A Galatasaray szurkolói nem lehetnek ott Liverpoolban
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fellebbviteli bizottsága megtiltotta a Galatasaray török futballklubnak, hogy jegyeket árusítson szurkolóinak a Liverpool FC elleni idegenbeli Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésre.
Az UEFA bejelentése szerint a 40 ezer eurós pénzbüntetés mellett kirótt jegyeladási tilalmat a Galata-drukkerek viselkedése váltotta ki. A BL rájátszásos szakaszában a török szurkolók a Juventus elleni, február 25-i torinói visszavágón különböző tárgyakat dobáltak a pályára, pirotechnikai eszközöket használtak, megzavarták a rendet.
A magyaros párosításban a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray és a Szoboszlai Dominikot, valamint Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool FC közötti első mérkőzésre Törökországban a jövő héten, kedden kerül sor, az angliai visszavágót pedig március 18-án játssza a két együttes.
(MTI)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik