9

Újabb tornán bizonyította, hogy jó eleggyé képes összegyúrni a fiatalos lendületet és a rutint, kezd kialakulni egy stabil mag a keze alatt. Számos alkalommal beszélt annak fontosságáról, milyen utat jár be a csapat, ezzel véleményünk szerint jól enyhíti a nyomást, amely a csapatra nehezedik. Egységes, karakteres csapatot formált, amelyben a játékosok élvezik, hogy egymásért küzdhetnek. A szingapúri vb-hez hasonlóan tartotta magát az aktív, sok edzőmeccsel tarkított felkészüléshez, ami a terhelés mellett a csapat összeszokását is segítette. Jóllehet, a döntőkben még többnyire az ellenfélnek jön ki a lépés, de már a negyedik világversenyén vezette fináléba az együttest, és Párizs óta csak nekünk van mindhárom versenyről érmünk, ami önmagáért beszél.

NS-SZAKÉRTŐ: SZABÓ Zoltán, BEK-győztes Remek visszaigazolás a Belgrádban szerzett Európa-bajnoki ezüstérem: a csapat jó úton jár, és remélhetőleg a jövőben is ezt követi. Nem kell valami újat kitalálnunk, valamit drasztikusan megváltoztatnunk a következő nagy világversenyre, ami a 2027-es világbajnokság lesz Budapesten. Áprilisban következik a világkupa-selejtező, ha tippelnem kell, biztosan lesz néhány olyan meghatározó játékosunk, aki kihagyja a versenyt és inkább pihen. Így Varga Zsolt még több játékost kipróbálhat, aki a mostani keretszűkítéskor kimaradt, esetleg további játékosok teljesítményére kíváncsi, és megnézheti, mit nyújtanak. Ami a másfél év múlva következő vb-t illeti: meg fogjuk nyerni! Ezt nem a nagyképűség mondatja velem, hanem a Belgrádban látottak alapján állítom, ez kell legyen a következő lépés. Persze, hogy mi mit kívánunk, az egy dolog, de a csapat is ezt akarja, és mindent meg is fog tenni érte – az esélyünk mindenképpen meglesz rá.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, FÉRFIAK, BELGRÁD

Európa-bajnok: Szerbia (Milos Csuk, Nikola Dedovics, Radomir Drasovics, Radoszlav Filipovics, Milan Glusac, Nikola Jaksics, Petar Jaksics, Djordje Lazics, Nikola Lukics, Dusan Mandics, Vaszilije Martinovics, Szava Ran­djelovics, Sztrahinja Rasovics, Viktor Rasovics, Nemanja Vico, szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics), 2. MAGYARORSZÁG (Angyal Dániel, Batizi Benedek, Csoma Kristóf, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Varga Vince, Vismeg Zsombor, Vogel Soma, szövetségi kapitány: Varga Zsolt), 3. Görögország, 4. Olaszország, 5. Spanyolország, 6. Horvátország, 7. Montenegró, 8. Románia, 9. Franciaország, 10. Grúzia, 11. Hollandia, 12. Törökország, 13. Málta, 14. Szlovákia, 15. Szlovénia, 16. Izrael