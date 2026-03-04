Nemzeti Sportrádió

A Galatasaray szurkolói nem lehetnek ott Liverpoolban

R. P.R. P.
2026.03.04. 12:53
Fotó: Getty Images
Címkék
Bajnokok Ligája Liverpool Galatasaray UEFA
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool FC elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre.

 

Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak, megzavarták a rendet.

A magyaros párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool FC közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.

(MTI)

 

